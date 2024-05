Ignacio Hoces: Hay que tomar conciencia de lo que nos jugamos en estas elecciones europeas

Una película: ‘Un hombre para la eternidad’, me parece una gran película que trata sobre Tomás Moro y sobre su lucha con Enrique VIII, me pareció una gran película y creo que hay que recordar.

Una referente personal : Mi madre, sin duda, es la que me mete la vocación política, la persona con la que más hablo, la que mejores consejos me da y luego mis hermanos; en general toda mi familia.

Ignacio Hoces Íñiguez (Madrid, 1983). Es doctor y licenciado en Derecho, doctor en Ciencias Políticas y de la Administración y Relaciones Internacionales, así como licenciado en Historia. Es Académico correspondiente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación, profesor y miembro del Comité Editorial de la Revista Colombiana de Estudios Hispánicos.

En varias entrevistas, se subraya que Hoces es muy amigo de sus amigos y que disfrutan de su compañía, le encanta charlar de lo humano y de lo divino (en una terraza, a poder ser, si el tiempo acompaña). Persona muy educada, de carácter divertido y risa contagiosa, sus amigos refieren que es una persona muy familiar (en todos los sentidos de la palabra). Le gusta el campo, le apasiona la historia de España y de la Hispanidad.

Tiene, además, dos libros publicados: «De progresista a carlista. Cándido Nocedal (1821-1885)», una biografía política que sirve de guía para comprender los acontecimientos sociopolíticos del siglo XIX, ha recibido distinciones por su calidad y aportaciones; entre ellas, la de centenares de documentos inéditos; y, «Representación de intereses socioeconómicos y diálogo social. Los consejos económicos y sociales de los estados de la UE».

Ahora, Hoces prepara un trabajo sobre la figura de Antonio Maura, expresidente de España, liberal conservador, y sobre el maurismo, movimiento político conservador que se propuso por primera vez en España movilizar a su base social durante la época de la Restauración.

Tras participar en las negociaciones para conformar Gobierno Extremeño, sobre todo, en los aspectos programáticos, actualmente, es Vicesecretario de coordinación parlamentaria.

En una conversación con Regiondigital.com, nos cuenta su estrecha relación con Extremadura, no en vano es diputado nacional en el Congreso por la provincia de Badajoz, a la que se siente muy unido por lazos de sangre y afecto.

Cuéntanos un poco… ¿quién es Ignacio Hoces Íñiguez?

Un señor de 40 años, que nació en Madrid, pero con orígenes extremeños ya que mi familia materna es de Talarrubias, un pueblo de La Siberia que todos conocéis.

Soy licenciado en Derecho e Historia por la Universidad Complutense de Madrid, luego me doctoré en Derecho por la Universidad Católica de Murcia y también me doctoré en Ciencias Políticas de la Administración y Relaciones Internacionales por la Complutense, es decir, la facultad ‘famosa’ llamada de Pablo Iglesias.

También dirigí los servicios jurídicos del Consejo Económico y Social, que es un órgano constitucional previsto en el texto constitucional, durante diez años. Un Consejo Económico y Social es una institución que se dedica principalmente a elaborar informes y dictámenes al Gobierno de la nación en materia socioeconómica y laboral.

Además, desde hace tres años, entré a trabajar directamente en VOX, primero como coordinador político del Congreso de los Diputados y ahora soy Vicesecretario de Coordinación Parlamentaria del partido.

Entonces.....¿cómo llega Ignacio Hoces a la política?

Es una vocación tremenda, prácticamente, desde mi infancia. Primero por las lecturas, también por las propias conversaciones en el entorno familiar.

Tengo una vocación clarísimamente política, de hecho, cuando decidí dar el paso profesional y meterme en política, a ninguna persona de mi entorno le extrañó lo más mínimo. Es decir, es algo que tengo intrínseco, prácticamente en mi propia naturaleza.

Como diputado de VOX en el Congreso por Badajoz, ¿cómo está Extremadura presente en tu labor parlamentaria?

Constantemente, la verdad, porque vengo con frecuencia y porque nosotros tenemos una relación muy fluida, primero con los comités ejecutivos provinciales, en este caso con el de Badajoz y también con el de Cáceres; y, por supuesto, también con todos los extremeños.

Es decir, mi teléfono está abierto 24 horas, el correo electrónico disponible, de hecho, es muy frecuente que reciba todas las semanas correos electrónicos para pedirme una u otra cuestión.

Y, por supuesto, a través de los diputados regionales, tenemos una colaboración muy estrecha entre los diputados nacionales y los diputados regionales, de tal manera que cualquier pretensión que ellos consideran que por el ámbito competencial debe de residir esa iniciativa en el Congreso de los Diputados, la planteamos.

Por otro lado, también tenemos un diputado regional, Ángel Pelayo, que es senador, de tal manera que en las Cortes Generales está representada Extremadura por medio de VOX.

¿Cuál es el reto principal que te planteas lograr para Extremadura desde Madrid.... lo que tienes en tu hoja de ruta y que tienes que conseguir ‘sí o sí’?

