CCOO reitera necesidad de aumentar salarios para "paliar el daño" del alza de los precios

CCOO de Extremadura ha insistido en que el empresariado "debe aceptar la necesidad de incrementar los salarios" ante el aumento notable de los precios y que "está dañando la economía de los hogares al afectar a productos de primera necesidad como la alimentación o la energía".



Ante esta situación, el sindicato ha señalado que viene reclamando a la patronal extremeña, y de hecho este pasado martes protagonizó una movilización en ese sentido, que desbloquee la negociación de los convenios colectivos y "abra la puerta a subidas salariales acordes con el incremento de los precios y de los beneficios que están obteniendo las empresas".



Y es que para el secretario de Acción Sindical de CCOO de Extremadura, Alberto Franco, es evidente que la patronal "está aprovechando el mayor poder que le dio la reforma laboral del PP en la negociación colectiva" y no aceptar mejoras en las condiciones laborales y salariales que están más que justificadas.



Por ello, confía en que se deroguen finalmente antes de que acabe el año los aspectos más lesivos de la reforma laboral y se pueda recuperar, por ejemplo, la figura de la cláusula de garantía salarial, que permitía que los salarios se actualizasen conforme al IPC y que evitaría el problema que estamos sufriendo actualmente los trabajadores y las trabajadoras de pérdida de poder adquisitivo, según informa CCOO en una nota de prensa.



De esta forma se ha pronunciado el sindicato tras conocer los datos del IPC publicados este miércoles, que ponen de manifiesto que los precios se incrementaron en noviembre en Extremadura un 5,9 por ciento con respecto al mismo mes del año anterior, 3 décimas más que la inflación anual registrada el mes anterior.



En el índice general estatal la subida de los precios ha sido del 5,5 por ciento, con una variación mensual de una décima más que la del mes de octubre, por lo que "en ambos casos se trata de las tasas de inflación más elevadas en los últimos dos años", señala.



Así, apunta que la subida media pactada en los convenios colectivos en Extremadura hasta el mes de noviembre ha sido del 2,24 por ciento, frente al 1,49 por ciento de la media estatal.



En este sentido, indica CCOO que "la mejora del poder de compra salarial, que supera el 2 por ciento por ciento en el caso de Extremadura, no es suficiente para paliar en algo la subida del IPC", en la que los grupos con mayor influencia en el incremento de la tasa anual han sido Vivienda, que registra una variación del 20,5 por ciento en Extremadura, por el incremento de los precios en la electricidad superior a la de noviembre del año pasado.



Por otro lado, el grupo de Transporte, con un aumento del 15,3 por ciento en la región, a pesar de la bajada en comunicaciones de un 0,4 por ciento, que ha contenido la subida del IPC. Aunque en menor medida, también hay que tener en cuenta la subida de un 3,5 por ciento anual en alimentos y bebidas no alcohólicas.



Al mismo tiempo, la tasa de variación anual de la inflación subyacente, que no incluye alimentos no elaborados ni productos energéticos, se ha incrementado en un 1,7 por ciento, con lo que se sitúa en un 3,9 por ciento por debajo del IPC general, lo que supone "la mayor diferencia histórica entre ambos indicadores de inflación y refleja claramente el fuerte impacto inflacionista de la energía y los alimentos no elaborados", explica.



Para CCOO, "se puede hablar de una inflación dual en el caso de los hogares extremeños con menores ingresos", ya que que los bienes y servicios que concentran su cesta de la compra, son especialmente alimentación y suministros de electricidad, por lo que estas subidas acumuladas están ocasionando una pérdida del poder adquisitivo de los hogares extremeños



Finalmente, el sindicato apunta que la variación mensual en noviembre ha sido del 0.1 por ciento en Extremadura y del 0,3 en la media española. Los grupos de productos que han contribuido a incrementar esta tasa mensual han sido Vestido y calzado con una variación 2,5 por ciento, no así vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles que ha bajado 2,6 por ciento.