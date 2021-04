PP Zafra pide que se aclare dotación biblioteca que se instalará en Hospital de San Miguel

Ep

El portavoz del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Zafra, Juan Carlos Fernández, ha pedido que se aclare cómo y el qué forma el equipo de gobierno local socialista, con José Carlos Contreras a la cabeza, tienen previsto dotar de mobiliario a la Biblioteca que se instalará en el Hospital de San Miguel.

En rueda de prensa, Fernández ha señalado que este pasado jueves se aprobó, en Pleno Extraordinario, las inversiones del denominado Plan Cohesiona, cofinanciado por la Diputación de Badajoz (533.000 euros) y el Ayuntamiento (213.000 euros).

El PP aprobó este plan pese a la "premura" con que se sometió a debate, y a no haberse visto "con tranquilidad" en la Comisión informativa correspondiente, donde se podrían haber debatido las posibles alternativas, de tal modo que "se han limitado a explicarnos la propuesta de la alcaldía sin más trámite".

Aunque los 'populares' hubiesen ejecutado otros gastos, no se han opuesto porque quieren que se invierta en la ciudad, ha señalado Juan Carlos Fernández.

Pero hay una partida que "choca" y son los 65.000 euros para mobiliario del Salón de Plenos y de la Biblioteca. Particularmente sobre este espacio para consulta y lectura, que se instalará en el Hospital de San Miguel cuya restauración se acaba de inaugurar. Allí debe trasladarse la Biblioteca actual, y lo hará "sin renovar el mobiliario, buena parte del cual está deteriorado".

El caso es que en el Pleno del 23 de septiembre de 2020 se aprobó una modificación de créditos por 70.000 euros para este fin, y otros 60.000 para el mobiliario del Salón de Plenos. Total, 130.000.

"Estos fondos correspondían al superávit del año 2018", y los 'populares', ha recordado su portavoz, se opusieron en ese momento porque estas cantidades se quitaron de la mejora del Parque de la Paz, y les parecía que eso era "desvestir un santo para vestir a otro".

Así, afirma que esos 130.000 euros "no se han gastado". "Y eso que la teniente de alcalde dijo en el Pleno referido que restar dinero al parque para emplearlo en otras partidas, incluidas las del mobiliario citadas, era necesario para ejecutar los proyectos en tiempo y forma", recalca.

SIN EJECUCIÓN

En este sentido, Juan Carlos Fernández ha lamentado que a día de hoy "no sólo no se han ejecutado en tiempo y en forma esos 130.000 euros iniciales, sino que la Intervención municipal requirió por escrito el 10 de diciembre que se le informara del estado de ejecución de las partidas modificadas y advirtió de que tenían que estar los gastos hechos antes de final de año".

"No consta la respuesta en el expediente. El gobierno local ya no es que no conteste mis preguntas, es que tampoco atiende a los requerimientos que le hace la Intervención. Y no sólo con esto, sino recuerden también que en enero advirtió sobre el problema de los complementos salariales en nómina sin hacer nada, y ahora los trabajadores sufren las consecuencias", asevera el 'popular'.

Y ahora, después de no haber dispuesto de los 130.000 euros para mobiliario, incluyen en el Plan Cohesiona la mitad, 65.000, "y dicen que el resto lo financiarán por otras vías". "Y el alcalde asegura que esos 130.000 euros no gastados no han caído en saco roto, sino que se destinaron a amortizar deuda bancaria".

Y, Fernández ha afirmado que "ésto no es cierto. Ha vuelto a faltar a la verdad ante el Pleno. Eso no ha ocurrido".