Lo primero es que Extremadura ha sufrido las leyes del socialismo durante demasiado tiempo, no puede volver a pasar lo que ya ocurrió después de la presidencia de José Antonio Monago. Es necesario un cambio de rumbo, total y completo, en las políticas públicas en Extremadura, sin ningún tipo de complejo.

Los extremeños han votado a VOX y al PP de verdad para un cambio de rumbo, un cambio de 180º, de tal manera que lo primero es acabar con todas esas leyes ideológicas.

Necesitamos atraer inversión y, para ello, lo principal es la bajada de impuestos, y en ese camino, se está trabajando, después de ese acuerdo muy fructífero firmado en julio de 2023 entre el PP y nosotros.

Tenemos, por supuesto, que proteger el campo español y proteger los servicios públicos especialmente en la Extremadura rural. Desde el Congreso de los Diputados reclamar un tren digno, un tren de alta velocidad, que es evidente.

Luego hay muchísimas otras cuestiones que se refieren sobre todo al campo extremeño, que para nosotros es primordial. Primero, dar voz a todos los agricultores y ganaderos extremeños y del resto de la nación, como no puede ser de otra manera, denunciando exactamente de dónde vienen los problemas, primero darles voz y luego, por supuesto, plantear soluciones y nosotros lo hacemos de su mano, sin ninguna duda.

Ahora mismo, hay dos cuestiones claves que a Extremadura le afectan mucho y, son decisiones del Gobierno de la nación… Una es el tema de financiación autonómica, que parece estar estancado; y otra es la reforma de la PAC... ¿qué posición tiene VOX al respecto?

Muy clara. En primer lugar, la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas, que es del año 1980, necesita un buen cambio, porque por culpa del PSOE y también del PP se han visto beneficiadas otras regiones de España por encima de Extremadura.

Extremadura ha sido leal al conjunto de España, tiene un principio muy claro que es el de la solidaridad entre todas las regiones, pero en algún momento ha sido perjudicada.

De tal manera, que es evidente que al final necesitamos un cambio de rumbo y de planteamiento en la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas y, por supuesto, parece lógico que Extremadura tiene que ser ya beneficiada en este planteamiento…

Pero, en cualquier caso, siempre bajo el principio de igualdad entre todos los españoles, que es un principio que en VOX lo tenemos clarísimo, como yo creo que la inmensa mayoría de los extremeños.

Y, en relación a la PAC, ésta necesita también un cambio de rumbo, lo que no puede es estar dirigida por cuestiones ideológicas, necesitamos más cantidad y mucha menos ideología, menos burocracia, facilitar la tarea a los ganaderos y a los agricultores, dejárselo muy masticado.

Luego, en general, la PAC parte de un principio de desconfianza respecto del ciudadano y eso hay que cambiarlo también de forma radical. Es decir, menos ideología, más cantidad y más facilidad, sería el planteamiento ‘grosso modo’ para la nueva PAC.

Estamos en campaña electoral, Elecciones Europeas....¿por qué hay que ir a votar el próximo 9 de junio?

Hay que ir a votar por muchísimas razones. La primera de ellas es que la inmensa mayoría de las decisiones que se adoptan y se toman desde las instituciones europeas, en concreto, en el Parlamento Europeo, que es lo que nos conviene a todos ahora el 9 de junio, afectan realmente a nuestro día a día en un altísimo porcentaje.

Afectan a nuestras familias, a nuestras empresas, a nuestros productores… Hay que tomar conciencia de lo que nos jugamos en estas elecciones europeas porque hay un montón de materias.

Así, por ejemplo, en relación con el campo, hay que tomar conciencia porque las decisiones que nos afectan se toman desde Bruselas directamente.

Creo que hay una parte importante de la población española que le queda como muy lejos la Unión Europea, piensan que realmente todas las decisiones se adoptan en el Congreso de los Diputados, en el Palacio de la Moncloa o quizás en su municipio, y no… hay muchísimas de ellas que vienen directamente de allí.

De hecho, nosotros queremos hacer un llamamiento claro e inequívoco a los abstencionistas para que por supuesto voten a VOX.

Nosotros tenemos un programa muy claro que viene como anillo al dedo a todos los extremeños, porque uno de los principales ejes de nuestra campaña electoral es proteger al sector primario, proteger a nuestros agricultores y a nuestros ganaderos.

Queremos liquidar directamente en el Pacto Verde Europeo toda la ideología que se desprende del ecologismo radical, y realmente pensar en la viabilidad de las explotaciones agrarias y ganaderas, que eso es al final el ‘leitmotiv’ de VOX que es el interés nacional y el interés general de todos los españoles.

De cara al voto.....¿Qué le dirías aquellos que afirman que VOX es igual a ultraderecha?.....y....¿ a aquellos que aseguran que VOX es igual que PP?

Yo creo que es un planteamiento que algunos medios de comunicación quieren plantear distorsionando realmente nuestro mensaje o no entendiendo realmente nuestro mensaje.

