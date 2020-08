PSOE de Badajoz pide terminar "de una vez" la Plaza de Santa Marta

El portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Badajoz, Ricardo Cabezas, ha pedido terminar "de una vez" la Plaza de Santa Marta.

En su opinión, la gestión de la plaza ha sido "penosa" y no entiende que la adjudicataria de la obra "no haga caso" al ayuntamiento y siga sin cambiar el kiosco, que la fuente del Pirulo no tenga agua y acumule basura en su base y que sigan los "graves problemas de accesibilidad".

Así, Cabezas ha criticado que la obra, que comenzó en diciembre de 2018 con una duración prevista de cuatro meses, acumula 16 meses más sin terminarse.

De la misma forma, ha recordado el portavoz socialista que en enero pasado el Gabinete de Proyectos trasladó al PSOE que la subcontrata de la plaza había aceptado sustituir el kiosco, pero siete meses después "todavía sigue pendiente".

Sobre la fuente del Pirulo, Cabezas ha indicado que el PSOE está conforme con los ajustes de seguridad que se han hecho para impedir caídas al agua, pero no llega a comprender "por qué no ha vuelto el agua a esta fuente", además de rechazar que, "ante la parálisis que vive la plaza y el paso del tiempo, el vaso de la fuente sirva como basurero".

"Sinceramente creo que las cosas se podían haber hecho mejor. Hay que quitar el kiosco de una vez y poner uno en condiciones, tiene que volver el agua al Pirulo, las zonas ajardinadas no pueden estar tan descuidadas, la accesibilidad necesita una obligada revisión, los juegos infantiles no son los mejores en esta ubicación, los bancos sin respaldo son un error*.

La remodelación de una plaza que se tenía previsto terminar en cuatro meses, no puede seguir pendiente 16 meses después. Y una de dos: o se es más eficaz o se dan explicaciones. No puede ser que ni una ni otra y así nos va", ha advertido Cabezas.

Para los socialistas el resultado final de la plaza "no es bueno" y está "un tanto desangelada, carente de encanto", por lo que han planteado que el kiosco de la plaza sea "finalmente de obra y con un diseño original".

Asimismo, el Grupo Socialista ha reclamado al equipo de gobierno que salga a la opinión pública y explique las modificaciones que "irremediablemente va a tener que hacer sobre el proyecto inicial".