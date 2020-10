Cs Cáceres critica traslado centro salud Plaza de Argel por inconvenientes para usuarios

La portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos (Cs) en el Ayuntamiento de Cáceres, Raquel Preciados, ha mostrado su disconformidad con el traslado del centro de salud Plaza de Argel al Hospital Nuestra Señora de la Montaña, lo que "supondrá un problema de accesibilidad para los usuarios del centro, ya que da cobertura a muchas personas mayores".

Además, ha reprochado al SES que "no se haya contado con los vecinos de la zona a la hora de tomar una decisión que debería haber sido consensuada", según ha indicado tras mantener una reunión con el presidente de la Asociación de Vecinos Zona Centro, Andrés García Corbacho, que ha mostrado su "indignación" porque se han enterado por la prensa del traslado del centro de salud, sin que se haya informado de esta decisión con la que estamos muy disconformes".

"Este centro de salud da cobertura a muchos vecinos de avanzada edad y a los que le supone una comodidad en cuanto a cuestiones de accesibilidad", ha explicado la portavoz.

A su entender, "lo contrario ocurrirá ahora con el traslado tanto por la lejanía como por los problemas que existen para poder acceder al edificio, ya que hay que ir en coche y en esa zona hay dificultad para aparcar", ha señalado.

Igualmente, la portavoz ha explicado que, sobre el futuro de este centro de salud, la propuesta de Cs es que se mantenga el edificio de la Plaza de Argel con "una fuerte inversión económica para hacer una remodelación en su interior", y si no se decide invertir en su remodelación, "construir en las inmediaciones un nuevo centro de salud con todos los servicios", según informa en una nota de prensa.

Igualmente, Preciados ha recordado que Cáceres está dividida por zonas y cada área de salud da un servicio a cada zona por lo que, a su juicio, "no tiene sentido desplazar el área de salud de esta zona y llevarlo a otra con los inconvenientes que trae aparejados".

Asimismo, ha incidido en que Cs ha defendido que el Hospital Nuestra Señora de la Montaña no permanezca cerrado y que se respete su morfología exterior, ya que es un edificio catalogado en el Plan General de Ordenación Urbana, y que "se le dote de un nuevo uso con servicios adecuados a la ciudadanía".

Cs sí apoya que el Punto de Atención Continuada (PAC) se mantenga allí y le parece "bien" el traslado del centro de salud Zona Centro, ya que las cuestiones de proximidad no afectarán a los usuarios, pero no comparte la decisión de llevar también el de Plaza de Argel, para el que reclama un nuevo edificio cercano a su ubicación actual "dotado de todos los servicios que necesitan".

"Decisiones como el traslado de este centro de salud, que afectan a un gran número de ciudadanos, tienen que ser consensuadas y no precipitadas, no ha habido una comunicación con los vecinos y reclamamos que no se les perjudique", ha concluido Preciados.