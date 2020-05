Teófilo Amores pide que el homenaje a las víctimas del coronavirus se realice cuanto antes

Ep.

El concejal no adscrito en el Ayuntamiento de Cáceres Teófilo Amores ha remitido este martes una carta al alcalde Luis Salaya, en la que le pide que el homenaje a las víctimas del coronavirus, que se ha anunciado en la ciudad, se realice cuanto antes, una vez el Gobierno ha decretado diez días de luto oficial.

"No soy partidario de posponer más el homenaje que un amplísimo sector de la población cacereña desea rendir a los fallecidos", ha indicado el edil en su misiva en la que añade que "no" puede ser una excusa que no conviene que se produzcan aglomeraciones de personas que pudieran concurrir al acto de homenaje, ya que la Plaza Mayor tiene "dimensiones suficientemente grandes como para que quepa un buen número de cacereños".

Además, recuerda que se puede disponer de controles policiales que hagan que, una vez completado el aforo que se estime, impida que sigan accediendo personas al recinto.

También plantea que el lugar para realizar el homenaje puede ser el Paseo de Cánovas y, si se estimase que pudiera acudir muchísima gente, se podría trasladar incluso al recinto ferial.

En cualquier caso, Amores cree que el Ayuntamiento de Cáceres no debe esperar al "gran acto nacional" que se ha anunciado para el mes de julio, y conmina al regidor cacereño a que realice el homenaje en la ciudad sin "depender" de las decisiones del Ejecutivo central.

"Dependemos de los casi 100.000 cacereños que con su voto o su abstención nos llevaron hace justamente un año al salón de plenos del Ayuntamiento", ha indicado en la carta remitida a Salaya, en la que le pide que, si no quiere tomar la decisión personalmente, incluya un punto en el orden del día del próximo Pleno en el que se someta a votación la organización de dicho acto.

Amores recuerda en la misiva que, según los datos comunicados por la Consejería de Sanidad, "parece que la pandemia remite de modo claro en Extremadura y llevamos varios días sin contagios ni fallecidos", por lo que "esta buena noticia, dentro de la tragedia que hemos vivido y que, en lo económico, nos queda por vivir, aconsejan en mi opinión que nuestra Corporación homenajee como se merecen a aquellos que ayudaron a construir el mundo que hemos heredado y que se han ido en estos dos terribles meses".

El exconcejal de Vox explica que después de Semana Santa ya sugirió al Gobierno local que la bandera nacional luciera un crespón negro en todos los edificios dependientes del Ayuntamiento, en manifestación de duelo por las personas que estaban falleciendo en aquellos días a consecuencia del coronavirus.

Entonces, Amores no consideraba oportuno un izado a media asta ya que esta medida de reconocimiento habría que repetirla a diario para incluir cada día a los nuevos fallecidos.

"Por eso sugería el crespón hasta que, pasados los días de sucesivos fallecimientos, se pudiera realizar un acto solemne con participación del pueblo", aclara.

FALTA DE RESPETO

El edil ha explicado también que en el pasado Pleno ordinario votó en contra de la urgencia de la moción que presentó el PP porque el escrito estaba fechado una semana antes y se decidió presentarlo "con menos de quince minutos en el registro del Ayuntamiento" como "una total falta de respeto al resto de los concejales y una actuación desleal a los mismos en cuanto que se esperó al último instante para impedirnos conocerlo y poder presentar enmiendas a la misma".

"Mi oposición fue, pues, a la manipulación que pretendió hacerse y no al fondo de la moción a la que, en todo caso, hubiera presentado alguna enmienda", ha incidido Amores, que espera que la Corporación cacereña adopte el acuerdo que permita llevar a cabo "un acto de homenaje desprovisto de cualquier partidismo e ideología" porque "no se pueden utilizar los fallecidos como un arma arrojadiza", ha concluido.