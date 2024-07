Trabajadores de Atento en Cáceres creen que la empresa quiere hacer un "ERE encubierto"

Ep



Para protestar por las condiciones laborales que quiere imponer la empresa, con traslados de parte de la plantilla a Madrid, por lo que han indicado que se trata de "un ERE encubierto" para sustituir a los operadores por Inteligencia Artificial (IA).



"Nosotros somos un servicio técnico, hemos sido siempre un servicio resolutivo, hemos dado siempre un servicio no solamente técnico, sino humano. Ahora con la IA, que nosotros hemos estado entrenando con una aplicación para que sea la que dé servicio a los clientes, que no van a volver a hablar con personas, van a hablar con máquinas", ha señalado Carmen Cancho, una de las trabajadores del centro cacereño.



Con pancartas alusivas a la situación y gritos de 'No es un traslado, es un despido', la mayoría de los 270 trabajadores con los que cuenta ahora mismo Atento han protestado porque se oponen a esta política de traslados, ya que muchos llevan en la empresa desde que comenzó a operar en Cáceres, en julio de 2000, y tienen organizada su vida y su familia en la ciudad.



Atento Cáceres llegó a tener más de 400 trabajadores pero la plantilla se ha ido reduciendo progresivamente por los avances tecnológicos y la deslocalización de la empresa a países como Colombia o Marruecos.



Ahora, los 270 trabajadores de la empresa de teleservicios esperan los resultados de las negociaciones que arrancaron el pasado lunes y en las que se abordan algunas modificaciones en las condiciones de trabajo, entre las que se baraja el traslado a Madrid, que afecta también a trabajadores de otros centros de Toledo, Lleida y Córdoba.



En Cáceres, podrían estar afectadas unas 62 personas por esta medida que la empresa justifica por cuestiones económicas, pero los trabajadores y los representantes sindicales cree que "es una excusa" para despedir en todo el país a más de 500 personas. De los 62 afectados en la capital cacereña, 12 pasarían al servicio de la empresa de El Corte Inglés, Energía, Luz y Más, y seguirán trabajando en la ciudad pero el resto, unas 50, en principio, serían trasladadas.



Esas 50 personas que la empresa pretende trasladar a Madrid pertenecen al servicio técnico de Movistar, en donde actualmente hay adscritas unas 170 personas. El resto son comerciales de esta firma de telefonía.

Cancho ha recordado en declaraciones a los medios que más del 65% de los clientes que tiene Movistar son personas mayores, a las que se les está dando un servicio "de calidad" y que ahora tendrán que enfrentarse a una máquina de IA.



Además, cabe recordar que, actualmente el 70% de la plantilla de Atento teletrabaja desde su domicilio, lo cual podría mantenerse o extenderse sin necesidad de cambio geográfico, ya que mover a los trabajadores a Madrid supondría un "problema social", porque los salarios son en general bajos --entre 300 y 1.000 euros-- al no tener contratos de jornadas completas.



"No son movimientos geográficos porque dicen que económicamente no están bien, sino que lo que quieren es que yo me vaya por mis propios medios y no me indemnice", ha señalado Cancho, quien ha conminado a los representantes sindicales a que negocien ya que esto supondrá el despido de 553 personas en todo el país.

"En unos meses viene lo siguiente, porque ya lo dijo el presidente de Atento que más de un 30% se tenía que ir. ¿Pero a dónde se va? A deslocalizaciones", ha espetado.



Así las cosas, ha pedido que se busquen soluciones para no echar a la gente como "a lo mejor reducir la jornada, si es verdad que es un problema económico, o hacerlo de otra manera". "Hay miles de formas, incluso hasta pedir voluntarios de los que de verdad se quieran ir, pero es que estamos hablando de que esto es económico y todo eso supone un desembolso para ellos que no quieren hacer", ha concluido.



APOYO DE UNIDAS PODEMOS



La protesta de los trabajadores de Atento ha sido secundada este martes por la portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, que ha recordado que la mayoría de los trabajadores afectados por ese "ERE encubierto" son mujeres, y se ha comprometido a intentar pararlo "porque estamos ante una empresa que se piensa que puede venir a Extremadura a hacer todo tipo de tropelías con las condiciones laborales".



De Miguel ha mostrado el rechazo de su grupo parlamentario a este tipo de prácticas empresariales que "atentan contra las condiciones laborales más básicas". "Estamos ante una empresa que ha recibido ayudas públicas, y que ahora, después de recibirlas, pretende deslocalizarse e irse fuera, y lo hace pensando que se puede venir a Extremadura a hacer todo tipo de tropelías con las condiciones laborales de las trabajadoras", ha resaltado.



"Al PP y Vox solo le preocupan los trabajadores de Almaraz, y no los puestos de trabajo que son indispensables en una ciudad como Cáceres y en una región como Extremadura, como los que se están defendiendo hoy", ha concluido la diputada regional.