El PSOE de Badajoz advierte de que en ningún panel turístico funciona el código QR

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Badajoz ha advertido este jueves a la Concejalía de Turismo de que en ningún panel turístico funciona el código QR, por lo que no se puede acceder a la historia del monumento, de la ciudad o de los servicios que ofrece la capital pacense a los turistas.

Así pues, a través de una nota de prensa, los socialistas han expuesto que les "cuesta entender" que nadie del equipo de gobierno haya advertido este "error", que "demuestra que no se pone el suficiente cariño y celo para hacer las cosas bien".

En concreto, sobre los paneles turísticos, han recordado que se han venido instalando en los últimos años, y ha apuntado que, pese buena parte de ellos se actualizaron hace poco más de un año, no tienen operativo el servicio de código QR, lo que impedirá a turistas y ciudadanía acceder a información complementaria sobre la ciudad, como más datos sobre monumentos, hoteles, restaurantes y otros servicios.

En este sentido, el PSOE ha comprobado que no funcionan los códigos QR en ningún panel y, en concreto, ni en el baluarte de Trinidad donde hay cuatro, ni el de Santa María, ni en Puerta Pilar, ni en Puerta Trinidad donde hay dos, ninguno del interior de la Alcazaba donde hay cuatro, ni en el exterior o en el Puente de Palmas.

A su vez, según ha señalado, "puede deberse a la entrada en servicio de una nueva web sin los ajustes debidos", aunque es importante que estos paneles estén operativos dado que son la primera imagen de la ciudad que reciben los turistas en sus dispositivos móviles.

También es "relevante" para los pacenses puesto que reciben más datos sobre su ciudad, y "trascendental" que se cuide la información que suministran, por lo que "estos errores nunca debieran producirse si se pusiera cariño y celo al hacer las cosas".

En este sentido, los socialistas han reclamado igualmente que toda esta cartelería se unifique, y que los viejos carteles de hace más de seis años desaparezcan, a la vez que se ha referido a la cartelería religiosa que, a finales del año pasado, el Ayuntamiento de Badajoz, a través de la Concejalía de Turismo, situó aunque "muy justita" en 12 iglesias y conventos.

En definitiva, se trata de "un rico legado patrimonial y religioso que no se vio acompañado por una señalización de calidad, pues es muy pobre y con una información excesivamente breve; en ella no tendrán que actualizar el código QR, ya que no se incluyó en los paneles", lo que tacha de "un olvido incomprensible", concluye el PSOE de Badajoz.