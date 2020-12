PP anuncia enmienda a PGEx para recuperar fondos del centro de San Juan de Dios

La portavoz de Grupo Parlamentario Popular (GPP), Cristina Teniente, ha anunciando que los 'populares' presentarán una enmienda al proyecto de Ley de Presupuestos de Extremadura de 2021 para recuperar los dos millones de euros para el funcionamiento del centro sociosanitario de la orden de San Juan de Dios en Almendralejo.

En este sentido, la portavoz ha especificado que el GPP propondrá en esa enmienda que los recursos necesarios salgan de los fondos que el gobierno de Vara destina para más altos cargos.

Cristina Teniente ha subrayado que el centro sociosanitario de San Juan de Dios ha sido un "ejemplo de profesionalidad", y esto es algo que reconocen los vecinos de Almendralejo.

"Quien no es digno de representar al pueblo extremeño es el señor Vergeles", ha aseverado, lamentando que la primera acción del Plan de Navidad en Extremadura por parte del consejero de Sanidad haya sido "desahuciar" a los mayores y a los pacientes que estaban viviendo en este centro sociosanitario.

La portavoz ha recordado que el PP lleva tiempo advirtiendo en el parlamento de la amenaza que pesaba sobre el centro de San Juan de Dios y que ayer "volvimos a denunciar".

Teniente ha apuntado que la primera contestación de Vergeles sobre el asunto fue "que tenían un plan B y que estábamos exagerando".

Además, la Junta aseguraba que estaba cerrando una negociación "con otros operadores". Pero, "ese plan B" está en lo presupuestos, dejando a cero las partidas del SES y el SEPAD en las que, en 2020, había 2 millones de euros.

Para Teniente, la segunda parte de ese plan B del señor Vergeles ha sido cerrar finalmente el centro sociosanitario y trasladar a los residentes "en el peor momento, en medio de una pandemia", y la tercera parte del "plan B" de Vergeles era echar a más de 100 trabajadores a la calle, privar de un economato social a más de 100 personas vulnerables y de la ayuda a domicilio a más de 200 personas en este preciso momento "con la que está cayendo en lo social", ha recalcado Teniente.

La portavoz del GPP ha criticado que Extremadura tenga una lista de espera de más de 1.700 personas que tienen que esperar más de un año para tener acceso a una plaza, y el gobierno de Vara se permite el lujo de quitar la partida del presupuesto para este centro.

En cambio, ha puntualizado Cristina Teniente, son los altos cargos de Vergeles los que les cuestan 5 millones de euros más a los extremeños si lo comparamos con el año 2015.

Por otra parte, Cristina Teniente ha señalado que la historia de este cierre empezó "en el despacho del señor Vara", que es el principal responsable, porque si él hubiera tenido voluntad, no se habrían quitado los recursos.

Asimismo, la portavoz del GPP ha concretado que ayer, durante el pleno de la Asamblea, José María Vergeles aseguró que la orden de cerrar ha sido una decisión de San Juan de Dios, que ha querido dejar sin servicio al pueblo de Almendralejo.

El GPP ha insistido en que la Junta, que "tiene todas las competencias", viene a decir que no tiene ninguna obligación, deja a cero el presupuesto y "la culpa es de otros".

Los 'populares' han rechazado el argumento del consejero, que sostiene que no se pueden prestar los servicios porque ni la Junta ni el ayuntamiento son propietarios del edificio.

Por último, Teniente ha rechazado las palabras de Vergeles acerca de las situación de los residentes y los trabajadores. Y es que, para el titular de Sanidad, los residentes están en una plaza "más digna" que antes, e instó a los trabajadores a reclamar a la orden de San Juan de Dios.

Por su parte, el presidente del PP de Almendralejo, José García Lobato, ha dejado claro que si no es el Partido Popular el que alza la voz y denuncia lo que pasa, no se oiría ninguna voz en contra del régimen socialista. "No nos van a callar".

Para García Lobato, el tiempo da la razón a los 'populares', que desde el mes de febrero vienen denunciando que el centro tenía dificultades para poder continuar y que no había predisposición de la Junta para que la orden de San Juan de Dios siguiera en Almendralejo, reiterando que "se les ha estado mintiendo y toreando".