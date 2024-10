PSOE pide a Guardiola negociar PGEX desde la responsabilidad y al más alto nivel

La portavoz del Grupo Parlamentario Socialista de la Asamblea de Extremadura, Piedad Álvarez, ha aunciado que el PSOE ha enviado una carta a Guardiola para seguir negociando los Presupuestos desde la responsabilidad y la lealtad, además de pedirle que la negociación sea al más alto nivel

Tras la celebración de la Junta de Portavoces, Álvarez ha mostrado la preocupación de su grupo, a raiz del órdago de VOX al PP, indicando que los populares, "en minoría absoluta, no debe entregar en futuro de esta región a los que no hacen propuestas y vetan a los representantes de los extremeños para hacer lo que les dicen desde Madrid, el futuro de Extremadura no puede escribirse desde las calles Génova y Bambú”.

En ese sentido, ha relatado que, tras la reunión mantenida con la consejera de Hacienda el pasado 30 de septiembre, ésta se comprometió a enviar una serie de datos, datos que no enviaron hasta el pasado jueves, por lo que se constata “la falta de interés de la señora Guardiola para acordar con nuestro partido, el más votado en las pasadas elecciones”.

La portavoz socialista ha explicado que la respuesta enviada por la consejería sobre la propuesta del IRPF y su impacto en los distintos tramos, ponen de manifiesto que la titular de Hacienda “nos mintió en la reunión del pasado 30 de septiembre y también lo hizo a la opinión pública y a los medios de comunicación” cuando afirmó que con la propuesta socialistas las rentas a partir de 60.000 euros van a tener un beneficio de cerca de 9 millones de euros.

La portavoz socialista ha subrayado que "nuestra propuesta recupera la progresividad de este impuesto, haciendo que las rentas entre 24,000 y 60,000 tengan un IRPF menor que impacta más en las rentas de más de 60,000 euros”.

Por ello, ha subrayado que la reforma fiscal de los socialistas retrotrae el efecto producido “por la de la señora Guardiola que aumenta los impuestos a las clases medias y les perdona el impuesto a las clases acomodadas”.

Según Álvarez, del descenso de la recaudación en 13 millones de euros al que aludía la señora Manzano, 12 millones proceden de las rentas entre 24,000 y 60,000 euros “es decir, favorece a las clases medias”.

Por todo ello, ha advertido que “la señora Manzano o ha mentido o no sabe por lo que no la consideramos una interlocutora válida para continuar esta negociación”.

Además, Álvarez ha asegurado que su grupo aún no ha recibido información relativa a las estabilidad de las cuentas y del gasto y, que por todo ello, los socialistas envirarán una carta a la señora Guardiola “para que nos aclare si quiere seguir negociando con el PSOE desde la responsabilidad y la lealtad o con los que, como VOX, no han hecho ninguna propuesta y vetan al PSOE, pedirle los datos que nos siguen faltando y solicirtarle que la negociación sea al más alto nivel, sin consejerías intermediarias”.

Así, ha puntualizado que “nosotros seguimos defendiendo unos presupuestos basados en la igualdad y en la justicia social, que defiendan la progresividad fiscal y que garanticen infraestructuras dignas, servicios públicos de calidad, acceso a la vivienda a los jóvenes y apoyo al sector industrial, autónomos y PYMES”.

ASUNTOS DEL PRÓXIMO PLENO

En otro orden de cosas, la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista ha informado que su grupo se interesará en el próximo Pleno por uno de los sectores más importantes en Extremadura, “nuestro campo”.

Por ello, el PSOE ha solicitado la comparecencia de la consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible, una consejera con muchas responsabilidades y pocas soluciones, “más pendiente de su defensa personal, administrativa y jurídica, que de los problemas de los agricultores y ganaderos”.

Los socialistas llevarán además una interpelación sobre sanidad animal, “medidas para prevenir la lengua azul y su propagación en nuestra ganadería ovina, caprina y vacuna. Tras la respuesta de la señora Morán de que no había serotipo 3, nuestras sospechas y avisos se cumplieron y se ha llegado tarde y mal a atajar este problema”.

Junto con ello, han propuesto una iniciativa para los cereceros del Valle del Jerte ante la gravedad de su situación.

Por todos estos problemas sin solución y otros como la no resolución de las ayudas al vehículo eléctrico, y según ha anunciado, “solicitaremos que se impulsen de manera urgente todas las políticas competencia de la señora Morán y que asuma las responsabilidades políticas o, de lo contrario, ser reprobada por la Cámara”.

Y, Álvarez ha concluido que "no nos merecemos a una consejera que hace trampas para cobrar subvenciones, la señora Guardiola es cómplice del caos en el que su consejera de Agricultura ha sumido al sector”.