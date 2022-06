La Mancomunidad de Tentudía reconoce que la situación de emergencia debido a la sequía

Ep.

El alcalde de Segura de León, Lorenzo Molina, ha destacado que la situación del agua y la emergencia debido a la sequía que atraviesa la Mancomunidad de Tentudía es "realmente preocupante", y que el pantano de esta zona del sur de la provincia pacense está "muy bajo", en torno a 0,9 hectómetros cúbicos.

De este modo, ha reconocido que están una fase en la que, "si actualmente hay cortes en el extrarradio", suponen que con el calor que hace, la evaporación "que hay" y que se está quizás "sobreexplotando los pozos que tenemos en cada uno de los pueblos", se les presenta un final de verano y de mediados a final de verano "complicado".

"No sabemos incluso si puede haber restricciones para la población", ha remarcado el también diputado provincial, para quien es "difícil saber hasta dónde van a aguantar los pozos y difícil saber cómo se presentará el comienzo del año hidrológico", ante lo cual ha esperado en cualquier caso que las lluvias "vengan más pronto que tarde" y que sean capaces de mitigar esta sequía que tienen.

Entre otras cosas, ha indicado, porque en "muchos pueblos" ya no se consume agua del pantano. "Ya no podemos coger agua del pantano, porque pueblos que tienen dificultades, que no tienen agua propia ni pozos propios, tienen que surtirse de ese agua", ha concluido, ante lo cual ha puesto como ejemplo que su pueblo, Segura de León, "está tomando el 100 por cien del agua de sus propios recursos de pozos", pero que "hay otros que tienes que darle el agua que hay, porque es que no tienen otro recurso".

"Es complicado", ha admitido el alcalde de Segura de León, que ha hecho estas declaraciones, a preguntas de los periodistas, en la presentación en la Diputación de Badajoz de la muestra 'Gastrostar', acompañado de la presidenta de la Mancomunidad de Tentudía y alcaldesa de Calera de León, Mercedes Díaz.