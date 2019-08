Unas 10.000 personas pasan desde 2008 por la vivienda de Diputación Badajoz en Chipiona

Unas 10.000 personas han pasado desde 2008 por la vivienda que la Diputación de Badajoz tiene cedida en Chipiona (Cádiz) a Plena Inclusión Extremadura gracias a un convenio.



En concreto, esta vivienda, denominada "Villa Conchita" y situada en primera línea de playa, ha sido visitada este miércoles por el presidente de la Institución provincial pacense, Miguel Ángel Gallardo, quien ha compartido la mañana con los usuarios del inmueble, en su mayoría personas con discapacidad.



La casa es propiedad de la Diputación Provincial de Badajoz, pero las instalaciones se ceden, gracias a un convenio firmado en 2008, a Plena inclusión Extremadura. Así pues, este verano es el undécimo en el que esta asociación extremeña gestiona estas instalaciones.

Además, tal y como informa en una nota de prensa la Diputación de Badajoz, cada año pasan por la vivienda 'Villa Conchita' más de 800 personas, habiendo pasado por las instalaciones durante estos once años cerca de 10.000 personas, muchas de las cuales han podido ver por primera vez el mar y la playa gracias a esta iniciativa.

Precisamente, el presidente de la Diputación de Badajoz ponía en valor este hecho. "Iniciativas como éstas son las que ponen en valor la política como instrumento, mejorando la vida de la gente y haciendo felices a las personas con capacidades distintas", ha indicado, al tiempo que ha añadido que por eso, compartir esta mañana con estos chicos y chicas, muchos de los cuales han podido ver el mar por primera vez, le genera "una gran satisfacción".



TEMPORADA DE VACACIONES



La temporada de vacaciones se desarrolla durante seis meses. Comienza a principios de mayo y dura hasta octubre, hasta el Puente del Pilar. No obstante, este año la demanda ha hecho que se amplíe hasta los últimos días de octubre.



Por las instalaciones de 'Villa Conchita' pasan grupos de un máximo de 30 alojados entre personas con discapacidad intelectual y profesionales de apoyo. Cada grupo pertenece a una asociación, informa en nota de prensa la diputación pacense.



Cada año se alojan más de una treintena grupos del movimiento asociativo de Plena inclusión Extremadura, y de otras entidades vinculadas a la discapacidad intelectual o del desarrollo de la región extremeña.



La estancia habitual es de una semana. Cada grupo tiene la oportunidad de disfrutar de ocio en un ambiente marítimo, adaptando las actividades a la época del año. Mientras que en mayo, septiembre y octubre se hacen diversas actividades, durante los meses de junio, julio y agosto están dedicadas exclusivamente a vacaciones de playa. Estos días se encuentran alojados usuarios de Inclusives Villanueva de la Serena.



Las instalaciones, situadas a 20 metros de la playa de Regla de Chipiona, reúnen las condiciones necesarias para que las personas con discapacidad intelectual y los acompañantes de apoyo, puedan tener actividades de esparcimiento y descanso en un entorno vacacional.



Quienes disfrutan de la casa viven un día a día muy similar al de cualquier otra persona que pasa unas vacaciones en primera línea de playa.



Además, es habitual que los ocupantes realicen visitas turísticas y excursiones a zonas cercanas y que consuman en los establecimientos hosteleros de la zona, aportando también riqueza en el tejido empresarial de Chipiona.



Así, en las dependencias hay un trabajador responsable del mantenimiento y que se encarga de derivarles a actividades comunitarias donde pueden participar.



Según ha destacado la institución provincial pacense, esta cesión demuestra su "sensibilidad" y "compromiso" con las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo.



MEJORAS PARA ADAPTARSE



Además, durante este tiempo las condiciones de la casa han evolucionado y mejorado para adaptarse a las especiales características de las personas usuarias. Se han hecho obras para dotar de un baño adaptado, se ha construido una rampa de acceso y se han eliminado escalones y barreras para facilitar la deambulación de las personas.



En el último año, y "fruto de la escucha activa", como indica Gallardo, la Diputación de Badajoz ha ejecutado obras de mantenimiento y mejora de las instalaciones.



Así, se ha cerrado la parte de arriba de la vivienda, se ha mejorado el cerramiento de la terraza, ha pintado todas las dependencias y se ha instalado el aire acondicionado, para ofrecer más comodidades a las personas usuarias.



Este verano, además la casa también dispone de wifi gratuita que permite una mejor comunicación de los chicos con sus familias". En definitiva, como añade el presidente provincial, "mejoras que influyen en el bienestar de todas las personas que están alojadas en el apartamento".



Con ello, afirma Gallardo, se contribuye a que personas con capacidades distintas tengan espacios de diversión en la playa compartiendo el tiempo "entre iguales" y, de paso, se estrechan "lazos" entre dos comunidades "hermanas" como son Extremadura y Andalucía, incidiendo además en la economía local de Chipiona, añade.



Plena Inclusión Extremadura también gestiona el mantenimiento diario de esta instalación. En 2019 ha renovado toda la lencería y el menaje de uso diario, ha instalado ventiladores de techo en todos los dormitorios y se han renovado algunos electrodomésticos.



La instalación fue adquirida por la Diputación de Badajoz en 1982. La parcela está ubicada en el número 72 de la avenida de Sevilla de Chipiona, y la superficie construida es de 335 metros cuadrados.



El objetivo de la compra era proporcionar vacaciones a los niños de los Hogares Infantiles dependientes de la Diputación, pero cuando el organismo provincial perdió estas competencias el chalé se destinó a que los enfermos del psiquiátrico pudieran disfrutar de un periodo vacacional.



Más tarde también se eliminaron esas competencias y Diputación de Badajoz pensó en desarrollar un convenio como el que firmó en 2008 con Plena Inclusión Extremadura.



La cesión de estas instalaciones permite el beneficio directo de estas 10.000 personas que participan en el programa de Ocio y Vacaciones.



Además, hay 10.000 familias --que puede ascender a más de 40.000 personas-- que se benefician indirectamente de esta cesión, ya que pueden disfrutar de un tiempo de conciliación familiar mientras las personas con discapacidad intelectual están en Chipiona.



PLENA INCLUSIÓN EXTREMADURA



En este sentido, el gerente de Plena Inclusión Extremadura, Sebastián González, ha agradecido doblemente al presidente de la Diputación su presencia.



"Primero por cedernos esta instalación en un sitio privilegiado, a escasos metros de la playa, y segundo por visitarnos y ver como disfrutan aquí, comprobando de primera mano las posibles necesidades que tienen", ha indicado González.



Además, ha apuntado que en muchos cuestionarios de satisfacción los usuarios se les reconoce que "no han conocido la playa hasta que no han venido a 'Villa Conchita' en Chipiona".



Plena inclusión Extremadura es la Federación de Asociaciones a favor de las Personas con Discapacidad Intelectual de Extremadura. Está formada por 27 asociaciones de toda la región y cuenta con unas 4.200 personas atendidas en todos sus centros, con más de 1.700 profesionales y más de 8000 personas asociadas. Plena inclusión es un movimiento asociativo que engloba a unas 3.300 familias.



Desde 1978, apuesta por la plena inclusión de las personas y de sus familias en la sociedad. Defiende los derechos y fomenta la calidad de vida de cada persona con discapacidad intelectual o del desarrollo y su familia. Lucha, en definitiva, por una sociedad más justa y solidaria.