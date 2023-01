PSOE-Badajoz critica que alcalde "tránsfuga" y su equipo "se han cargado" Escuelas Música

Ep.

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Badajoz ha criticado que el alcalde "tránsfuga", Ignacio Gragera, con su equipo de gobierno "se han cargado" las Escuelas Municipales de Música que acumulan "cuatro meses de retraso", al tiempo que ha exigido que las clases "comiencen ya" y conocer los "auténticos motivos" por los que el alumnado y el profesorado "sigue esperando".

Así lo han señalado el portavoz, Ricardo Cabezas, y la concejala del PSOE Silvia González en una rueda de prensa en la que se han referido a acontecimientos sucedidos en la Concejalía de Cultura, como es "un retraso más" en el inicio del curso de las Escuelas de Música.

En concreto, González ha tachado de "intolerable" que a este martes 10 de enero las clases del curso 2022/2023 de las Escuelas Municipales de Música no hayan comenzado, y de "auténtica vergüenza que semejante situación sea provocada por el equipo de gobierno de este ayuntamiento, y tolerada por su alcalde", porque "a estas alturas de la película, ni un solo día sin clases puede ser justificado" y cada sesión que se pierde "es llover sobre mojado".

En este punto, ha recordado que, en rueda de prensa el pasado 23 de noviembre, la concejala de Cultura, Paloma Morcillo, reconoció que le gustaría anunciar la fecha de inicio de las clases de las Escuelas de Música "porque no habría mejor regalo de Reyes", y que el 5 de diciembre confirmó que comenzarían la semana en la que empezara el curso escolar tras las vacaciones navideñas. "En ella estamos señora Morcillo, ¿cómo denominaría ahora esta situación? Se lo digo yo, vergüenza", ha dicho.

Según González, siente "auténtico bochorno ante esta situación como pacense, como concejala, como docente y como madre", a la vez que ha recordado que en el pleno del 25 de julio del pasado año preguntó por la contratación de los guardas que permitirían la ampliación del curso escolar de las Escuelas de Música, recordando la necesidad de su presencia para comenzar "en tiempo y forma", de manera que "si no se ha hecho es porque no se ha querido".

Al mismo tiempo, ha planteado que se aproveche para "aprender de los errores" y ha solicitado que se saque "ya" la licitación del próximo curso, a la par que se ha referido a la rueda de prensa de balance en la que Ignacio Gragera "prácticamente se limitó a citar el tema de refilón" y dijo que "es algo que tenemos que asumir".

"ESTE, SEÑOR GRAGERA, ES SU SOCAVÓN"

Ante ello, le ha preguntado "cómo lo va a asumir", "qué consecuencias va a suponer este vergonzante retraso" en el inicio de las Escuelas y ha afeado que ha dedicado más tiempo a hablar del hundimiento de un terreno en la carretera de Cáceres que al retraso en las Escuelas de Música del consistorio.

"Este, señor Gragera, es su socavón, y demuestra su propia incompetencia", ha reprochado, junto con que socavones en Badajoz "tenemos cada día uno nuevo" y "tardan infinito en arreglarlos".

Relacionado también con el resto de competencias de Morcillo, Silvia González ha criticado que consiguen "cargarse" hasta los eventos que han funcionado bien en ediciones anteriores y ha citado como ejemplo el "estrepitoso fracaso" del reparto del Roscón en el que "de pronto" se han eliminado los premios y el chocolate que le acompañaba.

Mientras y sobre la Cabalgata, ha destacado que "las luces" - cuando atravesaba la avenida Santa Marina una carroza se quedó enganchada a un adorno navideño que se había desprendido -, además del retraso "de una hora" y "los inconvenientes asociados a ello" han "vuelto a llevarnos a la prensa a nivel nacional", "una vez más y no precisamente evidenciando la buena gestión en esta ciudad".

Al hilo de todo ello, ha preguntado si va a dimitir Morcillo "tras tremendo despropósito en sus gestiones", mientras que Ricardo Cabezas ha planteado que la propuesta socialista de ampliar en dos meses el curso de las Escuelas de Música "no ha servido absolutamente para nada", y que "al contrario" se han "cargado" dichas Escuelas "que llevan cuatro meses de retraso".

Para Cabezas, "esto es un auténtico despropósito" y "nadie asume responsabilidades" y "a lo más que se limitan es a pedir disculpas", al tiempo que ha asegurado que en marzo del pasado año "estaba ya el expediente hecho" para la contratación de los guardas de seguridad necesarios para el desarrollo de las Escuelas, a tenor de lo cual ha preguntado por qué no se tramitó ese expediente, por qué "se quedó en un cajón" y "qué mano negra hay ahí".

También ha interpelado si controla o no "el alcalde tránsfuga" a sus concejales y si en aquel momento la concejala de Cultura, del PP, "le quería hacer la cama" a Gragera, entonces de Ciudadanos, aunque "como ahora es tránsfuga y está en su partido no decimos nada", sobre lo cual ha defendido que a la ciudadanía "hay que contarle las cosas como son" y que desde el gobierno local "han estado ocultando" el expediente para la contratación de los guardas de seguridad "meses en un cajón".

En su opinión, el "verdadero problema" que se viene sufriendo durante el actual mandato es "el recochineo, el regate corto entre unos concejales y concejalas y otros", y se ha visto que "con el paso del alcalde tránsfuga en lugar de ir a mejor vamos a peor" y pese a que "se supone que todos los cambios son a mejor, aquí se está demostrando que vamos a peor, primero por imagen y segundo porque la gestión le acompaña a esa mala imagen".

Así, Cabezas ha confiado que en estos meses que quedan "hablen menos" e intenten hacer las cosas "más o menos bien". "Que nos dejen un ayuntamiento en unas condiciones dignas, para que lo que nos toque afrontar el próximo mandato no tengamos que partir prácticamente de cero, porque el roto que están haciendo en los diferentes servicios de este ayuntamiento va a ser muy difícil de recuperar y de poner en pie en un solo mandato", ha valorado.

En relación a la Cabalgata y preguntado por su parecer por la carroza de la caza, Ricardo Cabezas ha entendido que para reivindicar y defender la caza "hay otros espacios" y "otros momentos" y que "no ha sido muy acertada esa propuesta", y ha hecho hincapié en que desde el PSOE en aquellas instituciones en las que gobierna no son "sospechosos" de no aprobar la caza y en que "de hecho" se les concedió la Medalla de Extremadura a propuesta del presidente de la Junta de Extremadura o se ha declarado Bien de Interés Cultural a las monterías.