Moción del edil no adscrito en Ayuntamiento Badajoz para bajar 20% asignaciones a partidos

El edil no adscrito en el Ayuntamiento de Badajoz, Carlos Pérez, ha anunciado que presentará al próximo pleno municipal una moción dirigida a bajar un 20 por ciento la partida destinada a las asignaciones a los partidos políticos.

Al mismo tiempo y debido a que no quiere "sacar un beneficio económico" tras su salida de Vox por tener que asistir hasta a dos comisiones a las que no acudía cuando sí formaba parte de dicho partido, Carlos Pérez ha anunciado su compromiso de donar la cuantía económica neta que percibe mensualmente de estas dos comisiones informativas y que destinará este dinero a entidades que realicen obra social en la ciudad de Badajoz.

Pérez, ex de Vox que anunció su baja del partido el pasado mes de julio, ha ofrecido una rueda de prensa en la que ha mostrado la postura que mantiene sobre las asignaciones a grupos políticos, ante lo que ha señalado que uno de los motivos por los que abandonó el grupo municipal fue la gestión de esta partida económica y el "cambio de rumbo" del partido que lidera Santiago Abascal "sobre el despilfarro del gasto político".

"Irónicamente, han seguido solo la lucha del gasto contra sindicatos, olvidando el dinero de los grupos políticos que ahora también entra en sus bolsillos", ha remarcado, para precisar que Badajoz destina 298.000 euros anuales para sufragar los gastos derivados de los 27 ediles que tiene el ayuntamiento.

Un gasto que ve "superfluo" dado que, como ha explicado, según el actual funcionamiento del consistorio se proporciona a los grupos municipales con representación en el pleno tanto espacio físico con despachos para cada grupo, como un administrativo para los grupos de la oposición que colabora en el desarrollo de la actividad política, ordenadores en los puestos de trabajo y material de oficina según las necesidades de cada grupo, por lo que lo cree que es "suficiente" para el desarrollo de su funcionamiento político.

COMPARATIVA

"Para que los pacenses tengan una comparativa más clara, el presupuesto de gasto para los 14 concejales del Partido Popular es cercano al destinado al conjunto de todas las asociaciones vecinales de Badajoz, que tienen que hace frente a numerosos gastos que revierten en actividades", ha resaltado el edil no adscrito, que ha indicado que el artículo 73.3 de la Ley 7 de 1985 fija la dotación económica dentro de los límites que se establezcan a todos los efectos en las leyes de presupuestos generales del Estado.

Así, "las cantidades de cada ayuntamiento se basan en el criterio del propio ayuntamiento", ha resaltado, junto con que, tras analizar 12 consistorios capitales de provincia y con una población similar o superior a Badajoz, "siendo nuestra ciudad la penúltima en cuanto a dotación presupuestaria", ha comprobado que hay "grandes diferencias" entre los mismos y ha realizado una media de las 12 ciudades para establecer una cuantía "justa" de gasto en concepto de asignación a grupos municipales en Badajoz.

A este respecto, ha expuesto que estos 298.000 euros que se destinan en el Ayuntamiento de Badajoz se sitúan un 20 por encima del gasto medio mencionado y que, por ello, ha presentado la citada moción para que sea considerada en el pleno de la semana que viene y en la que solicita una bajada del 20 por ciento de la partida presupuestaria destinada a las asignaciones a partidos políticos.

En este punto, el concejal ha admitido que "esto no es nuevo" y que algunos dirán que lo solicita porque, al ser edil no adscrito, ya no recibe esta partida presupuestaria, al hilo de lo cual ha recalcado que, en relación a la cuestión económica, ha recibido "algunas críticas" por aumentar sus ingresos al asistir a más comisiones informativas tras su paso a no estar adscrito a ningún grupo.

Sobre esto último, ha matizado que, al no tener partido, tiene derecho a tener información de todos los asuntos que se debatan en el pleno, por lo que tiene que asistir a todas las comisiones, cuatro informativas permanentes al mes en el caso del Ayuntamiento de Badajoz por las que se abona una dieta de 150 euros en cada asistencia.

Con anterioridad a su salida del grupo municipal de Vox, asistía a dos, por lo que ha aumentado sus ingresos económicos en base a dos comisiones informativas más. "No quiero percibir ningún beneficio por salir del grupo municipal, ni tampoco entré en política por cuestiones económicas. El discurso de muchos de Vox de servir y no servirse se suele acabar con la primera nómina pública", ha incidido, para concluir su alocución con un "gesto positivo para aquellas personas que más dificultades que tienen" y que cree que es "poco usual" en la clase política, como su compromiso de donar la cuantía económica neta que percibe cada mes de las dos comisiones informativas a las que ha pasado a asistir ahora.

Preguntado por dicha cuantía, ha especificado que la donación será por el neto de dos comisiones y que, como tiene una reducción del 25 por ciento de IRPF en ambas, serán 225 euros mensuales, que son unos 2.500 euros anuales que destinará a entidades dedicadas a obras sociales en la ciudad "hasta nueva orden".