CCOO indica que las medidas contra la inflación están teniendo efecto en la inflación

CCOO de Extremadura ha señalado que las medidas adoptadas por el Gobierno para contener los precios, con bajada de ciertos impuestos y ayudas al transporte público, están teniendo efecto en la inflación, algo que se comprueba, ha dicho, con el descenso el pasado mes del IPC a una tasa interanual en la región de un 1,5 por ciento, "muy lejos de los valores alcanzados en pasados meses".



Por ello, el sindicato ha instado a seguir trabajando de manera consensuada en esta línea, con un reparto "más justo" de los costes, puesto que los márgenes empresariales se encuentran "en máximos históricos" en sectores como la energía, la hostelería o el turismo.



Y es que "aunque las subidas salariales pactadas hasta junio han estado en el 2,79 por ciento de media en junio, por encima del IPC y, por tanto, con una leve recuperación del poder adquisitivo, también es cierto que siguen por debajo de la inflación media y la presencia de cláusulas de garantía salarial, tal y como reclama CCOO, en los convenios es aún baja", ha indicado la organización sindical en una nota de prensa.



De hecho, en un contexto internacional, España y Extremadura se sitúan a la cola de la subida de los precios, pero un grupo "tan sensible para la población" como es el de los alimentos, aunque moderan su encarecimiento, siguen estando un 10,6 por ciento más caros que hace un año en la región.



EVOLUCIÓN DE LOS PRECIOS



La bajada interanual del IPC en el mes de junio en Extremadura sitúa la inflación en un 1,5 por ciento respecto al mismo mes del año anterior. Esto supondría una disminución de 1,40 décimas en su tasa anual, ya que en el mes de mayo esta variación fue del 2,9 por ciento.



A su vez, el índice general estatal se coloca en un 1,9 por ciento, con una variación respecto al índice anual del mes de mayo de una bajada de un 1,3 por ciento. En ambos casos se trata de la tasa de inflación que se asemeja a la inflación desde la pandemia.



La tasa de variación anual del Índice de Precios de Consumo Armonizado Índice de Precios de Consumo Armonizado (IPCA) se sitúa en el 1,6 por ciento, casi un punto y medio por debajo de la registrada el mes anterior.



Asimismo, la subida media pactada en los convenios colectivos en Extremadura hasta el mes de junio ha sido del 2,79 por ciento, frente al 3,26 por ciento de la media estatal.



"La mejora del poder de compra salarial, que supera el 2 por ciento por ciento, está ayudando a paliar las subidas anteriores que hemos tenido del IPC", ha apuntado CCOO Extremadura.



Los grupos con mayor influencia en el incremento de la tasa anual han sido alimentos y bebidas alcohólicas, que registra una variación del 10,6 por ciento en Extremadura.



Por otro lado, el grupo de vivienda, agua, electricidad, gas y otros ha contrarrestado esa subida de alimentos, con una bajada del 15,8 por ciento en la región, junto con la bajada del transporte de un 9,1 por ciento.



"Todo esto ha tenido que ver la medida del Gobierno de ayuda con bajada de impuestos de electricidad y gas y, sobre todo, con la bonificación al combustible y ayudas al transporte público, que ha hecho que no se utilice el transporte propio", según CCOO.



Finalmente, recuerda el sindicato que la tasa de variación anual de la inflación subyacente, que no incluye alimentos no elaborados ni productos energéticos, se ha mantenido en un 5,7 por ciento, con lo que se sitúa un 4,2 por ciento por encima del IPC general.