'El Hospital' de Badajoz ofrecerá en diciembre conciertos o talleres navideños

Ep.



El edificio 'El Hospital-Centro Vivo' de la Diputación de Badajoz alberga este mes de diciembre distintas actividades, entre las que destacan las navideñas, como el concierto 'Cánticos de Natal' con Mili Vizcaíno y Rui Filipe o el denominado 'The Christmas Song' con Gene García e Iván San Juan, junto a talleres también navideños dirigidos al público infantil sobre fabricación digital e impresión 3D o el concurso-taller infantil de cocina 'Acho chef'.



Otras actividades consisten en el Certamen Internacional de Cine Médico y Salud Videomed, del 28 de noviembre al 1 de diciembre con la proyección de diferentes trabajos cinematográficos de temática médica.



En esta edición de Videomed, habrá una sección oficial compuesta por los cortometrajes, reportajes, entrevistas y otras piezas audiovisuales, y tras la proyección de los cortos se celebrarán mesas-coloquio para analizar distintos temas en los que trabajan los profesionales de la salud en la actualidad. También se desarrollarán mesas redondas, este martes sobre salud mental y jóvenes, y este miércoles sobre transferencia de conocimiento e innovación en ciencias de la salud.



El vicepresidente primero de la Diputación de Badajoz, Ricardo Cabezas, ha presentado en rueda de prensa las actividades programadas para el mes de diciembre en 'El Hospital', que incluyen para este sábado a las 12,00 horas el espectáculo 'Só' de Xampatito Pato dirigido al público infantil.



Del mismo modo, y como todos los primeros sábados de mes, de 10,30 a 15,30 horas el antiguo hospital provincial acoge el Mercado de Artesanía Alimentaria y de Productos Locales, que se completa con la elaboración y posterior degustación de migas extremeñas, cuya recaudación será gestionada en su totalidad por una ONG, y e se destinará a la Asociación de Enfermos Mentales por la Integración Social (Aemis).



También este sábado tendrán lugar, de 10,30 a 13,00 horas, los talleres 'Repair café', dedicados a la reparación y en los que un grupo de reparadores voluntarios ayudarán a todo aquel que lo precise a reparar sus objetos dañados gratuitamente; y a las 20,30 horas un espectáculo del Conservatorio Superior Bonifacio Gil con motivo del Día internacional de la eliminación de la violencia contra la mujer.



Otras actividades consisten el día 10 en la 'Feria de Emprendedoras y Artesanas', enmarcada como una de las acciones del proyecto de Fademur Extremadura 'Emprendedoras extremeñas en red', subvencionado por la Diputación de Badajoz y que, como ha explicado Cabezas, no consiste únicamente en la celebración de una feria de artesanía, sino también en la realización de actividades complementarias como talleres, intercambios de experiencias, búsqueda de sinergias empresariales o charlas.



Asimismo, del 13 al 15 de diciembre la Fundación Prodean llevará a cabo su tradicional rastrillo solidario, en el que todo lo recaudado irá destinado al Banco de Alimentos; y el 14 de diciembre la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud de la Universidad de Extremadura celebra su 50º aniversario con una charla sobre lingüística y genética a las 18,30 horas, a cargo del doctorado en Medicina en la especialidad de Nefrología Nicolás Roberto Robles.



Por su parte, el 15 de diciembre a las 20,00 horas se podrá disfrutar del Festival de Copla 'Rosa Morena' con un concierto de Carmen Tena, mientras que el 22 de diciembre la Asociación Screart llevará a cabo el III Encuentro Internacional de Pintores, un encuentro de pintura adaptado para todos los niveles y en el que se darán cita artistas con una larga trayectoria, jóvenes promesas o amateurs.



En relación a las exposiciones, hasta el 8 de enero se puede visitar en la Sala Vaquero Poblador de 'El Hospital' la muestra 'Mi nuevo amigo Miguel' de Manuel Antonio Domínguez; y del 2 de diciembre al 5 de febrero en la galería central 'Makeos. Prototipos y procesos transformadores' de Makea tu vida, que narra un recorrido por su trayectoria a través de diez proyectos en los que se muestran diferentes escalas, formatos y contextos que ponen de relieve el potencial transformador de las prácticas colaborativas y la optimización de recursos.



En cuanto a la programación navideña, Ricardo Cabezas ha citado en primer lugar el concierto que ofrecerán Mili Vizcaíno y Rui Filipe el 22 de diciembre a las 20,00 horas, a la par que ha detallado que el de Gene García e Iván San Juan será el 29 de diciembre a las 20,00 horas, y los talleres navideños del 27 de diciembre al 5 de enero, con el planetario dirigido a los niños y en general a todos los públicos y en el que se podrá contemplar y aprender sobre el cielo nocturno de Extremadura.



Dirigidos al público infantil, los talleres 'Maker' consisten en fabricación digital e impresión 3D, y el concurso-taller infantil de cocina 'Acho chef', de carácter no competitivo, permitirá a cerca de 150 niños de entre 10 y 14 años elaborar una serie de recetas, que previamente se les habrá explicado de manos de un chef. Además, dispondrán de un pequeño mercado de productos locales y de proximidad del que tendrán que abastecerse para llevar a cabo las recetas.



En su intervención, el vicepresidente primero ha reconocido que cada vez están "más orgullosos y más satisfechos" de la decisión que se tomó en su día de dotar de actividades sociales, culturales o educativas a 'El Hospital', que ha calificado como un "referente" en la ciudad y "sobre todo y lo más importante, un revulsivo" para la regeneración del casco histórico.