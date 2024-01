La Junta va a poner en marcha, junto a la UEx, dos centros de talento digital

Ep.

La Junta de Extremadura va a poner en marcha junto a la Universidad de Extremadura (UEx) dos centros de talento digital en Cáceres y en Badajoz en los que se formarán desempleados y trabajadores con titulaciones con escasa salida laboral.



Estos profesionales realizarán cursos de entre 100 y 350 horas de duración para poder "reciclarles" con el objetivo de que sean "mucho más competitivos" para empleos que a día de hoy "se demandan por cientos".



Así lo ha indicado el secretario general de Transformación Digital y Ciberseguridad, Juan Carlos Preciado, en declaraciones a los medios de comunicación antes de comparecer ante la Comisión de Economía, Empleo y Transformación Digital.



Preciado ha subrayado el "deficiente" Plan de modernización digital 2020-2024 puesto en marcha por el anterior ejecutivo regional, al tiempo que ha avanzado que el actual gobierno de María Guardiola presentará en primavera su propia Estrategia de transformación digital de Extremadura.



Una estrategia que contempla un plan de empleo digital que permita "desarrollar mucho más ecosistema digital" en Extremadura. En este punto, ha remarcado que la región necesita "entre cuatro y cinco veces más talento en materia de contenido digital" del que tiene actualmente, según Preciado, quien ha recordado que los Presupuestos Generales de la Comunidad, que se aprobarán la próxima semana en la Asamblea, reservan 4,5 millones de euros para este plan.



El objetivo es alcanzar a 1.000 personas, ya sean desempleados o trabajadores que están en "un modelo que quieren cambiar", incluidos universitario egresados en "titulaciones saturadas en mercado laboral" para "poder reciclarles" con el objetivo de que sean mucho más competitivos", ha señalado Preciado.



"En Extremadura hay mucho talento, pero necesitamos rediseñar y reciclar ese talento para que sea muy útil en estos trabajos de alto valor añadido", y que cuentan con una remuneración "bastante atractiva".



Se trata de perfiles que las empresas "no son capaces de encontrar", lo cual es un "lastre" para mejorar su competitividad, sus resultados y, por ende, para "poder contratar más". Preciado ha indicado que Extremadura se encuentra "cinco veces por debajo del umbral inferior nacional de la media de España" en talento digital, por lo que hay "muchísimo recorrido de oportunidad de mejora".



En concreto, se trabajará en graduados en titulaciones no digitales y graduados en titulaciones digitales. En este caso, se hará un proceso de mejora, un 'upskilling', ha dicho, mientras que para los egresados en titulaciones no digitales se optará por un "reciclado".



PLAN DEFICIENTE



Preciado ha subrayado que el plan elaborado por el anterior gobierno socialista "lejos de ser una palanca transformadora de digitalización" tiene "muchas carencias" porque "se han dedicado a priorizar sus intereses políticos por encima de las necesidades reales de transformación digital de la región".



Un plan sin cronograma ni calendario de proyectos concretos de transformación digital, con el que se han "perdido muchos años", no solo en el ámbito de la administración autonómica, sino para toda la comunidad.



Por ello, el nuevo Ejecutivo de María Guardiola apuesta por "un cambio muy ambicioso", que sea "medible" y "eficiente", que esté basado en "proyectos concretos" con dotación presupuestaria.



El nuevo plan de transformación digital para Extremadura es "una nueva planificación estratégica" que, además de la modernización de la administración regional, también "influya y alcance a ciudadanos, empresas y el resto de agentes del territorio", ha explicado.



CIBERSEGURIDAD



Una estrategia que también propulse una "región cibersegura", un aspecto en el que Extremadura necesita "mejorar", y para lo cual contará con un SOC o centro de ciberseguridad regional, en el que se unificarán "todas las acciones que se desarrollan en protección y a nivel de exposición" ante a la ciberdelincuencia a nivel regional en un único punto.



Un centro "escalable y suscribible" para que, además de las entidades públicas, puedan incorporarse otras administraciones como diputaciones o ayuntamientos para poder analizar su exposición a vulnerabilidades.



Otra cuestión que va a contar con asignación presupuestaria para este 2024, en concreto con 2 millones de euros, es un plan de fomento de la inteligencia artificial para mejorar la "agilidad" de la administración pública.



Igualmente, y atendiendo a la realidad rural de la región, se contará con una línea estratégica para la mejora en la agricultura digital. Preciado ha señalado que las cuentas para este ejercicio contemplan 6,5 millones de euros para la formación de competencias digitales en entornos rurales.



"Tenemos un reto que queremos superar y la tecnología y la digitalización es una de las palancas principales para esa transformación", ha remachado.