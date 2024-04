Extremadura otorgó 9'2M€ de 'X Solidaria' a 98 programas de 45 entidades del Tercer Sector

Ep./Rd.



Un total de 219.153 contribuyentes, que supone el 56,05 por ciento de los 519.460 de la región, marcaron en 2023 la casilla de fines sociales de la declaración de la rente, frente a las 228.307, un 43,95 por ciento, que no lo hicieron.



El crédito total destinado para la financiación de subvenciones a programas de interés general de la campaña de la renta del pasado año ha sido de 9.252.098 euros, con cargo a la asignación tributaria del 0,7 por ciento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas de 2023, y lo cual ha permitido financiar 98 programas de 45 entidades.



Datos que han sido expuestos en una rueda de prensa en la que la presidenta de la Plataforma del Tercer Sector en Extremadura, Carmen Pereira, ha invitado a marcar la 'X solidaria' en la renta en la campaña que ahora se inicia, lo cual no supone ningún cambio en el resultado de la declaración para el contribuyente, que ni va a pagar más ni, en su caso, va a recibir una devolución de menor importe.



De hecho, al marcar esta casilla decide que un 0,7 por ciento de los impuestos se destine a proyectos sociales, ha explicado Pereira, quien se ha sumado a la reivindicación estatal de ampliar este porcentaje hasta el 1 por ciento en los próximos Presupuestos Generales.



Como ha recordado Pereira, este pasado miércoles ha comenzado el plazo de presentación de la declaración del IRPF, motivo por el que también comienza la campaña de la 'X solidaria'. En este sentido, ha pedido a todos los contribuyentes extremeños que marquen dicha casilla y que "formen parte, fichen, por el equipo más grande de España y más grande de Extremadura, el equipo donde todas las personas pueden marcar", algo que hacen para poder ayudar y apoyar a las personas más necesitadas.



También para ayudar a construir un mundo "mucho más justo, una sociedad más justa, una Extremadura más justa", ha continuado, junto con que dicho equipo lo integran en España más de 12 millones de personas, entre las que se encuentran 291.153 extremeños, 5.181 más que en la declaración del año 2022.



Y es que, como ha recordado, cada año al hacer la declaración de la renta se puede decidir que una parte "muy pequeña", el 0,7 por ciento de la cuota íntegra, se destine a financiar proyectos o programas desarrollados por entidades del tercer sector u otras ONG y dirigidos a apoyar iniciativas destinadas a la infancia y la adolescencia, víctimas de violencia de género, mayores, personas que se encuentran solas o en riesgo de exclusión o de pobreza, así como con discapacidad, con enfermedades o con enfermedades raras, los "más vulnerables" de la sociedad.



Al mismo tiempo, ha rememorado que marcar la casilla 106 de la 'X solidaria' es compatible con aquellos que quieran poner la cruz en la de la Iglesia Católica, sin que ello tampoco suponga que vayan a pagar el doble: "no se paga más, ni se devuelve menos, sino que en vez del 0,7 de sus impuestos van a destinar el 1,4, bien a servicios sociales o también a financiar la Iglesia Católica".



EXTREMADURA SOLIDARIA



Mientras, el delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, ha animado a la ciudadanía a marcar la X en la casilla 106 de la declaración de la renta para ayudar a las personas más vulnerables.

Durante su intervención, Quintana ha explicado que una parte “pequeñísima” de nuestros impuestos, apenas el 0,7 por ciento, va dirigido a las personas más vulnerables, pero ha insistido en que hay que ser conscientes de que con nuestros impuestos se paga la sanidad pública, la educación, las carreteras, todas las ayudas a empresas, autónomos y trabajadores, la seguridad de todos, “y tantas y tantas cosas que nos permiten vivir en una sociedad moderna y avanzada”.

Al mismo tiempo, el delegado del Gobierno ha expresado que el 56 por ciento de los declarantes extremeños marcaron la X solidaria en la última declaración de la renta, tres puntos más de la media nacional, pero “hay que conseguir que ese 44 por ciento que todavía no marca la casilla lo haga”.

Por último, Quintana ha agradecido a todas las organizaciones que trabajan en el Tercer Sector el esfuerzo y dedicación que le prestan a los más vulnerables, según informa la Delegación del Gobierno en Extremadura en una nota de prensa.

ÚLTIMA CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES CON CARGO AL 0,7% DEL IRPF



Por su parte, la consejera de Salud y Servicios Sociales, Sara García Espada, ha facilitado este jueves los datos de la última convocatoria de subvenciones con cargo al 0,7% del IRPF, fondos extraídos de la casilla 106 de la declaración de la renta, la llamada X Solidaria, y que han alcanzado un total de 9.252.098,59 euros.

En concreto, según sus palabras, este crédito total se ha destinado a la convocatoria para la financiación de subvenciones a programas de interés general, lo que ha permitido financiar 98 programas de 45 entidades que alcanzan a 42.862 personas en Extremadura.

Tras ello, García Espada ha puntualizado que el procedimiento de concesión de estas subvenciones se ha efectuado en régimen de concurrencia competitiva y que se consideran programas de interés general aquellos que están destinados a cubrir necesidades específicas de intervención social, de personas en situación de pobreza o exclusión social.



De este modo, se favorece su promoción individual y colectiva y el ejercicio de derechos en igualdad y, por colectivos, la distribución total del crédito ha destinado 2,6 millones a personas mayores o con deterioro cognitivo, 1,4 millones a personas con discapacidad, 1,3 millones a quienes están en situación de riesgo o exclusión social, o más de 1 millón a familia, infancia y adolescencia.



También se ha destinado 1,1 millones para personas con problemas de conductas adictivas, 765.904 euros al colectivo de la mujer, mientras que para salud son 544.585 euros, para juventud 346.413 euros y para personas con diagnóstico en salud mental 73.242 euros.

Igualmente, la titular extremeña de Salud ha valorado de manera positiva el proyecto de asignación tributaria del 0'7% para fines de interés social, por el "enorme valor social en beneficio de las personas en situación de exclusión o vulnerabilidad que supone", según informa la Junta en una nota de prensa.

La consejera ha finalizado su intervención animando a todos los ciudadanos y empresas de Extremadura a que en sus próximas declaraciones de IRPF y Sociedades marquen las casillas de la X Solidaria. "Con este simple gesto, tenemos la opción de decidir el destino de una parte de nuestros impuestos", ha sentenciado.

REHACER SU VIDA

Para finalizar, representantes de las distintas asociaciones que forman parte de la Plataforma del Tercer Sector han estado presentes en esta comparecencia, que ha concluido con la intervención de Antonio Pizarro, beneficiario de los programas que desarrolla Cáritas ex-toxicómano reinsertado que está estudiando y que está "muy contento" porque le han ayudado "mucho" y está rehaciendo su vida; y Borja Carretero, usuario de Plena Inclusión que ha contado su experiencia como beneficiario de un programa subvencionado con el IRPF.