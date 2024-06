Quintana urge a Junta a "decir claramente" si no quiere hacer regadío de Tierra de Barros

Ep.

El delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, ha sostenido que el regadío de Tierra de Barros "tiene un golpe mortal", a la par que ha señalado a la Junta de Extremadura que si no lo quiere hacer, "que lo diga claramente", aunque, en su opinión, "no los quieren llevar a cabo".

"Los regadíos no los quieren llevar a cabo la Junta de Extremadura. Tenían los fondos, decía que no tenían fondos, los fondos ya se ha descubierto que sí existían. Un proyecto que es exclusivamente de la Junta de Extremadura", ha reafirmado Quintana, que ha considerado sobre estos regadíos que "mucho" se teme que "o se licitan ya, y los fondos estaban ahí" o "va a ser muy difícil que se lleve a cabo".

Así lo ha señalado a preguntas de los periodistas por su valoración ante el desvío de fondos del regadío de Tierra de Barros por parte de la Junta de Extremadura a otros fines para evitar perderlos, y las declaraciones del consejero de Gestión Forestal y Mundo Rural, Ignacio Higuero, quien ha precisado que el gobierno autonómico y la consejería que preside "creen y seguirán creyendo siempre" en dicho proyecto que "se va a hacer" y "se debe hacer" con financiación nacional, autonómica y la que aporta la comunidad de regantes.

A este respecto, el delegado ha expuesto que la Junta pide fondos estatales, cuando luego ha retirado 27 millones que estaban para regadío y ahora otros 100 millones. "Esto no parece serio. Sinceramente no parece serio" y cree que, en este caso, el regadío de Tierra de Barros "tiene un golpe mortal" y "desgraciadamente con la concesión de agua concedida, y sin ningún otro trámite que no tengan que hacer, que no sea la licitación", de manera tal que "todo lo demás es justificación para no hacerlo".

Sobre esto último, ha abundado en que tiene la concesión de agua por parte de la Confederación Hidrográfica, y tiene todos los documentos por parte de lo que puede aportar el Estado y "el único promotor de ese proyecto es la Junta de Extremadura", que si "no lo quiere hacer, que lo diga claramente".

Acto seguido, ha recordado que, cada vez que los medios de comunicación le preguntan de este tema, insiste en que él mismo preguntaría, después de que el pasado mes de enero en la Delegación del Gobierno Higuero dijera que el expresidente extremeño Guillermo Fernández Vara "se había llevado los documentos", si se ha presentado denuncia, qué documento eran los que faltaban o si "era el primer inicio de la excusa para no realizar los regadíos".

"Yo creo que era la primera actuación para no realizar los regadíos. Los regadíos no los quieren llevar a cabo la Junta de Extremadura. Tenían los fondos, decía que no tenían fondos, los fondos ya se ha descubierto que sí existían. Un proyecto que es exclusivamente de la Junta de Extremadura", ha remarcado, para recalcar: "creo que estos regadíos, mucho me temo que o se licitan ya y los fondos estaban ahí, o este regadío va a ser muy difícil que se lleve a cabo. Así lo digo".

Por parte de la Administración General del Estado, ha apuntillado, la concesión de agua es "correcta" y estaba destinada, "y es el único que lo necesitaba", como también tenían la declaración de interés general para realizar las expropiaciones, que iniciaron y ante lo que ha incidido en que el actual gobierno de la Junta de Extremadura actual "pagó" alguna de las expropiaciones.

"¿Por qué no sigue?", se ha preguntado el delegado, que considera que "son excusas porque no quieren hacer los regadíos" y quien aboga por que "dejen de engañar a los agricultores", al ser los de Tierra de Barros, Almendralejo y toda su comarca los "perjudicados".

"Desde luego, flaco favor se le está haciendo a Almendralejo y a toda la Tierra de Barros. Los fondos existían, que dijeron en un momento que no existían, son, creo que, excusas contundentes para no llevar a cabo los regadíos de Tierra de Barros", ha concluido.

El delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, ha hecho estas declaraciones a preguntas de los medios tras recibir a la presidenta de la Aemet, María José Rallo, en la Delegación del Gobierno en Extremadura, con quien ha mantenido un encuentro en el que han hablado del clima y de la labor que hace, en este caso, la Administración General del Estado en cuanto a información sobre el mismo o previsiones.

Un organismo que, como ha considerado, tiene una "alta" valoración por parte de los ciudadanos, y cuya importancia ha destacado "en estos momentos ante un hecho que ya nadie discute, que evidentemente estamos ante un cambio climático", y "las cuestiones excepcionales" se producen "cada vez con más frecuencia" y, además "de una manera más virulenta", por lo que el trabajo que hace la Aemet es "muy importante", ha dicho, a la hora de informar a los ciudadanos y de adelantarse a las previsiones, en una época que, asimismo, presenta un alto riesgo de incendio.