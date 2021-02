Cabezas celebra que Fragoso "rectifique" y que se abran "por fin" los parques de Badajoz

El portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Badajoz, Ricardo Cabezas, ha celebrado que el alcalde de la ciudad, Francisco Javier Fragoso, "rectifique" y que se abran "por fin" los parques.

Así pues, a través de una nota de prensa, el Grupo Socialista ha dado "por hecha la rectificación del alcalde para las próximas horas", motivo por el cual ha decidido retrasar al lunes el recurso que tenía intención de presentar este viernes en los juzgados "por esta medida del alcalde, tan arbitraria como obsoleta".

"La advertencia del portavoz socialista de acudir a los juzgados es evidente que ha tenido su efecto y ha terminado con las sempiternas semanas de reflexión del alcalde deshojando la margarita de abrir o no los parques infantiles de la ciudad", defienden los socialistas.

Y es que, a su entender, los requerimientos de Fragoso de información a la Junta de Extremadura "podían haberse solicitado tiempo atrás, máxime si todo el mundo pedía al alcalde levantar el veto y seguía haciéndose el 'reflexivo'".

A este respecto, Ricardo Cabezas ha manifestado que se alegra de que "entre en razón" puesto que "estaba actuando con una indisimulada terquedad": "el cierre de los parques infantiles ha sido un berrinche del alcalde que ha durado demasiado. Así no se puede ir por la vida y espero que haya aprendido la lección".

Del mismo modo, ha agregado que lo que le importa es qué planificación va a seguir para desinfectar los parques y a cuántas personas va a poner para hacer ese trabajo.

"No hay más que decir, no se puede seguir haciendo la puñeta a los niños y sus familias. Y ya que el alcalde no pide perdón por mantenerse en el error, lo pido yo en su nombre, que creo es como hay que actuar", ha planteado.

Por ello, para finalizar, el portavoz socialista ha explicado que tiene pensado interesarse por la cuadrilla de desinfección de parques infantiles para conocer el protocolo a seguir y quiénes lo van a desarrollar. Ante ello, ha pedido al "tripartito" la "máxima transparencia y actuar con criterio", ha sentenciado.