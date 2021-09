En Zafra, Vara expresa su preocupación por el relevo generacional en el campo

Ep

El Presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha añadido que se trata de una situación que es necesario plantearse "con toda la crudeza y con toda la valentía" pues, en estos momentos, existen "algunos interrogantes encima de la mesa que tienen que ver precisamente con profesionales que están siendo deficitarios", de tal forma que "no se encuentra gente para según qué cosas".



En ese sentido, Fernández Vara ha resaltado que las administraciones "no pueden fijar los precios", pero sí "contribuir a que ese ecosistema del mundo agrario permita que puedan tener una manera digna de poder vivir".



Aunque "hemos recuperado prácticamente en todos los sectores los precios pre-Covid, incluso en algunos sectores estamos por encima", el presidente extremeño ha considerado "fundamental" el "entender la importancia que para nosotros tiene el sector ganadero, el sector agrícola en general, la agroindustria".

Así, lo ha señalado Fernández Vara, junto con el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, con motivo de la inauguración de la Feria de Ganadera de Zafra, "un momento muy especial", ya que llega tras "un mal sueño" que ha supuesto la pandemia, que "ha sido una inmensa realidad".



Para el Jefe del Ejecutivo Regional, una pandemia que ha permitido que "la España urbana se levantó y descubrió la España que le da de comer, que estaba a algunos kilómetros de distancia de Madrid, y por la que seguramente muchos de los consumidores no habían reparado".



LUCHA CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO



Por otra parte, el presidente extremeño ha abogado por "intentar que todo el mundo se sienta interpelado por la transición ecológica" pues, "la lucha contra el cambio climático será si la hacemos todos, si no hay nadie que tenga la sensación de que esa lucha contra el cambio climático no le falta".



En ese sentido, ha apostado por "aprovechar la nueva PAC para que seamos capaces de contribuir desde el mundo rural, desde el mundo agrario a lo que es una realidad", como es el cambio climático, que tiene "un impacto final en lo que representa el campo".



Según Fernández Vara, "en tiempos en los que hay tanta incertidumbre es en los que más consensos hay que buscar", indicando que "la incertidumbre se resuelve por la vía del diálogo y por la vía del acuerdo".

Junto con ello, ha explicado que "estamos en un escenario permanente de diálogo con el ministerio, en este ámbito y en todos los que tiene", y ha confiado en que "de aquí a final de año dé tiempo a acabar de pulir el Plan Estratégico de la PAC para que tengamos por delante unos años en los que al menos en este campo tengamos despejadas las incertidumbres".