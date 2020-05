El horario para tirar la basura en Badajoz volverá ser el habitual desde el próximo lunes

Ep.

El Ayuntamiento de Badajoz decretará a partir del próximo lunes, día 25, la vuelta al horario ordinario de salida para tirar la basura, que pasará a ser el habitual de 21,00 a 23,00 horas tras flexibilizarlo con motivo de la declaración del estado de alarma para minimizar las salidas a la calle.

Así lo ha anunciado el alcalde de Badajoz en una rueda de prensa telemática que ha ofrecido este viernes y en la que ha avanzado una serie de decisiones de cara a si, como todo apunta, la ciudad pasase ese lunes a la fase dos de la desescalada.

En primer lugar, se ha referido a la vuelta al horario para tirar la basura, una vez que se han "liberalizado de alguna forma" los horarios y que el calor vuelve, "como es típico de esta época", a la ciudad, a la vez que ha valorado que los vecinos tienen "necesidad de utilizar más las calles" tras llevar "muchos días confinados", y ha sumado que, con el calor, la basura fermenta, huele mal e incomoda a los vecinos que salen a disfrutar de la calle.

Ante esta situación, el alcalde ha pedido responsabilidad y "solidaridad a todos para cumplir con la norma".

FESTIVAL CONFINARTE Y PROGRAMA DE MAYORES

En segundo lugar, Francisco Javier Fragoso se ha referido al festival Confinarte que ha incluido entre las alternativas que promueve el ayuntamiento en este caso para apoyar al sector de la cultura, y que este fin de semana estará dedicado al circo y la magia especialmente dirigido a los más pequeños y a las familias de la mano de Vacasflakas y Brocolina, Óscar Antonete, Sueña Teatro y José Mágico.

Seguidamente, ha avanzado que el consistorio también está trabajando, aunque no a corto plazo según ha matizado, para retomar el programa de acondicionamiento físico para los cerca de 1.800 mayores de la ciudad que hasta ahora practicaban deporte cada semana y de cara a que dicho colectivo vaya recuperando "ese entumecimiento propio de estos días de confinamiento".

Para ello, están trabajando en aspectos como la división de los grupos para que sean menos numerosos y en la utilización de horas en las que la climatología lo permita, así como en espacios amplios y abiertos en Badajoz y en poblados para poder "en alguna medida retomar parte" de las actividades de dicho programa para que "ellos mismos poco a poco vuelvan a ir recuperando la forma física".

En referencia al colectivo de mayores, ha hecho hincapié y ha felicitado igualmente que son "un ejemplo" y que este jueves ha hecho entrega en nombre de los mayores del programa de atención al mayor de la ciudad de un cheque de 500 euros a la Hermandad de la Soledad, que está llevando a cabo un programa de desayunos solidarios para personas sin recursos o sin techo.

Según ha explicado, estos 500 euros proceden del dinero depositado para la tradicional caminata a Bótoa y con el que financian los autobuses de vuelta, pero que como no se ha celebrado la Delegación del Mayor se dirigió a ellos para devolver la "pequeña aportación que habían hecho".

No obstante, "fueron ellos los que dijeron que no, que no quería que se devolviera, sino que se donara a alguna acción de solidaridad" e "incluso" algunos querían aportar "algo más".

REPARTO DE MASCARILLAS INFANTILES

Finalmente, el primer edil ha querido mandar un "profundo agradecimiento" a las farmacias y a los farmacéuticos, sin cuyo "esfuerzo" y "generosa dedicación y altruista" no hubiera sido posible que el ayuntamiento, que ha comprado y adquirido 40.000 mascarillas para los más pequeños, las distribuyera, algo que se ha llevado a cabo a través de un sistema "que ha sido un absoluto modelo de éxito".

También ha agradecido al Servicio Extremeño de Salud (SES) y a las mutuas Muface e Isfas que han permitido la logística de la prescripción, que ha permitido el "control" y que las mascarillas lleguen a todos los niños de Badajoz, sobre lo cual ha recalcado en todo caso que "siguen quedando efectivamente todavía mascarillas para que gente vaya a recogerlas en cualquier farmacia con su tarjeta del SES, con su acreditación de Muface o de Isfas".