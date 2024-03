La AD Mérida fleta autobuses para el partido que le enfrentará al Recreativo de Huelva

La Asociación Deportiva Mérida se enfrentará el próximo domingo 24 de marzo al Recreativo de Huelva en lo que será la jornada 28 de liga del grupo 2 de Primera Federación.

Así pues, para este encuentro el club romano y Autocares Vilaplana ponen a disposición de los aficionados que lo deseen autobuses para acompañar al equipo en el Nuevo Colombino.

En concreto, el precio de este autobús será de 21 euros, si se adquiere el billete antes del martes (inclusive) 19 de marzo; y de 27 euros, si se adquiere el billete del miércoles 20 o viernes 22 de marzo.

Por su parte, el club informará el mismo martes 19 de marzo si el viaje sale o si por el contrario se cancela, devolviéndole el importe a los aficionados en caso de cancelación.

Cabe destacar que no se realizarán devoluciones de dinero a no ser que el bus de aficionados no salga. "En este caso nos pondremos en contacto con los aficionados apuntados hasta el momento y se realizará la devolución. El pago del autobús solo se podrá realizar en efectivo", precisa el conjunto emeritense en una nota de prensa.

Además, en el momento de la inscripción en el bus, que se realizará en la Tienda Oficial, habrá que facilitar nombre, apellidos, DNI y número de teléfono y abonar el pago solo en efectivo. La hora de salida del autobús será el domingo a las 7:30 horas y la vuelta será justo al término del encuentro.

De cara a este encuentro, el Recreativo de Huelva enviará a la AD Mérida un paquete de entradas con los siguientes precios, que se pondrán a la venta el próximo lunes, 18 de marzo: Adultos, a partir de 18 años, 15€; Jóvenes de 6 a 17 años, 10€; y niños de 0 a 5 años, 1€.

Las entradas se pondrán a la venta el próximo lunes, 18 de marzo, en la Tienda Oficial.