Gragera ve con cautela autorización Gobierno para contratar tramo autovía Badajoz-Cáceres

El alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, ha valorado con "cautela" y "sobre todo" con "un poco de incredulidad" la autorización, este martes por parte del Consejo de Ministros, de la contratación de obras del tramo de la A-58 entre la autovía A-66 y Río Ayuela, con un valor estimado de 86 millones de euros, y que supondrá la construcción de un tramo de la autovía Badajoz-Cáceres.

A preguntas de los periodistas por este tema, ha reconocido en lo que se refiere a los tiempos que no cree que se cumplan "porque no se han cumplido nunca". "Llevamos 20 años esperando esto, y todavía, no sé quizás me equivoque, pero lo que se ha aprobado por parte del Consejo de Ministros es la aprobación del primer tramo", ha señalado.

De este modo, ha considerado que cree que no se ha publicado todavía la licitación en la plataforma: "Por tanto todavía no está sacado a licitación, veremos si en estos próximos días se hace, veremos cuánto tarda en adjudicar, veremos cuánto tarda en iniciar las obras, veremos cuánto tardan en terminarla, y veremos cuánto tardan en licitar también y en decidir el trazado definitivo del resto de la autovía, que son otros 78 kilómetros que todavía no sabemos dónde están".

"Por tanto pues cautela y sobre todo un poco de incredulidad por el cúmulo de atrasos, de retrasos, y de incumplimientos que se han venido produciendo durante, como decía, los últimos 20 años", ha remarcado, para reconocer acto seguido que "es un paso importante" que "eso hay que reconocerlo" y que "es verdad" que este primer tramo "es el inicio de algo".

No obstante, "no deja de ser un tramo". "No caigamos de nuevo por favor en la trampa de vender que inauguramos tramos, porque la última vez que lo han hecho yo creo que no ha salido especialmente bien", ha apostillado en referencia al tren Alvia y las incidencias registradas tras su puesta en servicio en Extremadura la pasada semana.

Así, Gragera ha abogado por ser "cautelosos" y por ver cómo avanza la infraestructura, cómo se va poniendo en servicio y, una vez que les den ese cronograma y ese margen de ver cuándo se van licitando y cuándo se van abriendo esos tramos, se podrá plantear cuándo estará puesta en servicio esa autovía, algo que "obviamente" no va a ser ni en 2022, ni en 2024 o 2025 y ante lo cual ha esperado y ha deseado que, ya que hay una Agenda 2030, que "al menos" en 2030 se tenga la autovía.

"Está por ver, ojalá que sea así", ha concluido el alcalde.