El presidente de la Diputación de Badajoz anima al mundo rural "a ser digital"

“El mundo rural debe ser digital, porque si no es digital no habrá mundo rural”. Con estas palabras ha cerrado

El presidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, ha cerrado su intervención señalando que “el mundo rural debe ser digital, porque si no es digital no habrá mundo rural”.

Sobrre los encuentros, señalar que están dirigidos a alcaldes, secretarios y personal responsable de la administración electrónica municipal; y, por motivos de aforo, habrá 125 participantes.

Concretamente, en este foro, se abordan las distintas iniciativas que desde la Diputación de Badajoz se han desarrollado y los proyectos en ejecución en materia de informática, provincia digital y nuevas tecnologías, y que se ponen a disposición de los pueblos de la provincia.

Cabe reseñar que estos encuentros arrancaron en el año 1993 y suman ya dieciocho ediciones. Como ha precisado Gallardo, “hasta el título ha quedado desfasado, pues se podrían llamar jornadas de alta tecnología”.

Apuesta por la digitalización

Ante los asistentes, el presidente de la Diputación ha sido claro y ha animado a seguir avanzando en la apuesta digital: “Os pido que apostéis por la digitalización en vuestros ayuntamientos. No quiero que lo veáis como que es algo suplementario, que cuesta dinero."

En Villanueva de la Serena, tras incorporar a un ingeniero de telecomunicaciones, hemos dado pasos de gigante. Hablamos de conectividad, de internet de las cosas… De otra forma de relacionarnos con la ciudad. Por eso, uno de los grandes retos pasa por adaptarnos a lo digital”.

Y en este sentido, también ha hecho un llamamiento al empresariado: “Tenemos que animar a nuestros pequeños empresarios a que se abran a la ventana de internet, para vender algo de forma global y no solo local”.

Aprovechando la presencia de representantes de las distintas operadoras de telecomunicaciones, les ha pedido su implicación para que de cara al próximo año 2023, todos los municipios de más de 100 habitantes de la provincia tengan fibra óptica.

Y en esa línea, ha dejado una reflexión: “La pandemia se ha convertido en una oportunidad para la aceleración digital. Los retos a los que nos enfrentamos, que tienen que ver claramente con el despoblamiento, está en lograr que la digitalización llegue a todos y cada uno de los puntos de nuestra región y, en lo que nos compete, de nuestra provincia".

Resalttando que "la exclusión de los municipios no va a estar tanto en tener mejores carreteras, que habrá que seguir haciéndolas, si no en tener la mejor autopista de comunicación, que aunque sea invisible, como no esté no existimos”.

En este sentido, ha valorado que el teletrabajo se haya convertido en una oportunidad para el mundo rural: “Uno ya no tiene que moverse al centro de producción, sino que puedes producir desde tu propia casa. Y hay muchas personas que han empezado a valorar otras formas de vivir y de trabajar y quizás puedan pensar en volver al municipio del que algún día salieron o buscar un sitio diferente al ruido y a las prisas de las grandes ciudades”.

Geoportal

El presidente de la Diputación ha recordado la puesta en marcha desde la Diputación de un geoportal. En este caso, se trata de una herramienta mejorada de gestión de datos espaciales, que está a disposición de los municipios y que ya es utilizada para albergar la encuesta de infraestructuras con los datos de todos los municipios.

Un geoportal que Gallardo ha animado a utilizar para gestionar los datos espaciales de las poblaciones (carreteras, tuberías, luminarias, circuitos eléctricos, acerados…).

También está a disposición un portal de datos abiertos, que sirve para responder al compromiso de todas las administraciones de la Unión Europea de crear un espacio de datos abiertos que favorezca la transparencia y la generación de economía digital.

En la inauguración, ha estado presente también el director general de Agenda Digital de la Junta de Extremadura, Pablo García, que ha abordado las subvenciones que se conceden a los pueblos inteligentes.