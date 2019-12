PSOE Badajoz ve en proyectos de la Edusi inversiones "pendientes" del PP

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Badajoz se ha referido a los proyectos de la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible (Edusi)..

Así, para el PSOE, las inversiones presentadas este jueves por el alcalde de la ciudad, Francisco Javier Fragoso, "no están suficientemente maduradas y son una enmienda a la totalidad que se hace el PP a su propia gestión", dado que "muchos proyectos acumulan un retraso indecente".

"El PP, ahora con sus compadres de Ciudadanos y Vox, utilizan la Edusi para corregir la mala gestión municipal de años atrás. El Edusi es una enmienda a la totalidad de un gobierno incapaz de dar respuesta a las necesidades de la ciudad", ha sostenido el portavoz socialista, Ricardo Cabezas.

En su opinión, la comisión de seguimiento y control del Edusi celebrada este jueves "es en verdad una comisión de hechos consumados", en la que la oposición es "convidada de piedra", razón por la cual no han acudido ni lo harán "por el momento".

"Poco deciden los vecinos en los proyectos puesto que son inversiones pendientes desde hace muchos años que el PP ha sido incapaz de hacer con fondos propios", ha incidido.

Además, ha considerado que los proyectos anunciados, que tardarán muchos meses en ejecutarse, "están cogidos con alfileres y no están suficientemente madurados".

El PSOE se ha referido a obras concretas como la mejora del entorno del Palacio de Godoy que "debiera haber acometido el Ayuntamiento de Badajoz hace muchos años" y que "lo mismo ocurre" para peatonalizar tres calles del Casco Antiguo, poner en marcha los huertos urbanos ecológicos, mejorar la eficiencia energética de edificios o soterrar contenedores y cableado aéreo.

Desde el PSOE, consideran que un "buen uso" de los fondos DUSI hubiera sido "dar prioridad a demandas vecinales o dar valor añadido a proyectos nuevos de desarrollo urbano en zonas degradadas, buscando preferentemente una puesta al día de la ciudad"; "y no utilizarlos allá donde ha sido incapaz el equipo del PP de materializar proyectos a lo largo de los años".

"Por eso, no acude el PSOE a las comisiones de seguimiento y control, donde no se decide nada y donde no se atienden propuestas que pudiera hacer la oposición. De la oposición precisamente se desentendió el equipo de gobierno, después de que todos los grupos políticos en la pasada legislatura apoyaran sacar adelante esta estrategia", ha recalcado.

Y, Cabezas ha concluido que una "vez conseguido, el PP, antes y ahora, no ha respetado ni ha necesitado la colaboración de una oposición municipal que quiere sumar y ser constructiva para un mejor futuro de Badajoz".