PP, PSOE y Vox piden a Junta hacer acciones necesarias para tramitar proyecto Elysium City

El PP, el PSOE y Vox han acordado este jueves en el pleno de la Asamblea pedir a la Junta de Extremadura que realice "con urgencia" todas las acciones necesarias para la tramitación del proyecto turístico y de ocio Elysium City, planteado en la localidad pacense de Castilblanco.



El diputado del Grupo Parlamentario Socialista Andrés Moriano Saavedra ha sido el encargado de defender esta propuesta de impulso, que ha rechazado Unidas por Extremadura, y que finalmente ha sido aprobada tras aceptar el PP una transaccional presentada por los socialistas a una enmienda de sustitución de los 'populares'.



En este sentido, Moriano ha aseverado que su iniciativa encierra una "pregunta esencial" a la presidenta de la Junta, María Guardiola, sobre si va a apoyar dicho proyecto y que exige una "respuesta pronta".



Así, el diputado socialista ha incidido en la importancia de este proyecto empresarial que cuenta con una "potencia transformadora" de "dimensiones extraordinarias" en beneficio de la región y la comarca de La Siberia y que, además, viene a contribuir a luchar contra la despoblación.



Por ello, ha insistido en que la posición del PSOE es de "total y claro apoyo" a Elysium City, al tiempo que ha hecho hincapié en que el fallo del TSJEx que anuló el decreto que aprobaba el Plan de Ordenación con Incidencia Territorial y Proyecto de Ejecución de Grandes Instalaciones de Ocio (Poitegio) no es firme.



Frente a ello, el diputado del PSOE ha considerado que Guardiola no debe "rehuir de su responsabilidad" al respecto, toda vez que la iniciativa procuraría 26.000 puestos de trabajo estables.



De esta forma, Andrés Moriano ha instado a la presidenta de la Junta que apoye "con determinación" dicho proyecto por lo que significa de "prosperidad". "No podemos ni debemos renunciar a este proyecto", ha insistido, además de recalcar que la Junta debe "empeñarse y colaborar" con las iniciativas que han puesto sus ojos en la región.



EL PP CONSIDERA QUE HA SIDO EL "PLENO DE LA MENTIRA SOCIALISTA"



En su turno de intervención, el diputado del PP José Ángel Sánchez Juliá ha considerado que el pleno de este jueves ha sido el "pleno de la mentira socialista", en relación a algunos de los temas abordados, como el regadío de Tierra de Barros o este de Elysium City.



De este modo, Sánchez Juliá ha afirmado que el anterior Ejecutivo presidido por Guillermo Fernández Vara quiso "engañar" a una comarca y una región con determinado proyectos con la intención de llegar "con un poco de oxígeno" a las elecciones.



Así, ha dicho que si Elysium City no cuenta con un plan de ordenación solo tiene como responsable al anterior gobierno de la Junta, al tiempo que ha considerado que "hay que echarse las manos a la cabeza" con la gestión socialista respecto este proyecto y se ha preguntado si este partido iba a adquirir alguna responsabilidad. "Su torpeza y mala fe ha llevado a que esta sentencia esté encima de la mesa", ha dicho.



Al respecto, Sánchez Juliá ha asegurado que el PP va a trabajar por la seguridad jurídica de todos los proyectos empresariales para que quien venga a Extremadura lo haga "con garantías" y con una Administración que les acompaña.



De esta forma, ha aseverado que los 'populares' aceptaban la transaccional planteada por el PSOE no por "lavarle" a dicho grupo parlamentario sino porque están convencidos de que el desarrollo empresarial de Extremadura "viene de los proyectos industriales y no de la mano del Partido Socialista".



Por parte de Vox, su diputado Álvaro Luis Sánchez-Ocaña Vara ha calificado a Elysium City como un proyecto que es una "utopía" y de "difícil realización tal y como lo desean".



En esta línea, ha añadido dicha iniciativa retrata la "irresponsabilidad" del Grupo Parlamentario Socialista, además de sostener que "no es más que una chapuza legislativa".



De igual modo, ha acusado al PSOE de practicar "ecologismo de salón" frente al "verdadero ecologismo" que es el que está estos días en las carreteras. "Salgan a escucharlo", ha apostillado.



Finalmente, Sánchez-Ocaña Vara ha destacado que Vox apoyaría la iniciativa parlamentaria y ha avanzado que se convertirá el "humo" que el PSOE "vende en hechos" y la "utopía" va camino de "convertirse en una realidad.



Por otro lado, el diputado de Unidas por Extremadura Joaquín Macías ha afeado que "esto ya lo hemos vivido antes" y ha criticado que después del "rapapolvo que le ha echado" al PSOE el portavoz del PP se ponen ambos grupos de acuerdo para que salga adelante la iniciativa, como ocurrió, ha dicho, con Valdecañas.



En su intervención, Macías ha señalado que el fallo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura sobre Elysium City habla de que el proyecto "está incompleto" y que no tiene en cuenta cuestiones relevantes, ha dicho.



De esta forma, ha criticado algo que su grupo tiene "claro" y que es que el resto de partidos están "empeñados otra vez en vender humo" a los extremeños y "fantasía".