Sordo valora que la reforma del paro mejora "notablemente" el acceso a los subsidios

El secretario confederal de CCOO, Unai Sordo, ha mostrado su satisfacción tras la aprobación, este martes en el Consejo de Ministros, del Real Decreto-ley por el que se reforma el subsidio asistencial por desempleo, del que ha destacado que "mejora notablemente el acceso a los subsidios", así como las cuantías de las prestaciones y el universo de personas que se pueden acoger a estos subsidios.



Del decreto, ha incidido en que ahora tendrá que ser convalidado en el plazo de 30 días en el Congreso de los Diputados y en que ha sido pactado con las organizaciones sindicales, "aunque todavía queda algún fleco por cerrar".



Sobre esto último, ha explicado que hay alguna cuestión referida al complemento salarial que permite la compatibilidad entre la prestación de desempleo y el trabajo que "todavía está por definir" y que creen que tiene "algún margen todavía de mejora".



En líneas generales, Sordo ha reafirmado en declaraciones a los medios en Badajoz que es un "buen" decreto, y que mejora las cuantías de las prestaciones y el universo de personas que se pueden acoger a estos subsidios, a la vez que ha sostenido que, además, tiene una incidencia "particular" en territorios como Extremadura, porque facilita por primera vez el acceso al subsidio de las personas que vienen del régimen agrario.



Por otro lado, también tiene un sesgo de género "clarísimo", ante lo que ha precisado que el hecho de que las personas que venían trabajando a tiempo parcial puedan acceder en su totalidad al subsidio tiene un sesgo de género, porque tres de cada cuatro contratos a tiempo parcial en España son ocupados por mujeres.



Acto seguido, ha querido lanzar un mensaje porque le "consta" que ha habido alguna declaración en este sentido en esta tierra: "Ya vale con el soniquete de que en España la gente no trabaja porque accede a paguitas. Es un escándalo clasista este tipo de mensajes. En España y en sectores como el del campo hay que recordar que mientras los empresarios agrarios se quejan de que no encuentran mano de obra, todos los años miles de temporeros y de temporeras españoles se desplazan a hacer la vendimia a Francia".



Y es que, para Unai Sordo, "no hay que ser un genio" para saber cuál es la causa por la que la gente se desplaza a trabajar al campo a Francia, y es porque se pagan mejores condiciones salariales, por lo que el sector agrario, como otros de la economía española, lo que tienen que hacer es pagar "mejores salarios" y "dejar de oponerse" a las subidas del Salario Mínimo Interprofesional (SMI).



Al mismo tiempo, ha tachado de "vergüenza" que las patronales agrarias, cada vez que se sube el SMI, vayan a las mesas de los convenios colectivos a pedir que se incremente la jornada laboral, "para así, que el precio del salario hora permanezca igual que si no subiera el SMI". "Con ese concepto de la economía, con ese concepto del salario y con ese concepto de la explotación, no se puede llamar alguien a sí mismo empresario", ha dicho.



De este modo, ha sostenido que es "buena" la noticia del incremento de los subsidios, y que el problema del paro en España "no tiene nada que ver" con la política de rentas, con las prestaciones de desempleo o con los subsidios por desempleo, que son cuantías que van a rondar los 500 euros cuando hasta ahora eran unos 480 euros, "que evidentemente no son subsidios que desincentiven el trabajo". "No es esa la cuestión. La cuestión es generar empleo y generar empleo de calidad", ha defendido.



REDUCCIÓN DE LA JORNADA LABORAL



En su intervención, el secretario confederal de CCOO también se ha referido a que, para CCOO y una vez resuelto este tema, hay que retomar "con todo el vigor" la negociación sobre la reducción de la jornada laboral, a tenor de lo cual ha planteado que España no puede llegar al mes de agosto "sin cerrar un consenso sobre una reducción a 37 horas y media semanales de la jornada laboral".



"Negociaremos cuándo entra esto en vigor, los plazos, la intensidad y la forma de poner esto en vigor, pero es ineludible una reducción del tiempo de trabajo en nuestro país", ha aseverado, junto con que la negociación con las organizaciones empresariales "está estancada" y si sigue de esta manera van a exigirle "cuanto antes" al Gobierno que se incorpore a esas mesas de negociación y que resuelvan "cuanto antes" una negociación que es "muy importante" y que tiene que dar certezas a la negociación colectiva del año 2025.



Así, cuanto antes sepan si se reduce la jornada laboral a 37 horas y media y cuándo entraría en vigor esa reducción, "mejor para la negociación de los convenios colectivos del año que viene y los posteriores".



El secretario confederal de CCOO, Unai Sordo, ha hecho estas declaraciones a preguntas de los periodistas con motivo de las Jornadas 'Repercusiones de las Elecciones Europeas en el mundo del trabajo' que se celebran este miércoles en la sede de CCOO en Badajoz, donde ha estado acompañado de la secretaria de CCOO Extremadura, Encarna Chacón.