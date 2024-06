Gallardo: "Las elecciones del 9J han sido una segunda vuelta de las generales"

El secretario general del PSOE de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, ha valorado este lunes los resultados de las elecciones europeas de este pasado 9 de junio, subrayando que a la vista de los resultados cosechados “han sido una segunda vuelta de las elecciones generales”.

“Estas elecciones han sido un plebiscito contra Pedro Sánchez, tal y como pretendía y ha marcado desde el principio el Partido Popular”, ha manifestado el líder de los socialistas extremeños, durante una rueda de prensa celebrada en Mérida, en la que ha felicitado -en primer lugar- al PP de Extremadura como ganador de las elecciones europeas en la región.

Así pues, Gallardo, quien ha declarado que no le gustan los paños calientes, ha reconocido que en estos comicios “no hemos sabido o podido convencer a los electores de la importancia de los mismos". "Europa es libertad, es democracia y son derechos humanos. En lo dos primeros coincidimos con los conservadores, pero indiscutiblemente, discrepamos en los derechos”, ha argumentado.

Y es que, en su opinión, estas elecciones no han tenido a los cabezas de cartel como protagonistas, sino a los líderes nacionales y por lo tanto, “si tenemos que evaluar el plebiscito, está claro que al PP no le ha funcionado, pues el objetivo marcado era doblar en escaños al Partido Socialista y no se ha cumplido”.

En cualquier caso, el secretario del PSOE extremeño ha defendido que ahora es el momento de centrarse en Extremadura y sus problemas, el motivo por el que dio el salto a la política regional, como recordó. “No me gusta que en política se centrifugue todo a nivel nacional, como está sucediendo, sino que se hable de cuestiones que tienen que ver con los problemas de los ciudadanos y en este caso, de los extremeños”, ha aseverado.

Al mismo tiempo, el líder del PSOE extremeño ha reiterado que éstas han sido unas elecciones “donde no hemos sabido captar la atención de los electores para hablar de Europa, que es lo que verdaderamente tenían que votar los ciudadanos”.

“Insisto en que lo realmente importante ahora es cómo vamos a defender a Extremadura ante los retos del futuro y ahí vamos a estar los socialistas para defenderla por encima de cualquier circunstancia”, ha dicho, según informa el PSOE extremeño en una nota de prensa.

“Defenderemos lo mismo aquí que en Madrid, lo que nos convierte en defensor de esa España que casi nunca sale en los medios de comunicación; de esa España que casi nunca se la tiene en cuenta; de esa España rural, donde lo importante son las historias que se escriben cada día y en defensores de querer salir adelante con dignidad”, ha subrayado.

Además, según sus palabras, las elecciones de este pasado domingo dan muestras claras de que los ciudadanos, no han estado tan pendientes de la importancia de lo que ayer se votaba, “pero una muestra de lo que es Europa la podemos ver en el campo, en cómo era la agricultura en los años 80 y cómo es en la actualidad: una profesión digna y honrosa”. Precisamente, ese será su objetivo: el de que también Extremadura lo sea, ha sentenciado.