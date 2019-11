Abanca espera que haya Gobierno cuanto antes y le reclama "reformas" para crecer más 2%

Ep



El presidente de Abanca, Juan Carlos Escotet, ha calificado de "indispensable" que el nuevo Gobierno de España se conforme "en el menor plazo posible", para despejar la "incertidumbre" y la "volatilidad" sobre la economía, si bien ha reclamado la puesta en marcha de "reformas institucionales" para que el país vuelva a crecimientos superiores al 2 por ciento.



Escotet, a preguntas de los periodistas en un desayuno de trabajo en Mérida para presentar la actividad de la entidad en la comunidad autónoma tras la adquisición del Banco Caixa Geral, ha señalado que espera que el nuevo Gobierno pueda estar conformado antes de que acabe el año, lo cual "reducirá incertidumbre y disminuirá volatilidad, que es lo que todos los empresarios y la sociedad española demandan".



Con respecto a la "cierta ralentización" de la economía, que ha reconocido que "empieza a preocupar", ha señalado no obstante que no se debe "únicamente" a la situación política en España, sino que está influenciada por el contexto internacional, especialmente por la guerra comercial entre Estados Unidos y China y por el Brexit.



Dos cuestiones, no obstante, que "están empezando a superarse", dado el acercamiento de posturas entre las dos potencias económicas y a que la cuestión británica, aunque aún no está resuelta, al menos se cuenta ya con "un horizonte de tiempo más definido" que ha permitido que la situación de los mercados haya "mejorado".



OPTIMISMO EN LA ECONOMÍA NACIONAL



De este modo, ha apuntado que la entidad financiera mantiene "un razonable optimismo" de cara al futuro de la economía española, con ritmos de crecimiento previstos para los dos próximos años por debajo de la marcha de la economía mundial, que se estima al 3,6% en 2020 y 3,7% en 2021, pero crecimiento en cualquier caso.



Un ritmo que estará según los indicadores por debajo del 2 tal y como lo ha hecho en los últimos años, llegando incluso al 3 por ciento, pero que en cualquier caso mantendrá a España en el grupo de cabeza de Europa, al situarse en torno al 1,6 y el 1,7% previstos para los dos próximos años.



REFORMAS INSTITUCIONALES "CONSIDERABLES"



En este sentido, Escotet ha señalado que para recuperar ritmos de crecimiento por encima del 2 por ciento hay que acometer "reformas institucionales considerables", lo cual dependerá "mucho", ha dicho, del parlamento y de lo que termine ocurriendo con el nuevo gobierno.



A preguntas sobre la aplicación por parte de un gobierno de coalición de PSOE y Unidas Podemos de un nuevo impuesto a la banca, Escotet ha recordado que Europa ya ha hecho "algunas advertencias" de lo "inconveniente" que serían tributos de esta naturaleza, por lo que espera que "se imponga la racionalidad y que eso no ocurra".