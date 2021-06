Zafra celebra una Noche de San Juan diferente al renunciar a la tradicional 'Mojá'

La localidad pacense de Zafra celebra este miércoles una Noche de San Juan diferente al renunciar a la tradicional 'Mojá' de la Vara para evitar aglomeraciones y cumplir así con las recomendaciones sanitarias frente a la pandemia de Covid-19.

No obstante, el Ayuntamiento de Zafra, a través de la Concejalía de Bienestar Social e Igualdad y de la Casa de la Juventud, en colaboración con la Asociación Juvenil y Cultural de Jóvenes Gitanos Arfaz, van a desarrollar a partir de las 21:00 horas una serie de actividades en el entorno del Pilar del Duque y la Plaza Dulce Chacón para celebrar la Noche de San Juan.

La concejala Maica Cabello ha explicado que todavía no pueden llevarse a cabo iniciativas multitudinarias debido a la pandemia, por eso no se va a hacer la tradicional Mojá de la Vara. "El virus está entre nosotros y no podemos arriesgarnos", ha dicho.

De esta forma, se ha pretendido dar un giro a la Noche de San Juan y se han programado con una serie de actividades abiertas a la ciudadanía. Así, se pide responsabilidad y que las personas que se acerquen al entorno del pilar a partir de las 21:00 horas lleven mascarilla en todo momento y eviten las aglomeraciones.

La primera iniciativa es la talla de una vara en un tronco seco a cargo de la artista Lupe Arévalo, que la ha realizado con una motosierra. Esta noche terminará esta "peculiar y original" escultura y le dará color para que reproduzca más fielmente las varas multicolores que llevaban los gitanos antaño, cuando eran nómadas.

Arévalo se ha mostrado "especialmente satisfecha y contenta" de llevar a cabo este trabajo, que es un reconocimiento a una cultura, según informa el Ayuntamiento segedano en una nota de prensa.

En segundo lugar, el muralista gitano Jonan Montaño va a terminar, en vivo, una pintura mural que viene realizando desde hace unos días, en la que une la Festividad De la Luna al Fuego con Zafra y con los gitanos.

La tercera actividad es una masterclass de elaboración y decoración de varas a cargo de Modesto Montaño, otro artista local.

Por último, desde la Asociación Arfaz se van a elaborar unas bolsitas con pétalos de flores para que la ciudadanía se los lleve a casa esta noche y pueda echarlos en agua en un recipiente para que se purifique. Un "rito mágico" que se puede hacer con seguridad y que se enmarca en la noche mágica de San Juan.

Maica Cabello ha recordado que el pueblo gitano siempre ha sido "imprescindible" en la ciudad y que Zafra "no se entiende sin la trayectoria de este pueblo, que es referente en Extremadura y en España".

Ha resaltado la labor actual a favor de los gitanos de asociaciones como Arfaz y Fapugex, así como la trayectoria de personas como Antonio Vázquez, de la Asociación para la Convivencia y Progreso del Pueblo Gitano, que han llevado por bandera la celebración de la 'Mojá'.

La concejala ha tenido también palabras de reconocimiento para Paco Suárez, que "exporta la gitanidad por todo el mundo", y Ostalinda Suárez, actual directora de la Escuela Municipal de Música de Zafra.

Desde Arfaz, su presidenta Brigitte Salazar, ha dicho que su principal objetivo es dar visibilidad a los gitanos "tal cual son". En relación a la talla de la vara en el tronco, ha destacado que va a servir para "dejar constancia del pasado y sus orígenes, palpar el presente y mirar al futuro".

Cabe recordar que La Noche de San Juan está enmarcada en la Festividad De la Luna al Fuego, declarada Fiesta de interés Turístico Regional. Está organizada por el Ayuntamiento de Zafra con la cofinanciación de la Dirección General de Turismo de la Junta de Extremadura y al Área de Cultura de Diputación de Badajoz.