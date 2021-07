PSOE Badajoz pregunta por qué trabajadores de 'Badajoz Suena' "no han cobrado"

El PSOE ha sostenido que no han cobrado las personas que trabajaron como auxiliares en el festival, ni tampoco las azafatas que atendieron al público asistente, ni los vigilantes de dos empresas de seguridad y que más de 30 personas no han cobrado 32 días después de concluir el 'Badajoz Suena'.

"Unos trabajadores a los que les han manifestado desde los promotores que hasta que no cobraran del ayuntamiento no les van a pagar", ha señalado el Grupo Socialista, a quien "no le consta que el ayuntamiento les haya pagado".

Al respecto, ha matizado que es "cierto" que es una empresa privada la que contrata con el consistorio, en concreto la denominada Grupo Cultura Segura AIE, con sede en el número 10 de la calle Velázquez, en Madrid, y esta a su vez con estas empresas auxiliares, "no teniendo una responsabilidad directa".

En cualquier caso, la Concejalía de Ferias y Fiestas "haría mal" en "desentenderse de unos trabajadores que debían haber cobrado a trabajo terminado y cuya remuneración se les promete desde hace semanas".

Para los socialistas, "es una situación tan delicada que demostraría que el festival difícilmente 'ha cubierto' costes tal y como aseguraba uno de los promotores". "Entre otras cosas porque, a estas alturas, el PSOE conoce que los datos de asistencia y venta de entradas han estado inflados y han sido cientos los asistentes invitados".

Sobre el 'Badajoz Suena', el Grupo Socialista ha recalcado que a día de hoy sigue "sin tener respuesta" después de que el pasado 6 de julio pidiera información por escrito sobre el festival y, en concreto, para conocer el coste final del evento, tener acceso o copia del contrato que vinculó a la Concejalía de Ferias y Fiestas con unos promotores; el coste, liquidación de cada concierto, entradas vendidas y su recaudación e invitaciones cursadas "por protocolo y sin él".

También para saber "los motivos por los que se vendieron, como aseguró la concejala de Ferias y Fiestas, 400 entradas al concierto de Ella Baila Sola y que solo asistiera la mitad de público y el verdadero riesgo y ventura que se asumía antes de que el festival abriera sus puertas".