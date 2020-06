Mercado franco de Cáceres reorganiza puestos e itinerarios ante la petición de vendedores

Ep.

El mercado franco de Cáceres, que se celebra los miércoles en Vegas del Mocho, va a reorganizar los módulos de los puestos y los itinerarios que se habían diseñado para la vuelta a la 'nueva normalidad', ante las peticiones de vendedores y usuarios que han demandado nuevas medidas para mejorar las condiciones, tanto de los empresarios ambulantes como de los ciudadanos que acuden al mercadillo.

Además, los vendedores que habitualmente instalan sus puestos se han constituido en una plataforma, denominada 'Orgullo ambulante', para tener un canal de comunicación "más fluido" con los responsables del Ayuntamiento de Cáceres y otras administraciones ante las decisiones que hay que adoptar en el futuro, como por ejemplo el posible traslado del mercado franco a otra zona.

El portavoz del equipo de Gobierno local, André Licerán, ha explicado que la plataforma se ha reunido ya con la concejala de Mercados, María Ángeles Costa, para poder "garantizar" las medidas que se han adoptado y la actividad que realizan estos comerciantes.

Entre las decisiones que se han tomado está la de que los puestos recuperarán "todos los módulos" que se tenía de forma inicial, ya que hasta ahora se había limitado a 6 metros por vendedor cuando el tamaño de los puestos antes oscilaba entre 3, 6, 9 y 12 metros.

En total, el mercado cacereño consta de 365 módulos repartidos entre 165 vendedores. También se harán cambios en el itinerario de entrada y salida para no tener que recorrer todo el mercado, ya que en estas dos semanas de actividad desde que se permitió reanudar los mercados, se estableció una sola entrada y salida en un circuito de una sola dirección, lo que provocó quejas de los usuarios que tenían que recorrer todo el recinto cuando a lo mejor solo querían dirigirse a los puestos de alimentación.

"Fruto de ese diálogo de la plataforma con la concejala este miércoles vamos a probar otro itinerario diferentes que esperamos que corregirá esas molestias y que sea un beneficio tanto para compradores como vendedores", ha explicado el portavoz.

Licerán ha retomado este viernes su misión de ofrecer la rueda de prensa tras la Junta de Gobierno Local, después de que durante más de tres meses haya sido el alcalde Luis Salaya el encargado de comparecer ante los medios en todas las citas telemáticas que ha habido.

AMPLIACIÓN DE TERRAZAS

Respecto a la ampliación del espacio en las terrazas de los establecimientos hosteleros de la ciudad para favorecer la desescalada, el portavoz ha dado por hecho que la autorización se mantendrá todo el verano, ya que esta medida excepcional se adoptó hasta que acabaran los efectos económicos provocados por la crisis sanitaria, y "durante el verano van a seguir autorizadas y no va a haber ningún problema en eso, ha dicho. "Vamos a ir viendo cómo evoluciona tanto la crisis como las diferentes situaciones que se han autorizado e iremos evaluando en qué momento se levantan, pero durante el verano no debería haber ningún problema", ha incidido. Licerán ha mandado un mensaje de tranquilidad a los hosteleros, que "están realizando un gran esfuerzo durante estos días para desarrollar sus negocios e implantar todas las medidas de seguridad y limpieza" porque "durante el verano, o lógico, es que sigan estas autorizaciones", ha insistido. No obstante, ha aclarado que el Ayuntamiento procurará mantener el equilibrio entre el beneficio y el desarrollo económico que necesita la hostelería "en estos momentos tan duros que han pasado", pero también velar por el derecho de los ciudadanos al descanso, a disfrutar de un aparcamiento, etc, ya que en algunos casos se han ocupado plazas de aparcamientos para colocar más veladores. "Durante el verano, lo lógico, es que todo siga tal y como está ahora mismo", ha concluido.