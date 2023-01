De Miguel: No acogerse a ayuda al transporte, como en Badajoz, es política anticiudadana

Concretamente, el consistorio de Badajoz ha decidido no acogerse a la ayuda al transporte urbano puesta en marcha por el gobierno de coalición y, Cadenas ha lamentado que el alcalde "tránsfuga" esté más ocupado "en sus juegos de trono" que en beneficiar a los ciudadanos y ciudadanas de Badajoz.

Para la portavoz pacense, "no acogerse a esta medida supone que las personas usuarias no solo no han visto reducido el precio del billete a la mitad, sino que además tienen que pagar más porque ha subido la tarifa", reclamando que se ponga en marcha cuanto antes un Plan de Movilidad Urbano.



Por su parte, Irene de Miguel ha afirmado que es "indignante" que se hayan rechazado las ayudas del estado en este sentido "porque se pierde la oportunidad no solo de rebajar el precio del billete, sino también de fomentar la movilidad sostenible", añadiendo que "ésto es una política anticiudadana".



De Miguel ha mostrado su satisfacción porque el gobierno regional haya aceptado la propuesta de Unidas por Extremadura de aplicar la gratuidad del transporte por carretera en la región pero, ha pedido que se aumenten las frecuencias y líneas "para que sea una medida útil".



Además, también ha exigido que la tramitación de la tarjeta SATE, a la que se tienen que acoger todas las personas que quieran beneficiarse de la gratuidad del transporte, se haga de la manera más rápida posible y de la forma más fácil, "y que no solo pueda hacerse a través de la administración eléctrica, que tantas deficiencias tiene, para que llegue al máximo número de personas posibles".