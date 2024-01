Ayuntamiento Cáceres y CHT abordará plan director para actuar en Ribera del Marco

Ep.

El Ayuntamiento de Cáceres ha solicitado una reunión con el presidente de la Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT) para abordar la redacción de un plan director que determine las actuaciones que hay que llevar a cabo en la Ribera del Marco, con el objetivo de recuperar y rehabilitar su cauce y los alrededores.



El alcalde cacereño, Rafael Mateos, ha recordado que los presupuestos municipales de 2024 ya contemplan una partida específica para poner en marcha ese plan director de la Ribera del Marco que "defina con precisión qué es lo que hay que hacer, cómo hay que actuar y sobre todo que establezca un lapso temporal de tiempo para acometer las tan necesarias obras que requiere la Ribera del Marco".



Mateos ha explicado este martes que pedirá la colaboración de la CHT y también de la Junta de Extremadura para conseguir la implicación económica de estas instituciones en las actuaciones que hay que llevar a cabo, algunas de las cuales podrían verse ya en esta legislatura.



"Los programas electorales tienen que convertirse en programas de Gobierno y cuando te comprometes a hacer algo hay que hacerlo, y por lo tanto nosotros no nos vamos a conformar con el plan director", ha reiterado el regidor cacereño que ha insistido en que, una vez que se tenga ese plan director "hay que pasar a los hechos y los hechos son empezar a acometer actuaciones concretas en la Ribera del Marco".



Cabe recordar que uno de los grandes proyectos que el actual alcalde cacereño presentó en la última campaña electoral fue una rehabilitación integral de la Ribera del Marco, que el PP quiere convertir en un lugar de esparcimiento y disfrute ciudadano.



LIMPIEZA DE UN TRAMO



Mientras esa actuación integral llega, la CHT ha concedido un permiso que el consistorio cacereño solicitó en el mes de noviembre, para poder actuar en el desbroce y limpieza de la Ribera del Marco en el tramo que discurre entre la Facultad de Finanzas y la depuradora.



Ahora, los técnicos están definiendo la actuación concreta y, "en las próximas fechas", se llevará a cabo una limpieza en ese tramo que, cuando hay crecidas de la rivera o cuando hay desembalses del pantano de Guadiloba, como sucedió la semana pasada, "se ve seriamente perjudicado", ha apuntado el regidor.



"Por lo tanto, somos un gobierno no de palabras, sino de hechos, y estamos dando los primeros pasos para devolver la Ribera del Marco a la ciudad de Cáceres para que los cacereños puedan disfrutar de este enclave y ponerlo a disposición de todos los cacereños que tan necesario es", ha subrayado.



Mateos ha realizado estas declaraciones este martes antes de visitar los huertos que la Asociación Down trabaja en un taller ocupacional que tienen en la propia Ribera del Marco.