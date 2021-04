Vara y Fragoso abordan cuestiones de fondos europeos en las que Badajoz puede colaborar

Ep.



El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, y el alcalde de Badajoz, Francisco Javier Fragoso, han mantenido un encuentro en la sede de la Presidencia en Mérida en torno a las cuestiones enmarcadas en los fondos europeos en las que la capital pacense puede colaborar en el desarrollo de la región, como el Centro Ibérico de Energías Renovables (Ciere), la navegabilidad del río Guadiana o relativas a la actividad militar o a la Plataforma Logística.



En declaraciones a los medios al término del encuentro, Francisco Javier Fragoso ha planteado que no ha visitado Mérida para "discutir nada", sino que en esta reunión el alcalde de la ciudad "más importante" de Extremadura quería compartir con el presidente de su comunidad aquellos aspectos en los cuales Badajoz, "en este horizonte de fondos europeos que en este momento se abre", pudiera "colaborar al desarrollo de toda la comunidad".



De este modo, ha continuado, ha acudido a plantear, y "en ningún caso a exigir, ni a reivindicar porque no está en el ámbito de su competencia", así como a compartir con Vara, cuestiones o ejes donde Badajoz "pudiera ser perceptora no como ciudad sino el entorno económico" de fondos Next Generation o los de Resiliencia, y se ha referido en concreto al Ciere, del que ha hablado esta semana con la vicepresidenta primera del Gobierno de España, Carmen Calvo, y que es un "compromiso" de una Cumbre Hispanoportuguesa entre ambos países.



"Creo que en este momento que se habla de energías renovables, en este momento que se habla de fábrica de baterías, que se habla del litio, falta en España un centro específico de investigación en materia de energías renovables", ha planteado, junto con que, en su momento, España y Portugal acordaron impulsar dos grandes centros de investigación ibéricos, uno en cada país, y que el de Portugal, el Centro de Nanotecnología de Braga, tiene en torno a 300 investigadores, y el Gobierno de España ha financiado la mitad del mismo.



El otro centro que se aprobó en la Cumbre se colocaría en Badajoz alrededor de la Universidad de Extremadura para trabajar e investigar en torno a las energías renovables, ha recordado, a la vez que ha insistido en que "hay una ventana de oportunidad muy importante para toda Europa", en un momento en el que es "estratégico" de cara a las políticas de descarbonización o de energías renovables, y "una oportunidad importante" que se ponga el Ciere "encima de la mesa de los centros de decisión" del Gobierno de España, del de Portugal y de Europa.



EL GUADIANA NAVEGABLE



Otra cuestión en la que la ciudad de Badajoz "puede ser útil al desarrollo de Extremadura", según el alcalde, es un proyecto que puede "interesar mucho" a todos los municipios del Guadiana hacia abajo hasta la zona de Alqueva tanto de Portugal como de España, como una posible actuación que permitiera la navegabilidad del río y, a su vez, un crecimiento "exponencial" en la oferta turística.



"Por ejemplo, es otra cuestión que he planteado que los fondos europeos están para esto, para abrir oportunidades nuevas, en este caso de un turismo que estaríamos hablando ya de otro nivel", ha abundado, junto con que se daría "un salto de calidad muy importante" que afectaría a municipios extremeños como Olivenza y Cheles y los portugueses del entorno de Alqueva.



Se trata de un "segundo ejemplo" de la veintena de puntos que ha trasladado a Fernández Vara y entre los cuales ha citado en tercer lugar la actividad militar, en relación a la cual ha planteado que en España "hace falta" un centro para el mantenimiento de la nueva flota de capacidades aéreas como son los aviones no tripulados, y ha recordado que la Base de Talavera ahora mismo es receptora de los dos primeros aviones Predator y, en unos años, se va incorporar el nuevo avión no tripulado que está desarrollando la industria europea "para no depender de la americana".



De este modo, ha dicho, "hace falta ir colocando un centro para el mantenimiento de estas naves con ingenieros" y ha planteado al presidente extremeño que "sin duda" para Talavera y la Base Aérea puede ser una "oportunidad" de cara dichos fondos europeos, junto a una segunda idea como la de incorporar una Escuela europea de pilotos de caza y ataque que forme en el eurofighter y a los pilotos de esos aviones no tripulados.



Otra "oportunidad" para Fragoso, aunque los fondos europeos "van a poner alguna pega más", se refiere a las infraestructuras de carreteras a la hora de "acabar" con la Ronda Sur y permitir que la Plataforma Logística de la ciudad y los promotores que plantean inversiones en la misma, como la fábrica de componentes de baterías de litio, cuente con "una circunvalación completa" que conecte la plataforma con el resto de Extremadura y las carretera de Cáceres, Olivenza o Sevilla y que "todo el entorno se pueda aprovechar de las oportunidades logísticas que nos de esa plataforma".



En relación a la Plataforma Logística, ha tildado también de "muy bueno" que los fondos europeos pueden suponer una "oportunidad" para ampliarla, "sobre todo" conectarse con el espacio portugués, y en aras de no encontrar la "sorpresa" de que "a muy corto plazo no" tenga terreno al estar "colmatada por todas aquellas expectativas que están encima de la mesa".



TURISMO Y PATRIMONIO



En clave turística y patrimonial, ha resaltado igualmente, junto a la navegabilidad del Guadiana internacional desde Badajoz y que cogiera los municipios de la zona de Alqueva, que el turismo en la ciudad puede crecer "exponencialmente" en torno a dos elementos, uno de ellos a nivel ornitológico urbano con "la única ZEPA fluvial urbana que tiene España que es el río Guadiana" a su paso por Badajoz; y el segundo la Alcazaba más grande de Europa.



Según ha explicado, lo que ha querido es presentar un documento con 20 elementos en torno a que "desde Badajoz se puede jugar al desarrollo de toda Extremadura" y para que el presidente extremeño "los tenga encima de la mesa".



En relación a Vara, ha comentado que "de forma muy cortés y además muy amable" han intercambiado opiniones sobre alguna de las cuestiones e "incluso" qué papel puede jugar cada uno desde sus diferentes posiciones, en su caso personal también como senador, para "jugar en alguna manera entre comillas para hacer de lobby" y que este tipo de proyectos "puedan estar encima de la mesa y convertirse en realidad".



CONGRESO PROVINCIAL DEL PP



Por otro lado, en calidad de presidente del PP provincial de Badajoz y a preguntas sobre el congreso provincial de la formación política, Fragoso ha expuesto que, de congresos que "ni siquiera están convocados", no hace "ningún tipo de declaración" y que una vez se convoque todos podrán aportar su opinión en un partido "de profundas convicciones democráticas" y "donde evidentemente cualquier afiliado tiene la posibilidad de poderse plantear como la alternativa para la dirección".



Así y si está en su ánimo continuar como presidente provincial de los 'populares', ha avanzado que, hasta que no se convoque el congreso, "ni siquiera" lo planteará y que "no" va a colaborar "a que pudiera haber ni certidumbre ni incertidumbre en un momento en el cual no toca", y en el que, a su juicio, deben estar "centrados" en ser la alternativa en los municipios pacenses donde no gobiernan y en gobernar donde sí tienen responsabilidades de gobierno.