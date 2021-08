Ayuntamiento Badajoz pide a Gobierno "certezas" sobre compromiso Centro Ibérico Renovables

El Ayuntamiento de Badajoz exige al Gobierno de España "certezas" sobre el "compromiso" adquirido de crear un Centro Ibérico de Energías Renovables (CIERE) en la capital pacense, proyecto que "se anunció en 2009" y que "parece haber caído en el olvido".



Y es que a mediados de julio, el alcalde, Ignacio Gragera, remitió una carta al Ministerio de Ciencia e Innovación solicitando información sobre dicho proyecto así como una reunión con la ministra, sin haber recibido respuesta alguna, según explica en una nota de prensa el Consistorio de la capital pacense.



Así, el primer edil pacense critica que el Gobierno de España "ignore y no atienda" esta petición, al tiempo que reclama que se acometa "lo antes posible" este proyecto, de la misma manera que ya se está poniendo en marcha un Centro Nacional de Investigación en Almacenamiento Energético (CNIAE) en la ciudad de Cáceres.



Y es que en Cáceres, al contrario de lo que sucede en Badajoz, las administraciones públicas "ya han pasado de las palabras a los hechos", después de que este pasado martes el Diario Oficial de Extremadura informará sobre la convocatoria de un proceso de selección de 4 plazas de directores/as para el Departamento de Investigación de dicho centro, según informa el Consistorio de la capital pacense en una nota de prensa.



A su vez, Gragera reclama "voluntad real", tanto del Gobierno de España como de la Junta de Extremadura, "para hacer que el Centro Ibérico de Energías Renovables en Badajoz sea una realidad", y espera que la creación del CNIAE en Cáceres "no signifique", como según indica ya dejó entrever en su momento el exministro de Ciencia e Innovación, Pedro Duque, "darle a una ciudad lo que se le quita a otra, en este caso a Badajoz".



"El CNIAE en Cáceres nos parece un proyecto muy importante para la región, y nos alegra que pronto pueda empezar a funcionar, pero no que lo haga a costa de sacrificar otros proyectos que son esenciales para la ciudad de Badajoz", explica Gragera, quien considera que "hay apostar e invertir en ambas capitales de provincia sin tener que generar debates innecesarios" e insiste en que "no es una cuestión de enfrentamiento entre ciudades, sino de justicia para Badajoz".



Igualmente, el alcalde asegura que desde el ayuntamiento van a seguir "luchando por lograr el CIERE en Badajoz", y recuerda que "este proyecto de Energías Renovables es el resultado de un compromiso adquirido con nuestra ciudad en una cumbre bilateral entre los gobiernos de España y Portugal, y los compromisos están para cumplirse".



Según sus palabras, el CIERE es un proyecto "de gran valor estratégico" para Badajoz porque "Extremadura es una región puntera en producción de energías renovables" y porque "generaría riqueza y empleo para la ciudad".



Las estimaciones señalan que la creación del CIERE supondría una inversión de alrededor de 100 millones de euros, crearía 200 empleos directos y casi medio millar indirectos, y sería un proyecto que situaría a Badajoz "a la cabeza del I+D" en un sector que va a marcar el "futuro" de la sociedad, como son las energías renovables.