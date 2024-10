Caja Rural de Extremadura destaca el "éxito" de la I Feria Espiga Agroalimentaria

El presidente de Caja Rural de Extremadura, Urbano Caballo, ha asegurado que la I Feria Espiga Agroalimentaria "ya es una realidad" y ha calificado de "ilusionante" y "éxito" la primera edición que se ha celebrado durante cuatro días en la Institución Ferial de Badajoz (Ifeba) con el objetivo de promocionar "los magníficos productos extremeños".



Así pues, en su intervención, el responsable ha indicado que ha sido una gran apuesta, que tiene mucho recorrido, destacado que tanto expositores como visitantes han trasladado a la organización su satisfacción por un certamen en el que "se ha conjugado el perfil profesional y de negocio con otra parte de ocio, que eran dos de los objetivos que se buscaban".



Durante el acto de clausura, ha recordado las palabras de los chefs Toño Pérez y Martín Berasategui en las que afirmaron que la feria ha sido "de joyería" porque cada producto extremeño "es una joya", así como que gran parte del éxito de los restaurantes está en la calidad de los productos y la despensa de Extremadura.



El presidente de Caja Rural de Extremadura ha asegurado que siempre hay cosas que mejorar y ha anunciado que "desde mañana mismo se empieza a trabajar en la segunda edición", puesto que es lo que nos han demandado.



En esta línea, la organización ha querido agradecer a las Indicaciones Geográficas Protegidas y Denominaciones de Origen de la región su implicación, puesto que sin ellas no habría sido posible esta feria. "Tenemos muchos y muy buenos productos, y las 16 DOP e IGP son nuestros buques insignias", ha dicho.



Asimismo, ha dado las gracias a las diferentes empresas y marcas comerciales que han estado en la Feria por haberse sumado a una iniciativa que era completamente nueva y que, por lo que nos han transmitido, ha sido satisfactoria para sus negocios y "muchos ya nos han pedido que les reservemos espacio para el próximo año", según informa Caja Rural en una nota de prensa.



En definitiva, satisfacción por el resultado de la primera edición y el reto ahora es consolidar esta feria y hacerla más grandes, ha concluido.



Por su parte, el director general de Agricultura y Ganadería de la Junta de Extremadura, que también ha participado en la clausura de la Feria, ha querido dar la enhorabuena a la organización porque ha sido un auténtico éxito. "Cuando las cosas se hacen con pasión, éstas salen bien", ha afirmado.

También ha ensalzado los productos y productores extremeños, porque para hacer grandes platos hace falta esa materia prima.



MEJOR TAPA DE 'DEGUSTA EXTREMADURA'



Así pues, y como colofón de esta primera Feria Espiga se ha celebrado el concurso a la mejor Tapa de 'Degusta Extremadura', que ha votado el público entre los diferentes restaurantes que han estado presentes en el certamen de cara a los visitantes.



El ganador ha sido el restaurante 'El Laurel de Badajoz' con su tapa de tartar de lomo con mayonesa de pimentón de La Vera, mientras que los finalistas han sido los restaurantes La Bistrológica; Altarazana y el cáterin Come y Calla.



CHARLA 'CÓMO SEDUCIR A UN INSPECTOR'



En cuanto a las actividades del último día, la mañana comenzó con la charla de los periodistas gastronómicos José Ramón Alonso de la Torre y Alba Baranda, bajo el título de 'Cómo seducir a un inspector'.



Durante una hora han contado historias y anécdotas de la crítica gastronómica. José Ramón Alonso de la Torre, que fue inspector de la Guía Repsol en la provincia de Cáceres durante cuatro años, ha contado detalles de las condiciones de trabajo que tienen los inspectores de las principales guías gastronómicas.



¿Cómo deben tratarlo los profesionales de la restauración? La primera dificultad pasa por reconocerlo, algo que cada vez resulta más complicado, y en el caso de identificarlo, su recomendación ha sido trabajar con naturalidad, afabilidad, enviar al personal más cualificado a atenderle y no obsequiarle con productos especiales ni tratar de invitarle, ya que suele ser contraproducente.



"Los primeros 10 segundos de un inspector en un restaurante marcan, son decisivos", ha destacado, "y el 50 por ciento de esas sensaciones son los olores, el 26 POR CIENTO es la decoración y también influyen los sonidos".



Asimismo, se ha referido a que estamos viviendo "una explosión de la gastronomía", afirmación que ha ilustrado con el dato de que en 2023 cada familia española gastó de media 3.300 euros en salir de restaurantes, algo que contrasta mucho con los años 70 y 80 en los que se salía poco a comer fuera.



FERIA ESPIGA: UN INVENTO MARAVILLOSO



También ha hablado de la propia Feria Espiga señalando que "es un invento maravilloso" porque es el primer salón gastronómico extremeño, "por eso es tan importante". El año que viene habrá cola para venir, porque se ha hecho negocio y los expositores han vendido, ha concluido.



Por su parte, Alba Baranda ha relatado que factores muy importantes para los inspectores, más allá del sabor, son detalles como la capacidad técnica del cocinero plasmada en cada plato, la 'historia' o relato que hay detrás de un plato o de un menú y la oferta de vinos. Los inspectores, ha contado, deben ir de incógnito para que su experiencia se asemeje a la de cualquier comensal. Por último, se ha referido a que la crítica gastronómica está muy "masculinizada", pero cada vez hay más mujeres.



STAND DO/IGP CENTRO DE PRESENTACIONES Y DEGUSTACIONES:



Por otra parte, cabe destacar que el Stand de la Asociación de Consejos Reguladores de Extremadura (ACREX), que aglutina a todas las DOP y IGP de la región, ha sido durante estos días epicentro de presentaciones y degustaciones de los mejores productos de la región y que en todas y cada una de las catas ha tenido lista de espera.



En esta ocasión, se ha realizado una cata de vino Ribera del Guadiana: Queso de Acehúche y Jamón Dehesa de Extremadura. Posteriormente el protagonista ha sido la cata del Aceite Villuercas-Ibores-Jara, Aceite Gata-Hurdes y Aceite Monterrubio.



Se ha cerrado el stand con la presentación y degustación de productos elaborados con Ternera de Extremadura, Vaca de Extremadura, Cordero de Extremadura y Cabrito de Extremadura, regado todo con Vino Ribera del Guadiana, que ha sido todo un éxito.



SHOWCOOKINGS



Nuevamente los showcooking han vuelto a tener su protagonismo y, en esta ocasión, se pudo disfrutar de la cocina en directo de María Kindelán (@makicu), una "chef orgánica", generadora de contenidos en redes sociales, experta en nutrición y autora, entre otras cosas, del libro "Come para comerte el mundo".



También la carne de caza ha tenido su espacio con una demostración realizada con este tipo de alimentos cinegéticos, organizado por la Asociación Interprofesional de la Carne de Caza (ASICCAZA).



En esta último día, los más pequeños de la casa también han tenido su lugar con la celebración de un taller de Cocina destinado a este público más infantil en el que se ha enseñado nociones básicas y han elaborado unas 'pizza-burgers'. El responsable de impartir este taller ha sido Manuel Corbacho, de 'Come y Calla'.