Junta habilitará punto de acompañamiento para quienes sufren ocupación ilegal de viviendas

Ep.



El consejero de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, Manuel Martín Castizo, ha avanzado la próxima puesta en marcha de un punto de atención especial para el asesoramiento y el acompañamiento de "todas las víctimas frente a la ocupación ilegal".



Así lo ha indicado, sin ofrecer más detalles al respecto, en su respuesta a una pregunta en el Pleno de la Asamblea a la pregunta formulada por el portavoz de Vox, Óscar Fernández, a cuenta de las políticas de vivienda que incluirá el borrador de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma para 2025.



"Defenderemos los derechos de las familias y vamos a poner todo de nuestra parte para favorecer el acceso a la vivienda, que se está convirtiendo en una situación de emergencia nacional", ha señalado el consejero, quien ha añadido que en el caso de que se produzca la ocupación ilegal de un inmueble, el Ejecutivo regional velará dentro de sus competencias, por el derecho a la propiedad.



Martín Castizo ha apuntado que la Administración regional pondrá a disposición de la Justicia "todos los medios personales y materiales necesarios para proteger a los afectados", así como ha anunciado la puesta en marcha "de manera inminente" del citado punto de atención "para el asesoramiento y el acompañamiento de todas las víctimas frente a la ocupación ilegal".



"Este Gobierno dará protección a la propiedad privada, a cualquier víctima de ocupación ilegal y hará todo lo posible para cumplir el artículo 47 de la Constitución española, para ayudar a nuestros jóvenes y a nuestras familias", ha replicado al diputado de Vox, quien en su intervención había recriminado al consejero la falta de concreción en la respuesta a su pregunta.



Asimismo, ha asegurado que la Junta de Extremadura mantiene el objetivo de aumentar el parque de vivienda, reducir la presión fiscal, y facilitar el acceso a jóvenes y familias a una vivienda.



Para ello, entre otras medidas, avalará parte del coste total de la primera vivienda a los jóvenes. En este punto, se ha referido al programa de aval joven, una medida "de éxito probado", que está teniendo una "gran acogida" entre los jóvenes extremeños.



"LA NADA MÁS ABSOLUTA"

Por su parte, el portavoz de Vox ha reprochado al consejero la respuesta ofrecida a su pregunta, que ha valorado como "la nada". "Me podría haber dicho usted exactamente que tiene un botijo en casa. Hubiera sido la misma respuesta", ha espetado, en relación a que no ha ofrecido "ni una cifra, ni un objetivo concreto, ni un compromiso concreto".



"La nada más absoluta", ha insistido, para añadir que si el consejero estuviera trabajando en una empresa privada y se presentase delante del gerente y le ofreciera esta respuesta "estaba en la calle en dos minutos".



Fernández Calle ha aprovechado para replicar al consejero por su respuesta al grupo de Unidas por Extremadura sobre su posicionamiento respecto a la Ley de Vivienda, y en este sentido ha celebrado que haya dicho que "no van a tragar, sin que sirva de precedente, con las zonas tensionadas de la izquierda perrofláutica". "Me alegro mucho. No sé si creerle, pero bueno, le vamos a dar ese margen de tiempo para ver si es verdad", ha dicho.



Asimismo, en otro momento de su intervención, ha celebrado que el gobierno extremeño esté en este asunto "tan lejos de Pedro Sánchez", si bien ha puesto en duda que lo estén del líder de los socialistas en Extremadura, Miguel Ángel Gallardo.