Fragoso se ofrece al PP para ir en las listas electorales de las generales del 10-N

El alcalde de Badajoz, Francisco Javier Fragoso, se ha ofrecido al PP para ir en las listas electorales de las generales del próximo 10 de noviembre, al igual que ha ocurrido con "otros" afiliados.

De este modo lo ha afirmado el secretario general del PP en la comunidad, Fernando Manzano, quien ha recalcado que el partido "no" ha ofrecido ni a Fragoso ni "a nadie" formar parte de las citadas listas 'populares' al 10N por Extremadura, en tanto que "todos los afiliados son exactamente iguales" y "exactamente igual de importantes e igual de válidos".

En rueda de prensa este lunes en Mérida, Manzano en todo caso --a preguntas de los medios-- ha reconocido también que "algún retoque es posible" en las listas de las dos circunscripciones del PP en Extremadura para el 10N con respecto a las anteriores generales, aunque ha insistido en que es el Comité Electoral Nacional el "competente" en esta materia.

"No es verdad que el partido le haya ofrecido ni a Fragoso ni a nadie... El partido no va ofreciendo. El partido tiene 32.000 afiliados en la comunidad autónoma de Extremadura y no hay ni uno más importante que otro", ha subrayado Manzano, quien ha ahondado en que "aquí nadie puede ir de gallo del corral porque no hay gallos en el corral".

"Fragoso se ha ofrecido al partido que quería ir en la lista, pero también lo hacen otros muchos afiliados en el partido", ha añadido el 'popular', quien ha dicho a continuación que "el partido no va rogándole a nadie" porque "nadie es imprescindible absolutamente" y "todos los afiliados son exactamente igual de importante en la comunidad autónoma de Extremadura".

Al mismo tiempo, ha reconocido que imagina que "algún cambio habrá" en la lista porque "algún retoque siempre hay en la lista", y ha añadido que "incluso el retoque puede ir en la parte de los suplente" y "no quiere decir que vaya en la parte de los que a priori pueden salir elegidos o no".

MUSEO DE LA CAZA

Por otra parte, preguntado por los medios sobre el Museo de Caza que podría instalarse en Olivenza (Badajoz) con hipotética aportación también de dinero público, Fernando Manzano se ha limitado a indicar que en su recorrido por Extremadura "no hay ni una sola persona que haya planteado que eso es un problema para los extremeños hoy ni una preocupación".

Así, ha añadido que si el proyecto contase con dinero público para su desarrollo entonces "en ese proyecto o en cualquier otro en el que se ponga encima de la mesa dinero público" el PP ofrecerá su posición en la Asamblea "cuando llegue el momento de poder hacerlo".

"Pero hasta hoy yo no he escuchado que ese tema en concreto sea un problema o preocupación para los extremeños", ha reiterado el 'popular', quien ha incidido en que el citado Museo de la Caza "es algo que es posible o que no es posible", mientras que "los extremeños tienen problemas que hoy son una realidad, no una posibilidad".