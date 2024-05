PP Extremadura apoya petición de Vox al Gobierno de paralizar importaciones marroquíes

Ep

El pleno de la Asamblea de Extremadura ha aprobado este jueves una propuesta de pronunciamiento planteada por Vox en la que se insta al Gobierno central a paralizar de forma "urgente" toda importación de productos agrícolas procedentes de Marruecos.

La iniciativa, que ha recibido el apoyo del PP y de Vox y el rechazo del PSOE y de Unidas por Extremadura, insta también al Ejecutivo nacional a reforzar la inspección alimentaria para "asegurar" que el resto de los productos hortofrutícolas importados se encuentran en condiciones "adecuadas para su consumo, a fin de evitar graves problemas de salud pública".

La propuesta pide, igualmente, al Gobierno central que exija "todas las explicaciones pertinentes" a las autoridades marroquíes, así como la suspensión de los fondos europeos destinados a financiar el sector agrícola del país vecino.

Además, en su iniciativa Vox apuesta por que la Administración central lance nuevas campañas de promoción y políticas de apoyo al "producto nacional", aumentando las partidas destinadas a estos efectos en los Presupuestos Generales del Estado.

ARGUMENTOS DE VOX

En defensa de la iniciativa de su grupo, el diputado de Vox Juan José García García ha pedido al Gobierno español que defienda ante la UE la "suspensión inmediata" del acuerdo entre Marruecos y Europa para la liberación de productos agrícolas y de pesca.

Ha argumentado su petición con que dicho acuerdo "desde su inicio resultó muy perjudicial" para los productos españoles, y porque además los productos marroquíes llegan a la UE con "escasos controles sanitarios", lo que ocasiona --añade-- "un grave riesgo para la salud de los extremeños, los españoles y los ciudadanos de la UE".

En este sentido, García García ha pedido que acabe la "competencia desleal" de los productos marroquíes con los españoles. "La UE y el Gobierno de España tiene dinero para el regadío en Marruecos pero no para el regadío en Tierra de Barros", ha lamentado.

Al mismo tiempo, ha mostrado la preocupación de Vox por cuestiones como el reciente "riesgo muy serio" de presencia de Hepatitis A en fresas "importadas" de Marruecos, algo que "no ha sido un hecho puntual" ya que "en 2023 ha habido registradas 28 incidencias de salud pública" relacionadas con productos Marruecos.

"No tenemos por objetivo perjudicar ni mucho menos los intereses de terceras naciones, sino defender la salud, la seguridad alimentaria, el legítimo interés y la prosperidad de nuestros productores y las empresas de Extremadura frente a una situación de competencia desleal que está amenazando de forma palmaria la salud de todos los españoles y la viabilidad de sectores económicos enteros no sólo de nuestra región sino también en toda España", ha espetado.

PP

Por su parte, el diputado del PP, Bibiano Serrano, ha mostrado el apoyo de su grupo a la propuesta de Vox "porque algo tenemos que hacer" con el sector agrario y con los tratados internacionales.

En este sentido, ha defendido que "Europa tiene que dejar de ser la Europa imbécil, ésta que se quita lo suyo para dárselo a los demás" y que, en consecuencia, "algo hay que hacer" con los tratados "de fuera" para que sean "justos".

Al mismo tiempo, Serrano ha lamentado que el PSOE y Unidas por Extremadura aludan a la "barbaridad" del "fascismo" para rechazar la iniciativa de Vox, y además al mismo tiempo criminalizando --ha dicho-- a la empresa.

PSOE

A su vez, el diputado del PSOE, Eduardo Béjar, ha considerado que la iniciativa de Vox, que considera que forma parte de un "decálogo fascista", es "intolerante" y "xenófoba" para "intentar hacer ver que vienen muchos inmigrantes que son malísimos y que todos los productos que vienen de Marruecos son peligrosísimos".

"Les interesa generar odio, división, miedo alarma... El decálogo del fascismo. Ustedes están trayendo aquí el fascismo", ha espetado a Vox el diputado socialista, quien ha recordado que de las 84 alertas sanitarias registradas en los primeros meses del pasado mes de marzo "sólo una fue de Marruecos".

En este sentido, ha incidido en que "no vienen más productos contaminados, con alerta sanitaria de Marruecos"; y ha pedido a Vox que "no victimicen con los productos que vienen de fuera y no se hagan los patriotas con productos de otros países".

UNIDAS POR EXTREMADURA

La portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, ha afirmado que la propuesta de Vox "destila una profunda islamofobia" porque "hablan de Marruecos como si quienes estuvieran haciéndose allí de oro fueran empresas marroquíes, cuando son empresas europeas, españolas e incluso extremeñas".

"Ustedes son muy fuertes con los débiles y muy débiles con los fuertes", ha espetado a la formación ultraderechista; al tiempo que ha pedido a Vox que se atreva, dentro de su planteamiento, a comprometerse (al formar parte del Gobierno extremeño) a que "no irá ni un euro de dinero público extremeño a empresas que están operando en Marruecos".

De igual modo, Irene de Miguel ha criticado a Vox por "defender los intereses" de su partido y que "quiere instalar la ley del más fuerte" en España.

Finalmente, para cerrar el debate, el diputado de Vox Juan José García García ha dicho que "ustedes verán lo que hacen pero es una necesidad imperiosa trabajar por nuestros agricultores y por tener unos alimentos sanos y saludables".