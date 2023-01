Joaquín Valhondo dimite como coordinador de Cs en Cáceres y se da de baja del partido

Joaquín Valhondo ha presentado su dimisión como coordinador de la junta directiva de Ciudadanos (Cs) en Cáceres y se ha dado de baja como afiliado del partido debido a los "acontecimientos acaecidos en los últimos tiempos en el partido tanto a nivel nacional, regional y local".

Así se recoge en la carta de dimisión que ha presentado y en la que asegura que "han sido unos tiempos convulsos en los cuales hemos trabajado toda la junta directiva de la Agrupación de Ciudadanos Cáceres, con todo el empeño que ha sido posible por y para nuestra ciudad sin prácticamente apoyo de nadie, ni dentro ni fuera".

Del mismo modo, Valhondo admite que la decisión de dimitir ha sido "muy meditada durante bastante tiempo", e indica que en este tiempo ha aprendido "muchas cosas de Cáceres, de sus vecinos y a amarla un poco más cada día".

"Mi camino aquí ha terminado, me voy con tristeza de no haber podido hacer más por nuestra ciudad pero con la satisfacción del trabajo bien hecho", recoge el escrito.

"Me habré equivocado a veces y otras habré acertado, pero siempre he puesto todo mi empeño para hacer una ciudad mejor y atender en lo que pudiera a nuestros vecinos", añade Valhondo, que aclara que su dimisión y la baja como afiliado es una decisión personal y no involucra al resto de la junta directiva de Ciudadanos en Cáceres, a los que ha ofrecido su apoyo.

Asimismo, ha agradecido a sus compañeros la "enorme entrega, trabajo y generosidad", y les ha deseado a todos "lo mejor estén donde estén porque han demostrado que siempre han mirado por el interés común del partido, más que por el suyo propio", concluye.