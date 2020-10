Las frecuencias de TDT cambian en Badajoz oeste y Extremadura centro el 14 de octubre

Ep.

Los próximos días 1, 7 y 14 de octubre se producirá el cese de emisiones de algunos canales en sus antiguas frecuencias de la TDT y solo se podrán seguir viendo por las nuevas en 5.019 municipios incluidos en 38 áreas geográficas de las 75 establecidas en el Plan Técnico Nacional de la Televisión Digital Terrestre.

En el caso de la comunidad extremeña, el cese de emisiones en los antiguos canales se producirá el 14 de octubre en Badajoz oeste y Extremadura centro, al igual que en Cádiz este y oeste, Ceuta, Jaén y Sevilla.

Este jueves, 1 de octubre, se producirá en Cantabria, Fuerteventura, Girona, Gran Canaria norte y Gran Canaria sur, Lanzarote, Lleida norte y Lleida sur, Murcia sur, Navarra, Ourense, Palma, Pontevedra, Rioja oeste, Tarragona norte y Tarragona sur, y Tenerife.

Por su parte, el cese de emisiones en los antiguos canales el próximo 7 de octubre tendrá lugar en Alicante, Ávila, Burgos norte y Burgos sur, Castellón, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara, León este, Madrid, Palencia, Salamanca, Valencia y Zamora.

Este cambio se produce como consecuencia del llamado Segundo Dividendo Digital, que supone la liberación, por mandato europeo, de la banda de 700 MHz del espectro radioeléctrico para permitir el despliegue de redes de telecomunicaciones 5G.

El Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital ha destacado que los edificios de tamaño mediano y grande habrán tenido que adaptar su instalación de antena y toda la ciudadanía deberá resintonizar sus televisores con el mando a distancia, independientemente del tipo de vivienda en la que resida.

En concreto, los municipios en los que todavía se está ejecutando el proceso del Segundo Dividendo Digital están repartidos en 46 provincias de 15 comunidades autónomas (Andalucía, Aragón, Canarias, Cantabria, Castilla y León, Castilla La-Mancha, Cataluña, Comunidad de Madrid, Comunidad Valenciana, Extremadura, Galicia, La Rioja, Navarra, País Vasco y Región de Murcia) y la ciudad autónoma de Ceuta.

"Los administradores de fincas o los presidentes de comunidades de todos aquellos edificios de tamaño mediano y grande de estos municipios y en donde todavía no se haya realizado la adaptación, deben contactar lo antes posible con una empresa instaladora registrada, siendo lo más recomendable solicitar varios presupuestos", ha subrayado.

Las viviendas individuales no necesitan hacer esta adaptación. De su lado, el Colegio de Administradores de Fincas de Madrid (CAFMadrid) ha informado que un 20% de las comunidades de propietarios aún no ha adaptado su antena en al región, al tiempo que recuerda que a partir del 30 de septiembre los edificios en los que no se haya procedido a la adaptación de la instalación de antena y resintonización de los canales no podrán acceder a la programación de la televisión.

El Gobierno regional asumirá el mantenimiento de los equipos de Televisión Digital Terrestre (TDT) en los 29 municipios de menos de 10.000 habitantes de la región, en los que se destinarán 228.641 euros para que la recepción de la señal no suponga ningún coste para los ayuntamientos.

Según informó el Gobierno regional en mayo, se garantiza así la recepción de la señal de TDT a los municipios más vulnerables por su situación económica, geográfica y poblacional, que gracias a esta actuación se alcanza un porcentaje superior al 99 por ciento de cobertura para los madrileños.

A fecha 31 de julio, un 23 por ciento de edificios comunitarios de la Comunidad de Madrid no habían realizado todavía la adaptación de sus antenas, según la Delegación de Gobierno, por lo que en la actualidad aproximadamente un 20 por ciento de las comunidades de propietarios todavía no han adaptado su antena colectiva, piensan desde el CAFMadrid.

ADAPTACIÓN NECESARIA

En un edificio o vivienda no se realice la adaptación necesaria antes de las fechas límites indicadas, los ciudadanos podrán dejar de ver algunos canales. La recepción se recuperaría una vez se acometan dichos ajustes.

El cambio de frecuencias es un proceso que no implica la aparición ni desaparición de canales de televisión, ni la obsolescencia de televisores ni descodificadores de TDT. Independientemente del tipo de vivienda, toda la ciudadanía de estos municipios deberá resintonizar sus televisores a partir de la fecha de cese de las emisiones en su área geográfica o cuando dejen de ver algunos de los canales de televisión.

La adaptación de los equipos se debe al denominado 'segundo dividendo digital', que deriva de la obligación de la Unión Europea para que, a partir de 2020, una parte de la banda de frecuencias de la TDT pase a ser ocupada por el sistema 5G de telefonía móvil.