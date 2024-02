CSIF, CCOO y UGT piden a Junta abonar este año 2% subida salarial a funcionarios de 2020

Ep.

Los sindicatos CSIF, CCOO y UGT han coincidido este lunes en pedir a la Junta de Extremadura que busque las fórmulas para abonar ya en el presente ejercicio de 2024 el 2 por ciento de la subida salarial a los empleados públicos adeudado a los empleados públicos de la región correspondiente a 2020.

De este modo lo han señalado el presidente de CSIF Extremadura, Benito Román, la secretaria de Acción Sindical de UGT Servicios Públicos, María Ángeles Rodríguez Márquez, y la secretaria general de la Federación de Enseñanza de CCOO en la región, Lourdes Núñez, en sendas intervenciones ante los medios de comunicación tras la reunión este lunes en Mérida de la Mesa General de Negociación para tratar dicha cuestión.

Cabe recordar que tras el encuentro la consejera de Hacienda y Administración Pública de la Junta, Elena Manzano, ha incidido en que el Ejecutivo regional trabajará "de la mano" con los agentes sociales para calendarizar el pago de la citada deuda.

CSIF

Así, Benito Román (CSIF) ha reconocido que tiene una sensación "agridulce" tras una reunión con la que se van "con las manos vacías" porque, si bien la Junta "ha dado un paso adelante" para "reconocer" la deuda con los empleados públicos correspondiente a 11 meses de 2020, a diferencia del anterior Ejecutivo autonómico, "ahora hay que ver cómo se le va a devolver ese dinero que se le adeuda a los empleados públicos", cuestión donde "no se ha alcanzado acuerdo alguno".

"Nos han pospuesto a otra reunión para que veamos la forma de devolverle esa cantidad a los empleados públicos", ha señalado Román, quien ha incidido en que en todo caso se ha "avanzado en que por fin se reconoce" la citada "deuda" con los empleados públicos, y ha confiado en que ésta sea abonada "cuanto antes" y "de la mejor manera posible".

Así, ha considerado que "lo justo" es que esa deuda sea devuelta "de una sola vez" y en el año 2024. "Eso sería lo justo, eso sería lo que se merecen los empleados públicos, que llevan ya cuatro años esperando que se les devuelvan esos 11 meses (de subida salarial en 2020", ha espetado el responsable de CSIF Extremadura, quien ha reconocido no obstante que su sindicato entiende también que "si hay problemas económicos" hay que sentarse para ver cómo se es capaz de "calendarizar" la cuantía.

"De dónde saquen el dinero eso es la Junta de Extremadura quien tendrá que determinar cómo hacerlo, pero si hay alguna dificultad lo que queremos es que los empleados públicos tengan certeza de cuándo van a recibir esos 11 meses de deuda y cómo se va a hacer... Y es lo que creíamos que hoy íbamos a tener pero desde la Junta de Extremadura simplemente lo que querían era anunciarnos que reconocen esa deuda, cuál es la cuantificación de la misma, y emplazarnos a mesas sucesivas para negociar cómo lo vamos a temporalizar", ha explicado.

En este sentido, Benito Román ha deseado que la próxima reunión se produzca "cuanto antes" para que los empleados públicos tengan la "certeza de saber cómo se les va a devolver esos 11 meses de subida salarial del 2 por ciento de 2020".

UGT

A su vez, María Ángeles Rodríguez Márquez (UGT Servicios Públicos) ha destacado el "reconocimiento" que tiene la Junta de Extremadura con los empleados públicos y su "intención" de abonarles el 2 por ciento de subida salarial que se les adeuda desde 2020, aunque ha añadido que existe el "problema" de que hasta que no haya Presupuestos Generales del Estado "no se puede cuantificar ahora mismo el calendario para ver cómo se va a hacer efectivo ese pago".

En todo caso, ha explicado que UGT quiere que se abone la deuda en 2024. "Ya como se determine, si es un pago único pues un pago único... Que hay que temporalizarlo y hacerlo mensualmente también estamos dispuestos...", ha reconocido.

"Lo que queremos es que no vaya más allá del 2024 porque creemos que ya son cuatro años la deuda que se tiene como los empleados públicos y los empleados públicos han respondido... Entonces, que se abone lo que se les debe y ya está", ha espetado María Ángeles Rodríguez. Además, ha avanzado que se realizarán grupos de trabajo para determinar la deuda por sectores.

En este sentido, ha señalado que por ejemplo en 2020 en diciembre se abonó la mensualidad de ese mes para que de cara a los Presupuestos de 2021 se aplicara ya la subida pero "el complemento específico no se abona". "Por lo tanto, se deben los 11 meses de 2020 del sueldo, complemento de destino y los trienios, más el complemento específico en los 12 meses", ha espetado.

CCOO

De su lado, Lourdes Núñez (Federación de Enseñanza de CCOO) ha valorado que la Junta realice un "intento de reconocer una deuda ya histórica" que mantiene con los empleados públicos, aunque ha incidido en que "va a ser de muy difícil materialización".

"Estamos un poco desanimados por parte de la central sindical porque para nuestro gusto el auténtico guiño por parte de la nueva Administración (regional) hubiese pasado por presupuestar efectivamente y dotar en los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma un tanto por ciento por lo menos, un mínimo, un tanto por ciento efectivo para saldar la deuda que tienen con sus trabajadores y sus trabajadoras desde hace más de cuatro años", ha añadido.

En este sentido, tras recordar que la Junta dice que los Presupuestos autonómicos para 2024 son "profundamente sociales", ha considerado que "unos presupuestos profundamente sociales tienen que mimar al estado de bienestar, que es Administración Pública, Sanidad y Educación". "Cumplir con la responsabilidad de saldar una deuda histórica con los trabajadores del Estado de Bienestar pasaría por haberlo dotado en esos presupuestos sociales, evidentemente".

En todo caso, "evidentemente" lo que CCOO va a pedir es que se abone en el 2024 y "en su integridad". "Creemos que ya ahogado el principio de responsabilidad hemos estado amarrados cuatro años para que la Administración pública en general entiende que había que esperar un poquito más y un poquito más... Yo creo que ya se ha esperado suficiente y que la deuda debe ser saldada ya en el 2024", ha remarcado.

No obstante, la sindicalista ha considerado que en este año 2024 el abono de lo adeudado "posible no va a ser" al no estar incluido en los Presupuestos regionales. "Si no está presupuestado en los Presupuestos Generales de la comunidad autónoma nos lo pueden maquillar pero posibilidades yo las veo muy inciertas a menos que vengan unas cantidades ingentes del Estado Central con una nomenclatura muy específica de título 1 y título 2... Con lo cual vamos a tener que pedir mucho para que esto sea posible", ha dicho.