En primer lugar, quiero decir de forma clara, rotunda e inequívoca, que el PP vota en Bruselas 9 de cada 10 veces lo mismo que el PSOE, y además alardean de ello. Dicen que son ‘coalición’ con los Verdes, es decir, con los ecologistas radicales, y con los socialistas, y lo dicen de forma clarísima. González Pons, el jefe de campaña europea del PP, ha dicho varias veces esta cuestión, que ellos son coalición con los socialistas y con los Verdes y se vanaglorian de ello.Por tanto, ahí tenemos distancia.

Después, nosotros somos mucho más claros, mucho más rotundos, muchos más determinantes e inequívocos, con cuestiones como, por ejemplo, la unidad de España, el no pacto con los separatismos. Hay que modificar las euro-órdenes porque es increíble que el señor Puigdemont, haya estado como ha estado y no se le haya podido detener cuando ha cometido delitos gravísimos en España.

Y luego, el asunto de la ultraderecha, nos parece un descalificativo. Nosotros estamos con el pueblo español, con sus necesidades y, eso sí, hablamos claro.

Acabas de comentar que, en 9 de cada 10 planteamientos que se hacen en Europa, PP y PSOE van juntos,… ¿qué haría VOX diferente si logra esa representatividad?

Para empezar, siempre, poner el interés nacional, el interés general de todos los españoles, por encima de cuales quiera otros intereses. Y es muy típico que en Bruselas algunas formaciones políticas escuchan, aceptan y aprueban lo que determinados ‘lobbies’ quieren, y eso se tiene que cambiar, siempre hay que velar por el interés nacional.

Luego, todo el arco parlamentario, populares y socialistas, están con la Agenda 2030, están con el Pacto Verde Europeo de forma clara e inequívoca, con la Estrategia Diversidad, también con la Estrategia de la Granja a la Mesa…

Son políticas públicas que hay que cambiar de forma radical, el cambio de rumbo con VOX y con las fuerzas patrióticas sería muy significativo, porque siempre pondríamos el interés nacional por encima del interés del globalismo.

Yo creo, y también se ve directamente, desde el Congreso de los Diputados, cuando vemos que el PP y el PSOE se reparten las comisiones, se reparten también las comisiones mixtas, hacen una reforma del texto constitucional que discrimina al hombre sobre la mujer y que además nosotros pedimos un referéndum para que el conjunto de los españoles pudieran votar y se negaron, es decir, van de la mano…

También están negociando la modificación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el órgano de los jueces, y encima con un mediador internacional. En fin… son cuestiones que nosotros no aceptamos, no toleramos y, por supuesto, lo vamos a decir.

¿Cuál es la alternativa de VOX a la Agenda 2030?

Nosotros tenemos una ‘contra agenda 2030’, que es la llamada ‘Agenda España’. Se trata de un documento que animo a todos los españoles y a todos los extremeños a leer, que básicamente lo que prima es el interés nacional.

Por ejemplo, nosotros tenemos una gran dependencia energética respecto de otras potencias y lo que queremos es que tenemos que poder explotar, explorar e investigar nuestros propios recursos naturales.

Además, en materia de inmigración ilegal, por ejemplo, lo tenemos clarísimo, hay que controlar las fronteras, la inmigración tiene que llegar a España de acuerdo con las necesidades socioeconómicas y laborales de España, y siempre primando en inmigrantes que tengan culturas parecidas a la nuestra.

Y es que estamos viendo choques culturales muy importantes, el multiculturalismo se está transformando en multiconflictividad en muchísimos barrios y pueblos y esto desde luego también lo tenemos que decir.

En definitiva, nosotros tenemos una agenda propia que es la ‘Agenda España’, y es la de primar siempre el interés nacional.

Trasladándonos a la noche del 9 de junio, ¿crees que VOX se juega mucho en esas elecciones?, ¿crees que los resultados que se obtengan se pueden extrapolar a la imagen nacional, a la foto del país?

Estas elecciones no van de echar a Pedro Sánchez, eso llegará en unas elecciones generales y con Santiago Abascal a la cabeza de VOX.

Pero, desde luego, estas elecciones europeas son trascendentales para nuestra formación, porque son trascendentales para España.

Y, cuando hay algo que es trascendental para España, VOX está ahí, por eso nosotros decimos que se nos va a oír fuerte, se nos va a oír bien, porque necesitamos que la voz de España prime en la Unión Europea.

Ha habido una dejación de funciones hasta ahora por parte del bipartidismo, en cuanto a representar correctamente a España, defender el interés nacional. Parecía que en las negociaciones estamos más sujetos a otros intereses que al verdadero interés. Por ejemplo, el del campo español, ha habido una clarísima dejación de funciones, y VOX lo tiene claro.

Por tanto, somos muy optimistas, estamos contentos, tenemos un grandísimo equipo, un magnífico programa y lo que queremos es que todos los extremeños y todos los españoles lo conozcan bien.

Por lo tanto......¿con qué resultado electoral estaría satisfecho VOX?

No, no me atrevo a dar un pronóstico sobre eso, la verdad… iremos viendo la campaña, pero somos muy optimistas. No voy a decir un número, un porcentaje, ni tampoco un número de escaños, pero sí que aseguro que seremos la fuerza política que más crezca respecto a las elecciones que se celebraron hace cinco años.