Morales se pone a disposición de Gallardo para configurar un PSOE "fuerte y unido"

Ep/Rd

El secretario provincial del PSOE en Cáceres, Miguel Ángel Morales, se ha puesto a disposición de Miguel Ángel Gallardo, elegido nuevo secretario regional del partido en las primarias celebradas el pasado fin de semana, para configurar un partido "fuerte y unido" en Extremadura.



Morales ha indicado que ha hablado con el nuevo líder regional de los socialistas extremeños para mostrarle su disposición a trabajar y configurar una nueva ejecutiva "en la mayor unidad posible", por lo que espera que los órganos de dirección salgan "refortalecidos desde la unidad", tras unas primarias que ha calificado de "ejercicio limpio, democrático, donde no ha habido ningún tipo de presión y cada uno ha votado a quien ha considerado mejor en cada caso".



Cabe recordar que, tras la elección del sucesos de Guillermo Fernández Vara al frente del PSOE extremeño, los socialistas celebrarán los días 22 y 23 de marzo, en Mérida, el 14º Congreso Extraordinario Regional del PSOE de Extremadura para la elección de los miembros de la nueva Comisión Ejecutiva Regional, la Comisión de Ética, la parte proporcional del Comité Federal y del Comité Regional elegidos por Congreso.



Según el también presidente de la Diputación Provincial de Cáceres, "todas las aportaciones que pueda hacer el partido son bienvenida y cuanto más unido esté el partido, mejor, porque aquí hay una cuestión. Esto no es una cuestión para liderar un partido exclusivamente. Nosotros como PSOE tenemos una vinculación directa con la ciudadanía y nosotros nos debemos a la ciudadanía, más allá de los 9.000 militantes. Nuestro proyecto es para la ciudadanía extremeña y tenemos que estar suficientemente fuertes y unidos".



Así, se ha mostrado "seguro" de que el nuevo secretario regional formará una Ejecutiva regional "unida" y que "represente a todos y a todas los militantes y a todos los rincones de Cáceres y de Badajoz", afirmando que "estoy tranquilo, sé que él es conocedor de la realidad de Extremadura, yo sé que él tiene en su idea la unidad, y por tanto yo estoy muy tranquilo en el tema".



Para Morales, los nombres que formen parte de los órganos del partido "es lo de menos", porque "este partido es importante por el conjunto de la militancia", reconociendo que "los nombres, nombre más importante, se han ido y no ha pasado nada, y han venido, y se han ido, y han venido, por tanto los nombres son los de menos. Yo creo que lo importante es sabernos que tenemos mucho que decir y que el futuro, evidentemente, tenemos mucho que aportar a la Extremadura".



Sobre resultados de las primarias en las que los socialistas extremeños debían elegir entre Miguel Ángel Gallardo o Lara Garlito, y tras los resultados en los que en la provincia de Badajoz ha ganado Gallardo mientras que los socialistas cacereños se han decantado mayoritariamente por Garlito, Morales ha defendido que "tanto en Cáceres como en Badajoz, han votado libremente a un compañero o a una compañera".

Pero, ha reconocido que "ha habido una disparidad de votos en función de las dos provincias", para a renglón seguido, defender que "hay un partido único", aunque la "realidad es evidente", y el hecho de que el número de militantes en la provincia de Badajoz supere en casi 3.000 a la de Cáceres ha hecho que la balanza se decante hacia una candidatura u otra.



Para Morales, "el cómputo total de todos los militantes hace el resultado que el secretario general del partido sea el candidato mejor", reiterando que el PSOE "es un proyecto regional... con las circunstancias que hay", en alusión a que de los 9.000 militantes que hay en la región, unos 3.400 son de la provincia de Cáceres y el resto de Badajoz, por lo que esa diferencia de población ha hecho que se vote "en función de las circunstancias".



Y, el responsable socialista ha indicado que "tan legítimo es una cosa como la otra, y lo que evidentemente no quiere decir que Cáceres ha perdido. Aquí el que ha ganado es el PSOE. Ha ganado el secretario general, Miguel Ángel Gallardo, y ha ganado el PSOE, sobre todo y ante todo", defendiendo que el proceso de primarias se ha realizado "con transparencia y con libertad" para que cada militante vote a quien quiera.



Y, sobre si cree que Gallardo debería seguir como presidente de la Diputación de Badajoz, ha respondido que "él es el máximo responsable del partido en la región, y por tanto él tendrá que decidir y marcar la pauta de lo que el partido en la región diga".



Pero, ha matizado que "yo creo que está haciendo una buena labor", apoyará lo que decida Gallardo respecto a este asunto y, "me he puesto a disposición para apoyarle en todo y que la ejecutiva regional sea lo más unida y lo más fuerte para afrontar el futuro".