Abogada familia Chavero: En el juicio "va a quedar acreditado" que hubo agresión sexual

La abogada de la hermana y la madre de Manuela Chavero, Verónica Guerrero, ha señalado de la segunda sesión del juicio que se sigue en la Audiencia Provincial de Badajoz por la muerte de esta mujer de 42 años, en julio de 2016 en la localidad pacense de Monesterio, que "de verdad va a quedar acreditado" que hubo agresión sexual, en relación a lo cual ha recordado que "es requisito sine qua non" para que se pueda condenar, como piden, con prisión permanente revisable para el acusado, Eugenio Delgado.



A su llegada al juzgado este martes en la sesión sesión del juicio, y sobre el hecho de que el acusado, Eugenio Delgado, negara en su declaración que hubiera mantenido relaciones sexuales con Manuela Chavero, Guerrero ha remarcado que este martes declaran los dos agentes de la Guardia Civil a los que el acusado les realizó esta "declaración espontánea".



Una declaración que, ha explicado, este lunes "decían que no estaba en actuaciones" y ante lo que cree que "igual es que no han visto el folio donde estaba porque en actuaciones está esa declaración espontánea", en la que lo que no se hizo fue interrogarle y que él contestara, "pero es una declaración espontánea que le dijo a los agentes y que hoy se demostrará en sala".



En este mismo sentido e interpelada por si ve que va a ser importante ese testimonio de los agentes que corroboren que sí hubo un agresión sexual, ha incidido en que "sí" y en que ya dijo este lunes en la exposición que en un cadáver que ha estado cuatro años enterrado no hay partes blandas ni carne, y que de contar con ésta última y poder sacar restos biológicos o moratones o heridas "todo sería más fácil".



"Cuando tú tienes unos huesos, lo que tienes que demostrar es comprobar que sea periférica con prueba indiciaria que te lleva a esa conclusión. Y es que no es una conclusión que nos inventemos, es que está en la causa, es que de verdad va a quedar acreditado", ha dicho.



Desde el punto de vista jurídico y en relación al hecho de que, si no se llega a demostrar la agresión sexual, se podría sostener la petición de permanente revisable, ha aseverado que "la agresión sexual es requisito sine qua non" y que hay que tener en cuenta que en el Código Penal los asesinatos están castigados de 20 a 25 años, "pero si son subsiguientes, es decir, después de una agresión sexual, es pena de prisión permanente revisable" y en caso negativo "no puede ser, no, porque la otra opción es menores de edad, incapaces...".



SESIÓN DEL LUNES



Interpelada por su valoración de la sesión de este pasado lunes, la letrada ha indicado que en la misma tuvieron lugar las exposiciones iniciales y que, para la parte que representa, "ese alegato inicial fue muy importante, porque lo que se hace es que se centra el jurado con lo que cada parte va a defender". En su caso, intentaron ser "lo más concisos posible, dándole al jurado todas las claves de lo que tenía que resolver" y creen que "les quedó claro".



En relación con los testimonios, ha sostenido que "lo más importante era la familia" y que demostrara, a través de su testimonio, "el sufrimiento que han tenido durante no solo los cuatro años y medio de desaparición", sino también "esa inquietud" y que luego se enterasen de que su familiar "no solo lleva cuatro años desaparecido, sino que cuando aparece" lo hace "en esas condiciones".



De la declaración de Eugenio Delgado, la ve "absolutamente esperada, porque sigue con su mismo argumento de que fue un accidente", pero como apuntó este lunes, las pruebas forenses que se celebrarán este miércoles "van a determinar que el cuerpo de Manuela no tenía lesiones en la parte de atrás del cráneo".



Por otro lado y en relación a los mensajes en los que, supuestamente, Delgado habría mantenido con algunas prostitutas y que ante los que él dice que fueron mensajes, la abogada de la familia Chavero ha expuesto que es este miércoles cuando se hablará de dichos mensajes que aparecen en el móvil, y que este martes "se va a perfilar", así como que, en todo caso, es una pieza de relevancia ante la que ya este lunes explicaron al jurado "muy bien" que "los juicios serían muy fáciles si todo fuese prueba directa", y que "de hecho terminarían en minutos".



"Es que hay veces que existe la prueba indiciaria y el fiscal lo explicó muy bien, si cae agua te vas a tu casa, te despiertas y resulta que todo está mojado, se entiende que está lloviendo", ha expuesto, junto con que a eso se le llama "prueba indiciaria" y de los "indicios" se llega a "conclusiones", y que "esa prueba es absolutamente válida", mientras desde la defensa "se están ciñendo a que no hay prueba directa".



"Mire usted, es que si en todos los juicios tuviese que haber prueba directa se celebrarían el 10 por ciento de los juicios, o sea que para nosotros es muy importante perfilar la personalidad de este señor y lo vamos a demostrar, es que no me cabe la menor duda y espero que el jurado lo reciba como nosotros lo hemos recibido todo este tiempo", ha espetado.



Finalmente y sobre el hecho de que Eugenio Delgado no quisiera utilizar en su turno de palabra la opción de pedir perdón a la familia, Verónica Guerrero ha abundado en que, salvo error por su parte, no le ha escuchado "nunca de forma espontánea pedir perdón en todo este tiempo" cuando "son muchos años ya con este caso", mientras que sobre que solo quisiera responder a las preguntas de su abogado, ha dicho que el compañero está haciendo su trabajo como lo haría ella misma, y que cree que es una línea de defensa "absolutamente válida" y le parece "lógico".



"En la posición en la que está, me parece lógico cualquier pregunta que nosotros le hagamos, con todas las contradicciones que hay en la causa, sería peor para él", ha admitido.