Gallardo critica que número ocupados "solo" suben en la región 0,65% frente al 2% nacional

El secretario general del PSOE de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, ha considerado ante los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) publicados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE) que marca un periodo de un año, el del cambio de gobierno en la comunidad y del ejecutivo de María Guardiola, y también una tendencia, puesto que los ocupados "solo" suben un 0,65 por ciento en la región, frente a un 2 por ciento en España.



"Ya decíamos que Extremadura no iba bien, y ahora podemos afirmar que va mal", ha espetado Gallardo, porque "si cuando realmente España crece en empleo y crece en número de ocupados en un 2 por ciento" y "en Extremadura solo lo hace el 0,65", la pregunta que hay que hacerle a Guardiola es si en tiempos donde el país está creciendo y la comunidad crece "no somos capaces de converger", cuál será la situación laboral en Extremadura cuando el contexto económico nacional "sea diferente" o "no sea tan favorable como ahora".



En su opinión, "esto viene a demostrar que la política de luces y colores está bien para trasladar a la gente una sonrisa, pero que hay que ponerse a trabajar", y hacerlo "remangándose y verdaderamente buscando oportunidades de empleo", como por ejemplo "agilizar de una vez por todas" las obras que tiene que hacer la Junta de Extremadura para que se haga realidad la gigafactoría de Navalmoral de la Mata.



Así, "lo único que traslado es preocupación por ese dato", ha incidido Miguel Ángel Gallardo, "porque si hablamos de los 10.200 ocupados o desempleados menos que arroja esta EPA, tenemos que decir que solo uno de cada cuatro realmente está ocupado, el resto han sido expulsados del mercado laboral".



"Y por lo tanto solo 2.500 ocupados son la realidad, el resto, los 7.500 aproximadamente, han sido personas expulsadas del mercado laboral, bien porque se han jubilado, bien porque se han marchado a otras comunidades", ha continuado, junto con que eso les hace "pensar" que Extremadura "no va bien, pero que con las políticas del Partido Popular puede ir peor".



En ese sentido, ha concluido, el Partido Socialista "está siempre a disposición para impulsar políticas de empleo" y todas aquellas que, en materia general de la región, se puedan impulsar, "para que quien gane sea Extremadura, independientemente de que quien pierda sea el PP".



El secretario general del PSOE de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, ha hecho estas declaraciones, a preguntas de los medios, con motivo de su visita a la Federación Extremeña de Caza en su sede en Badajoz.