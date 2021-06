Gragera: Pleno de investidura como alcalde de Badajoz se celebrará este viernes o sábado

Ep.



El alcalde en funciones y portavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Badajoz, Ignacio Gragera, ha avanzado que el pleno de investidura del próximo regidor de la ciudad se celebrará a finales de esta semana, el viernes 25 o el sábado 26, y ha remarcado que confía y está "absolutamente seguro" de que tras el mismo el actual gobierno va a seguir funcionando "con total normalidad".



Al mismo tiempo y a preguntas de los medios por el tema, Gragera ha sostenido que la alternancia en la Alcaldía entre Partido Popular y Ciudadanos está siendo "tranquila" desde su "perspectiva" y ha insistido en que la relación con el concejal no adscrito, Alejandro Vélez, cuyo voto necesita para ser investido alcalde de Badajoz, va "bien", mientras que en relación a la llamada que el portavoz del PSOE, Ricardo Cabezas, dijo que iba a hacerle para que "recapite" respecto a la Alcaldía ha replicado que no le ha llamado.



Según ha señalado el alcalde accidental, esta semana será dicho pleno en el que se elegirá al sucesor del 'popular' Francisco Javier Fragoso tras dimitir de su cargo como alcalde el pasado día 15, en virtud del acuerdo alcanzado entre PP y Cs en 2019 y que incluía la alternancia en la alcaldía a los dos años.



Al respecto, ha explicado que están "todavía por decir exactamente qué día será al final de la semana", que se convocará entre este lunes y este martes y "no habrá ningún problema". "Puede ser el viernes o puede ser el sábado por la mañana, ya veremos qué día", ha adelantado, junto con que a última hora de la mañana de este lunes le confirmarán la disponibilidad y se hará público.



En este sentido y preguntado por qué falta para concretar la fecha de la investidura, Gragera ha hecho hincapié en que "simplemente" no ha podido convocarlo esta mañana y que intentará hacerlo a última hora, y ha apuntado que es una cuestión de "cuadrar agendas" dado que hay problemas en este caso de responsabilidades en otras cámaras "que hacen que sea complicado en estos mismos días" como se tenía pensado, de forma tal que se hará a final de semana.



Respecto al acuerdo con Alejandro Vélez, ha afirmado que tienen claro qué es lo que quien hacer. "Ahora hay que plasmarlo y en cuanto se plasme pues obviamente lo daremos a conocer a la opinión pública", ha recalcado.



Al tiempo, ha agregado que el "compromiso" de Ciudadanos es el de hacerlo público, como "siempre" que se les ha pedido que así lo hicieran con los acuerdos que han suscrito. "Entonces este, al igual que los que ya suscribimos en el año 19, pues obviamente se harán públicos", ha dicho.



ALTERNANCIA "TRANQUILA"



En relación a la alternancia en la Alcaldía y si le hubiera gustado que hubiese sido tranquila, Ignacio Gragera ha expuesto que desde su perspectiva "está siendo tranquila" y "lo único es que hay quizás otros intereses para hacer ver que no es tranquila o todo lo tranquila que es", al tiempo que ha aseverado que "lo único" que intentan es seguir trabajando y ha comentado que el próximo lunes habrá pleno ordinario dado que "el ayuntamiento no para".



Y es que, como ha sostenido, "no se le puede trasladar a la gente la opinión de que el ayuntamiento está parado a la expectativa de que la alternancia finalmente se concrete", ante lo cual ha abogado por hacer un "llamamiento a la calma, a la normalidad más allá de algunos titulares de prensa" que entiende que "son necesarios por el interés que despierta toda esta situación", que, como ha insistido, es "de total calma y normalidad en el ayuntamiento".



Así, los servicios están funcionando, "además en una época muy complicada y de mucho estrés para los servicios municipales como es la Feria de San Juan", y cree que ningún vecino habrá visto "ni mermada ni realmente afectada" su relación con el ayuntamiento más allá de las limitaciones de horario que hay en el palacio municipal, porque "todo sigue funcionando, todo está en marcha y por tanto no hay que darle tampoco mayor importancia".



TRASPASO DE COMPETENCIAS



Finalmente y preguntado por el traspaso de competencias una vez sea elegido alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera ha comentado que la "idea" la tiene y que primero tiene que sentarse con las personas, "porque no va a ser una sola persona", para darles la información, dejarles también "un poco sobre la mesa cuáles son los proyectos que están en marcha" y, a partir de ahí, "que se vuelva a trabajar con total normalidad".



En su opinión, lo "bueno" de las planificaciones que hacen en el ayuntamiento es que se elaboran a inicio de año para un año completo, "con lo cual es simplemente dar una información para que se mantenga en marcha" y "especialmente" en el caso de una de sus competencias delegadas como Comercio, con un calendario "muy tasado" e "independientemente" de que vayan "moviendo" diferentes eventos como pueda ser el 'Vive la primavera' que el año pasado se hizo en otoño.



Así, ha agregado que la programación está cerrada, la experiencia está, los pliegos y la organización de esos eventos "obviamente también están", con lo cual "solamente será una labor de coordinación" y no cree que "haya tampoco mayor problema en que se lleve con naturalidad", por lo que esta semana se sentarán y lo comunicarán a los nuevos responsables.



En este último sentido y sobre en qué partido recaerá la portavocía del equipo de gobierno, Gragera ha apuntillado que, como ha correspondido en estos dos primeros años al primer teniente de alcalde, será María José Solana quien la ostente y a partir de ahí seguirán trabajando "como un solo equipo de gobierno y como una sola voz".



"Cuando le toque hablar al alcalde hablará el alcalde, cuando le toque hablar al portavoz del equipo de gobierno hablará el portavoz del equipo de gobierno que en este caso prácticamente siempre obviamente serán las ruedas de prensa de los viernes para daros cuenta de los asuntos de la Junta de Gobierno Local", ha concluido Gragera, que ha hecho estas declaraciones, a preguntas de los medios, con motivo de su asistencia al inicio de la Muestra Gastronómica de Campo Mayor en Badajoz.