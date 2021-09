PIDE, SAE y SGTEx exigen a la Junta que abone la subida salarial a funcionarios extremeños

Ep.



Varias decenas de empleados públicos, convocados por los sindicatos PIDE, SAE y SGTEX, se han concentrado este miércoles para reclamar a la Junta de Extremadura la subida salarial del 2 por ciento íntegra y desde el 1 de enero de 2020.



En declaraciones a los medios de comunicación, el presidente de PIDE, José Manuel Chapado, ha explicado que desde el 1 de enero de 2020 la Junta adeuda a todos sus trabajadores públicos de los ámbitos de la sanidad, la educación y la administración general la subida salarial del 2%, que se ha pagado en "todas las comunidades".



Desde entonces se adeudan 11 meses y la parte proporcional desde la subida de diciembre de 2020, que solamente se aplica a tres conceptos de la nómina.



Con ello, los trabajadores de la Junta "no solamente siguen siendo los más baratos" sino que "no hay ninguna intención" por parte del Ejecutivo regional, ni a efectos legales ni presupuestariamente, ha señalado, para recuperar estas cantidades.



De ahí que hayan dado el paso de concentrarse frente a la sede de la Presidencia de la Junta en Mérida, para recordar esta situación que se suma al recorte del 5% del sueldo aplicado a todos los funcionarios en el año 2010.



"Este es el duodécimo año y seguimos sin recuperarlo", ha señalado Chapado, quien ha criticado que la administración quiere a los empleados públicos "a las duras", pero "a las maduras no quiere saber nada de los funcionarios que están a su servicio".



"La Administración adeuda a sus trabajadores, debe tomar medidas y retomar el poder adquisitivo que han ido perdiendo a lo largo de los años, por la no aplicación de la subida y por la reducción en nómina desde el año 2000", ha remarcado.



A preguntas de los periodistas acerca de la posición del resto de sindicatos, ha señalado sobre CSIF que "no ha contactado" con estas organizaciones, que ya han recurrido ante el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx), sin que haya otras fuerzas sindicales que lo hayan hecho.



Además, en cuanto a las anunciadas movilizaciones, considera "muy raro" que se convoquen por parte de quienes están sentados en la mesa general del empleado público y "no reclaman en esta mesa los acuerdos a nivel nacional y regional".



"Siempre podrá haber unidad", ha dicho Chapado, que ha puesto como condición que se vaya "en la dirección correcta", que pasaría por reclamar "lo que se debe al funcionariado, reclamar la mejora de sus condiciones laborales, y todo aquello que no funciona la administración, y que por parte de aquellos que están en la mesa se está perpetuando e impidiendo que el empleado público extremeño pueda mejorar su situación".