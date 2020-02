Ayuntamiento de Cáceres aprueba su Presupuesto para 2020

Ep

El Ayuntamiento de Cáceres ha dado el visto bueno a la aprobación inicial del Presupuesto para 2020, que asciende a 69.191.714 euros, con los votos del PSOE, Unidas Podemos y el exconcejal de Vox, Teófilo Amores, con lo que el Gobierno de Luis Salaya ha logrado sumar los trece votos necesarios para sacar adelante las cuentas. El PP, Ciudadanos (Cs) y los concejales no adscritos Francisco Alcántara y Mar Díaz han votado en contra.



El presupuesto, que ha incorporado 867.274 euros sobre el borrador inicial correspondientes al incremento de la participación en los tributos del Estado y el fondo complementario de financiación, ha sido defendido por la concejala de Economía, María Ángeles Costa, quien ha resaltado que las cuentas incluyen unas inversiones de algo más de 5 millones.



Los presupuestos, que ahora se someterán a exposición pública un mes para posibles alegaciones, incluyen varios ingresos procedentes de Europa a través de los proyectos Edusi, como los 700.000 euros que irán a parar a un proyecto en la Ribera del Marco, así como una previsión de ingresos de unos 4 millones por la futura instalación de plantas fotovoltaicas, que llegarán a través del canon y el impuesto de construcción.



Destaca el aumento en el capítulo de personal en más de 2,5 millones de euros respecto a las cuentas prorrogadas de 2018, debido a la regularización de contratos de planes de empleo y por la subida del 2% del salario de los funcionarios.



En gastos de bienes y servicios hay presupuestados más de 25 millones, lo que supone un incremento de 1,67 millones sobre el presente ejercicio. En este capítulo se incluyen mejoras en la limpieza viaria, control de colonias felinas o en contratos de escenarios seguros y accesibles, que "hará que la brigada de obras recupere capacidad para trabajar en obras de accesibilidad de forma prioritaria", ha dicho el regidor.



En transferencias corrientes, se recogen 11 millones y desaparecen las subvenciones nominativas en favor de las de concurrencia competitiva en cultura, aumentan las subvenciones a colectivos LGTBI, mejoras en el autobús urbano en las líneas 3, 4 y 8, como la nueva parada de autobús en Aldea Moret, la mejora y ampliación del contrato de piscinas para incluir la del Rincón de Ballesteros, o la aportación al Consorcio Gran Teatro que aumenta en 12.000 euros, entre otras.



En el capítulo de inversiones se consignan 3.482.712,85 y se cuenta también con otros 1.561.000 euros procedentes de la venta de una parcela municipal adjudicada en el mes de noviembre.



Aparte del corredor medioambiental y el laboratorio agroalimentario en la Ribera del Marco, se contemplan también 140.000 euros para las pistas de Montesol, 100.000 euros para la modificación del Plan de Movilidad (Pimus), o la conexión entre Macondo y el Junquillo (350.000 euros).



Para obras de accesibilidad en Rincón de Ballesteros hay consignados 24.850 euros y otros 53.000 euros para Valdesalor. La adecuación de los aseos del cementerio, con 25.000 euros, y la compra de maquinaria con 53.000 euros, son las inversiones previstas en el camposanto de la ciudad, mientras que también se prevé la compra de un vehículo eléctrico para los talleres municipales por valor de 33.000 euros.



La cofinanciación de la segunda fase de la muralla (170.000 euros), un centro de respaldo de la Policía Local para mejorar la seguridad electrónica, con 275.800 euros, la rehabilitación de la cubierta del edificio Embarcadero, con un presupuesto de 170.000 euros, o la reforma de los aseos de la Plaza Mayor (86.000 euros) son otros de los proyectos de inversión recogidos en el documento.



Con todo, la concejala de Economía ha defendido que "son unos presupuestos más sociales y que se preocupan más por los barrios y por la accesibilidad", al tiempo que ha resaltado que se mantiene el presupuesto presupuestario y que están elaborados con "prudencia".



Desde las filas de Unidas Podemos, la portavoz Consuelo López, ha justificado el apoyo a las cuentas porque su formación "quiere explorar otro camino", y ha reprochado a PP y Ciudadanos la bajada de impuestos en la anterior legislatura que ha hecho que la previsión de ingresos en las arcas municipales disminuya.



PRESUPUESTO "FICTICIO"



Por su parte, el portavoz del PP, Rafael Mateos, ha reprochado que el Gobierno socialista haya tardado "más de 8 meses" en diseñar estos presupuestos y ha insistido en que "hasta marzo Cáceres no contará con un presupuesto" cuando se aprueba de forma definitiva.



Mateos ha recalcado que se trata de unas cuentas regresivas, ya que en 2018 los presupuestos ascendían a más de 70 millones de euros.

"Es un presupuesto ficticio y no genera oportunidades", ha dicho Mateos que ha vuelto a recordar que no se incluyen los 600.000 euros que deben ingresarse a través del proyecto Red.es.



"Más que prudencia ustedes tienen temeridad a la hora de cuadrar un presupuesto", ha subrayado el portavoz 'popular', que ha dicho que el presupuesto "nace muerto porque requerirá operaciones de crédito para endeudarse, pese a que no existe partida destinada al pago de la deuda o de intereses".



La portavoz de Ciudadanos (Cs), Raquel Preciados, ha destacado que se mantienen los ingresos previstos pese a la reducción del IBI, la caída de la plusvalía y el final del canon de Canal Isabel II, pero ha advertido que si la previsión por otras vías, como las fotovoltaicas, no se alcanza, "se puede producir un fuerte déficit".



"No nos queda claro el proyecto de ciudad y consideramos que este presupuesto es deficiente, poco social, irreal, no reduce los impuestos y no genera oportunidades para los cacereños", ha concluido.



Por su parte, los concejales no adscritos del Ayuntamiento de Cáceres Francisco Alcántara y Mar Díaz han votado en contra al entender que "son continuistas", que tienen "menor compromiso inversor" y "evidencian una incapacidad y una falta de voluntad por acometer una verdadera transformación de la ciudad". Alcántara ha resaltado que la previsión de la recaudación del impuesto de construcciones por las fotovoltaicas "es un brindis al sol".



El concejal no adscrito, Teófilo Amores, no ha intervenido en su turno de debate porque "ya lo hemos dicho todo durante todos estos meses". Al finalizar la sesión plenaria, Amores ha dicho que él ha votado pensando en el interés de la ciudad.



A la sesión extraordinaria, han faltado por cuestiones personales los concejales Antonio Ibarra (Cs) y Carla Ramos (PP), por lo que los presupuestos han salido adelante por 13 votos a favor frente a diez en contra.